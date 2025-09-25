CSG: Klíčovým prvkem systému řízení bezpilotních letadel U-space technologie společnosti UpVision

V současné době probíhá finalizace přípravy na integraci tzv. Common Information Service (CIS) – základního mozku tohoto systému. Dodavatelem CIS je česká technologická společnost UpVision ze skupiny CSG Aerospace.
Po úspěšném dokončení prvních milníků je projekt nyní ve fázi implementace. Očekává se, že ostrý provoz systému bude spuštěn v průběhu léta 2026. Je však třeba zdůraznit, že samotný CIS nepředstavuje kompletní U-space. Plně funkční systém vznikne teprve propojením CIS s poskytovateli U-space služeb (USSP), kteří projdou certifikací ÚCL. Teprve pak bude možné mluvit o kompletním zavedení U-space, které se očekává nejdříve v roce 2027. Česká republika tak stojí mezi lídry v Evropě, kteří jsou na této cestě, a zavedení CIS je klíčovým krokem k dosažení tohoto cíle.
Zavádění systému U-space v ČR představuje významný krok k bezpečné a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru. Díky technologii CIS od UpVision bude splněna klíčová bezpečnostní podmínka: systém umožní sdílet a koordinovat klíčové informace mezi provozovateli dronů, poskytovateli služeb U-space a řízením letového provozu. Drony tedy budou v těchto U-space prostorech zviditelněné a budou využívat pokročilé U-space služby pro nejvyšší zabezpečení takového provozu ve vzdušném prostoru.
Systém CIS bude sloužit jako centrální informační uzel, který umožní výměnu dat o letových zónách, autorizacích, identitě letadel a dalších provozních údajích. Zásadně tak zlepší bezpečnost, předvídatelnost a plynulost provozu bezpilotních prostředků – a to například v budoucnu i v intravilánech měst s ohledem na vznik takových prostorů U-space.
„Jsme hrdí na to, že technologie vyvinutá v České republice pomáhá formovat budoucnost evropského bezpilotního provozu. CIS, který jsme navrhli a dodáváme, je modulární a plně v souladu s evropskými standardy U-space,“ uvedl Štěpán Alexa, CEO společnosti UpVision.
Zavedení systému U-space a jeho napojení na CIS je součástí širší digitalizace a automatizace leteckého provozu v Evropě a podporuje rozvoj inovativních služeb, jako jsou doručovací drony, inspekce infrastruktury nebo bezpečnostní monitoring.
Potenciálně velmi významné bude využití dronů například v oblasti Medical Delivery, kde může zajistit rychlou, efektivní a bezpečnou přepravu například krve, krevní plazmy či důležitých léčiv a ušetřit cenný čas, který se mnohdy dopravou na pozemních komunikacích ztrácí. Významnou úlohu mohou drony sehrát při zajištění bezpečnosti infrastruktury či hromadných akcí. Pozitivní zkušenosti s drony jsou také například při kontrole například energetické infrastruktury. Obří potenciál ale do budoucna představuje především drone delivery, tedy přeprava zboží, výhledově též osob.
Na systému CIS úzce spolupracují také další dvě firmy z divize CSG Aerospace, softwarové společnosti CS-Soft a Atrak, které se dlouhodobě specializují na vývoj systémů a produktů pro řízení letového provozu. Spolupráce se týkala jak vývoje, tak testování softwaru včetně využití AI agentů, tedy prvků umělé inteligence.
CSG Aerospace je divize globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group, která zastřešuje několik společností působících v oborech letectví a softwarového inženýrství. Společnosti se svými produkty a službami navzájem doplňují a nabízejí zákazníkům komplexní a profesionální řešení v mnoha oblastech civilního i bezpečnostního sektoru.
Divize je tvořena společnostmi Eldis Pardubice, Retia, CS Soft, Atrak, UpVision a Pocket Virtuality. Od letošního roku je součástí divize též subdivize CSG AI, do níž se koncentrují aktivity a projekty zaměřené na umělou inteligenci.
Globální průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. Dodává do celého světa technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. CSG má klíčové výrobní závody v USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku, Řecku a Indii a své produkty vyváží do celého světa.
Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní obchodní aktivity. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis.
Skupina se specializuje na vývoj a výrobu strategicky životně důležitých produktů, systémů a technologií nezbytných pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává více než 14 000 lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024 včetně skupiny The Kinetic za celý rok dosáhly 5,2 miliardy EUR, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy EUR.
autor: Tisková zpráva