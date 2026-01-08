Finanční správa: Daňové novinky pro rok 2026

Změny u fyzických osob nastávají automaticky u těch ustanovení zákona o daních příjmů, která jsou navázána na výši minimální nebo průměrné mzdy. Projeví se i nová pravidla pro zdaňování zaměstnaneckých opcí, úprava podmínek pro paušální režim a přibude možnost odečtu úroků z úvěru bytového družstva. Je třeba sledovat i změny v oblasti DPH. Blíží se rovněž podávání jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které nahrazuje dosavadní roztříštěné povinnosti a řadu samostatných formulářů.
Rok 2026 přináší změny v oblasti daní. Níže připomínáme jejich stručný přehled.
„V daních z příjmů nastává automatická valorizace některých položek a mění se několik specifických oblastí. Důležitý rozsah změn se týká i DPH, tyto úpravy jsou ale postupně rozloženy v čase. Odborní pracovníci finanční správy proto již v průběhu loňského roku připravovali řadu metodických informací a další témata zpracováváme. Naším cílem je přispět k tomu, aby byly nové povinnosti přehledné a srozumitelné. Účastí v projektu Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů také podporujeme digitalizaci nejen daňové správy.“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
1) Změny v oblasti daní z příjmů
Kvalifikované zaměstnanecké opce
Od roku 2026 se zavádí nový zvýhodněný daňový režim podporující zaměstnanecké akciové a opční programy. Ten má být podle předkladatelů zacílen zejména na menší podniky a především má podporovat rozvoj tzv. startupů v českém prostředí. Pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky, příjmy zaměstnanců při využití nároků z těchto programů nebudou zdaněny okamžitě, jejich daňová povinnost se odkládá. Zákon z toho důvodu stanovuje oznamovací povinnost zaměstnavatelů vůči správci daně, a to ve lhůtě pro podání jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele.
Zpřesnění podmínek pro poskytování zaměstnaneckých benefitů
Nově se zpřesňuje definice nepeněžitých plnění, která mohou být jako zaměstnanecké benefity osvobozena od daně. Jde o typické příspěvky na sportovní, zdravotní, kulturní, rekreační a podobné účely poskytované zaměstnavateli jejich zaměstnancům. Osvobození se neuplatní v případě těch nepeněžních plnění, která mají povahu mzdy, platu, odměny nebo náhrady za ušlý příjem.
Úroky z úvěru bytového družstva jako odčitatelná položka u členů družstva
Nově bude možné odečíst od základu daně také úroky z úvěrů bytových družstev, pokud připadnou na podíl poplatníka a splní ostatní zákonné podmínky. Odpočet mohou poplatníci uplatnit za zdaňovací období roku 2026. Maximální celkový roční limit odpočtu zůstává 150 tisíc korun na jednu společně hospodařící domácnost.
„Superdávka“ a sleva na manžela
Nová dávka státní sociální pomoci, tzv. superdávka, nahrazuje čtyři dosavadní dávky – příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Z hlediska daně z příjmů je důležité, že superdávka se nezapočítává do výše vlastního příjmu manžela/manželky pro účely slevy na dani. Limit příjmů 68 tisíc korun pro nárok na uplatnění slevy zůstává beze změny.
Povinný příspěvek zaměstnavatele na spoření na stáří u rizikových profesí
Od roku 2026 vzniká zaměstnavatelům povinnost přispívat zaměstnancům, kteří vykonávají rizikovou práci, na jejich produkty spoření na stáří – penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření.
Příspěvek je povinný, pokud zaměstnanec:
- má sjednaný produkt spoření na stáří,
- oznámí zaměstnavateli, že uplatňuje právo na příspěvek.
Tento příspěvek se započítává do limitu 50 000 korun pro osvobození příjmů z příspěvků zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče zaměstnance.
Změna v paušální záloze a připomenutí lhůty pro oznámení v roce 2026
Od roku 2026 se podle automaticky nastavených pravidel zvyšuje paušální záloha v prvním pásmu na 9 984 korun. U druhého a třetího pásma zůstávají paušální zálohy stejné. Připomínáme, že do 12. ledna je letos nutné podat oznámení o vstupu nebo výstupu z paušálního režimu a o změně pásma. Do stejného data je možné provést změnu výše paušální daně za rok 2025, pokud skutečná výše příjmů odpovídala jinému než zvolenému pásmu a poplatník má stále zájem, aby se jeho daň stanovila jako paušální daň, i když v jiném pásmu.
Lex Ukrajina a dopad do výše daňového odpočtu darů
Za zdaňovací období 2026 je stále možné odečíst si hodnotu darů, resp. bezúplatných plnění v úhrnu až do 30 % ze základu daně na zákonem stanovené účely podle stanovených podmínek.
Kryptoaktiva, cenné papíry a obchodní podíly
Od 1. ledna 2026 se ruší limit 40 milionů korun pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a obchodních podílů, pokud byl splněn tzv. časový test. Vedle toho je zachován také tzv. hodnotový test pro osvobození stanovený na 100 tisíc korun. U kryptoaktiv se limit 40 milionů korun nemění.
