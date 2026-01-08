ČSÚ zjišťuje, kolik lidí pracuje prostřednictvím mobilních aplikací

09.01.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Počátkem roku 2026 začal další cyklus pravidelného Výběrového šetření pracovních sil, při kterém tazatelé Českého statistického úřadu v náhodně vybraných domácnostech zjišťují důležité údaje o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a pracovní době. Letos statistici také podrobně zkoumají, kolik lidí v Česku pracuje přes digitální platformy – od kurýrů a řidičů taxi až po online freelancery.

ČSÚ zjišťuje, kolik lidí pracuje prostřednictvím mobilních aplikací
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) již od roku 1993 pravidelně zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví a věku, kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o délce odpracované doby nebo o lidech hledajících zaměstnání a způsobech, které k tomu používají. Pravidelnou součástí šetření je i zařazování tematických modulů Eurostatu. V roce 2026 jsou to nové způsoby, jakými jsou zprostředkovávána a řízena zaměstnání fungující online, tedy např. pomocí mobilní aplikace. „Pro práce zprostředkovávané digitálními platformami je typický trojúhelník, v němž je pracovník propojen s klienty prostřednictvím online aplikace či internetové domény a často je přes ni i vyplácen. Je to typické například v taxislužbách ve větších městech, nebo v kurýrních a doručovacích službách,“ vysvětluje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Výsledky poskytnou mezinárodně srovnatelné údaje nejen o rozsahu tohoto fenoménu, ale také informace o tom, jaké pracovní podmínky a ujednání mají pracovníci digitálních platforem v různých oblastech. Spolu s demografickými charakteristikami jako je pohlaví a věk umožní tyto statistiky popsat profil pracovníků digitálních platforem. „Očekáváme nejen to, že se dozvíme více o lidech, kteří si buďto přivydělávají nebo jsou dokonce plně zaměstnávaní online způsoby, ale také jak široká paleta takových digitálních platforem existuje a jaké práce nabízejí,“ dodává Dalibor Holý. Vzhledem k tomu, že tato oblast zaměstnávání je relativně nová a v Česku málo probádaná, navázal Český statistický úřad tematickou spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a s Výzkumným institutem práce a sociálních věcí, jejichž expertízu také využije.

VŠPS probíhá tazatelsky vždy po celý rok, a to v náhodně vybraných domácnostech ve všech krajích Česka. Zjištěné informace jsou jedinečné, a nelze je získat jinou cestou než dotazováním. V průběhu zpracování jsou odpovědi respondentů anonymizovány a dále zveřejňovány jen v souhrnných statistických ukazatelích. Více informací k VŠPS naleznete na webu ČSÚ.

