VZP: Celkovou anestezii pro potřebné pacienty zajistí desítky stomatologických ordinací

Do ní se v rámci tohoto projektu zahrnuje také analgosedace, a to i mimo velké nemocnice. Dnes se takový postup praktikuje u jednotek poskytovatelů napříč Českem. Rozšíření dostupnosti tohoto typu péče tak bylo pro VZP hlavní motivací k podpoře pilotního projektu, který definovala ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou.
Ten by měl trvat jeden rok, pokud se osvědčí, je Všeobecná zdravotní pojišťovna připravena služby při splnění podmínek zařadit mezi standardně hrazené. Celková anestezie či analgosedace ve stomatologii je určena zejména dětským pacientům nebo pacientům, u nichž s ohledem na celkový zdravotní stav nelze postupovat jinak.
„Ve stomatologické praxi se to týká případů, kdy je nedostatečná spolupráce vzhledem k věku dítěte, jeho vývoji a také rozsahu nálezů, dále u mentálních nebo psychických postižení, poruch chování nebo jiného typu nemožnosti ošetření v lokální anestezii, jde tedy o případy, kde má ošetření v celkové anestezii ve stomatologii své místo,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči, a dodává: „Faktem je, že tyto zdravotní služby dosud byly hůře dostupné, zapojením desítek stomatologických ordinací se dostanou blíže pacientovi.“ Účast v projektu vyjde letos VZP podle odhadů na zhruba 22 milionů korun.
Aktuálně VZP počítá se zapojením 45 stomatologických ordinací, které už projevily o účast v programu zájem. S těmito ordinacemi budou v průběhu ledna dořešeny veškeré administrativní náležitost, tedy úhrady začnou postupně nabíhat od 1. 1. 2026. „Úhrada zapojené ordinaci zahrnuje veškeré hrazené stomatologické služby, anesteziologickou péči i pozákrokové sledování klienta na dospávacím lůžku, tedy poskytovatel nesmí od pacienta požadovat žádný doplatek. Přesná výše úhrady se pak bude odvíjet od délky času samotného stomatologického výkonu,“ dodává Jan Bodnár.
Do projektu jsou zapojeny jak některé ambulance v rámci nemocničních poskytovatelů, tak především ambulantní poskytovatelé, kteří splní požadované podmínky technického, personálního i odborného zajištění. Cílem projektu je ověřit realizaci této péče v klinické ambulantní praxi, a to včetně pravidel pro nasmlouvání a vykazování i úhradových podmínek. Pilotní projekt potrvá po dobu jednoho roku a bude průběžně vyhodnocován.
Celková anestezie u zubaře je řízený hluboký spánek, kdy pacient nevnímá bolest ani okolí, což je ideální například při složitých zákrocích nebo pro nespolupracující pacienty (děti, pacienti s postižením). Zajišťuje ji anesteziolog a během výkonu monitoruje životní funkce. Stomatolog provede ošetření v celkové bezbolestnosti, se zajištěním dýchacích cest. Po probuzení pacient potřebuje doprovod. Další z metod anestezie zahrnutých v pilotním projektu je analgosedace, která navozuje stav hlubokého klidu, úlevy od bolesti a ospalosti, kdy pacient dýchá sám a je schopen reagovat, ale většinou si zákrok nepamatuje.
Další novinky u zubařů
Pro letošní rok čekají klienty VZP u stomatologů i změny v úhradách zubních výplní, ošetření zubních kanálků a poprvé je možné, aby pacient platil pouze rozdíl v ceně plně hrazených a dosud neplacených zákroků. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.
Změny u zubaře v roce 2026:
Děti do 18 let:
- Fotokompozitní (bílé) výplně budou plně hrazeny ze zdravotního pojištění v rozsahu celého chrupu, tj. bez doplatku ze strany pacienta.
- Kompletní endodontické (kořenové) ošetření bude plně hrazeno v rozsahu celého chrupu.
Dospělí:
- Nevrstvená bílá výplň z fotokompozitu plně hrazena ve výši 900 Kč.
- Vrstvená bílá výplň bude hrazena do výše 900 Kč, dále doplatek pacienta.
- Plná úhrada ze zdravotního pojištění na ošetření kořenových kanálků metodou centrálního čepu (mimo stoliček) – 1 300 Kč.
- Částečná úhrada 1300 Kč na ošetření kořenových kanálků jinou metodou (mimo stoliček).
Všichni:
- Od července 2026 bude používání amalgámových výplní omezeno u všech pacientů (tj. použití bude možné pouze v případech, kdy to zubní lékař považuje za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb pojištěnce).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.