Zrušení režimu srážkové daně u odměn členů orgánů právnických osob
Od 1. ledna 2026 dochází ke zrušení srážkové daně u odměn členů orgánů právnických osob, kteří jsou fyzickými osobami a zároveň daňovými nerezidenty České republiky. Zároveň jim vznikne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jestliže za zdaňovací období odměny přesáhnou 36násobek průměrné mzdy. Nově se bude uplatňovat zdanění prostřednictvím záloh na daň ve výši 15 % z příjmů do 36násobku průměrné mzdy a ve výši 23 % z příjmů nad tuto hranici.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ)
Od 1. dubna 2026 nastane povinnost zaměstnavatelů podávat ohledně svých zaměstnanců jednotné měsíční hlášení, které sjednocuje agendy dosud oznamované několika institucím. Hlášení bude obsahovat souhrnnou, pojistnou a individualizovanou část včetně údajů pro daňové, statistické a další účely. Podávat se bude elektronicky za každý předchozí měsíc, a to ve lhůtě od 1. do 20. dne následujícího měsíce.
Od 1. dubna 2026 budou zrušeny registrační povinnosti zaměstnavatelů vůči správcům daně a registrace budou prováděny pouze prostřednictvím ČSSZ. Součástí změny je také zavedení osobního identifikačního čísla (OIČ), které nahradí rodná čísla v komunikaci mezi zaměstnavatelem a státní správou.
Další vybrané dílčí změny v oblasti daní z příjmů
- Od 1. ledna 2026 nastanou změny v pravidlech pro odpočty na podporu výzkumu a vývoje i na podporu odborného vzdělávání. Dochází k prodloužení lhůty pro jejich uplatnění na pět období a ke změnám ve výpočtu nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Dále je umožněn flexibilnější přesun uplatnění odpočtů do dalších období.
- V zákoně o daních z příjmů je zavedena možnost smluvního přenosu povinností plátce daně u licenčních poplatků.
- Úrok z prodlení za pozdě vyplacené příjmy ze závislé činnosti je nově příjmem z kapitálového majetku.
- Nová jsou pravidla pro souběh daně u přeshraničního pronájmu pracovní síly.
- Zejména při stanovení nepeněžního příjmu za služební vozidlo používané i pro soukromé účely ocení plátci nově zavedenou definici nízkoemisního vozidla.
2) Změny v oblasti DPH
Změny účinné od 1. ledna 2026 přináší i zákon o DPH.
Úprava osvobozených finančních činností
Některé finanční činnosti již nebudou osvobozeny od DPH. Tato změna se týká například obstarávání inkasa, vedení evidence investičních nástrojů a vybírání televizních a rozhlasových poplatků.
Vracení DPH ve specifických případech
Do zákona o DPH se zavádí procesní rámec vracení DPH, který nově upravuje podmínky pro vybrané kategorie osob a situace:
- osoby požívající výsad a imunit,
- mezinárodní organizace,
- zahraniční osoby,
- případy bezdůvodně zaplacené daně.
Nově se nárok uplatňuje formou daňového přiznání pro vrácení daně. Zákon stanoví příslušné lhůty a povinné přílohy, jako například kopie daňových dokladů. Zavádí se také nová úprava pro vracení bezdůvodně zaplacené daně.
Změny při vracení DPH cestujícím (TAX FREE)
Dochází k výrazné modernizaci systému – doklad o prodeji může být nově vystaven pouze v jednom vyhotovení, data uvedená na dokladu o prodeji budou zaslána celní správě pro následné elektronické potvrzení vývozu.
3) Změny v ostatních zákonech týkající se oblasti daní
Zákon o rezervách
Zvyšuje se hodnota tzv. nevýznamných pohledávek, ke kterým lze tvořit daňově uznatelné opravné položky rovnou v plné výši, a to z 30 000 na 50 000 korun.
Zákon o účetnictví
Dochází k navýšení limitů pro kategorizaci účetních jednotek. To vyvolá u řady účetních jednotek přechod do nižší kategorie a sníží jim náklady i administrativní zátěž. Od roku 2026 budou povinnému auditu podléhat jen střední a velké účetní jednotky. Tento krok má vliv na lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, jelikož prodloužená lhůta do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období se vztahuje jen na daňové subjekty, které mají povinnost auditu uloženou zákonem.
Celostátní působnost finančních úřadů v oblasti vymáhání daňových nedoplatků
Od ledna 2026 dojde k dalšímu organizačnímu zefektivnění v podobě postupného zapojování všech finančních úřadů do tzv. celostátního vymáhání. Pro daňové poplatníky to znamená, že jejich daňové nedoplatky bude moci vymáhat i jiný než místně příslušný finanční úřad. Podle zákona o finanční správě totiž nově provádí vymáhání peněžitého plnění ten finanční úřad, který jej zahájil jako první. Klíčové je samozřejmě poskytnout poplatníkům přesné a včasné informace. Pokud tedy bude jejich daňový nedoplatek vymáhán jiným finančním úřadem, budou včas informováni standardizovaným dokumentem uvádějícím všechny potřebné údaje.
4) Okamžité platby u České národní banky
Na závěr je třeba připomenout ještě jednu novinku, kterou od 18. listopadu 2025 přinesla Česká národní banka (ČNB) a která se přímo projevuje v podobě většího komfortu pro daňové poplatníky při vztazích se státem.
Jedná se o zavedení okamžitých plateb. Ty mohou usnadnit včasné plnění daňových povinností, ale hlavně po zrušení kolkových známek zrychlí získání různých potvrzení a podobných dokumentů vydávaných ze strany finančních úřadů, pokud je spojeno s povinností úhrady správního poplatku. Příchozí platby od českých bank, které podporují okamžité platby, budou u ČNB na daňové účty finančních úřadů připisovány okamžitě a každý den – včetně víkendů a státních svátků.
Více informací nejen k legislativním novinkám naleznete na webu Finanční správy ČR.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.