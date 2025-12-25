Braňme a milujme rodiny, přátele, národ a vlast, vyzval k Vánocům Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura přeje občanům České republiky klidné a požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku.
„Vánoce jsou naše tradiční svátky a jsou i svátkem našich rodin. Přeji vám všem prožití svátků v teple rodinného krbu, s vašimi přáteli a blízkými,“ přeje Okamura.
Zároveň vyzývá občany, aby si tyto chvíle nenechali nikým vzít a o své mezilidské vazby pečovali. Rodinu označuje za základ společnosti a národ za její širší podobu.
„Národ je větší rodinou,“ tvrdí Okamura. Rodinu a národ považuje za přirozené entity, které jsou proto dle jeho názoru nenáviděné tzv. „sociálními inženýry“.
O rozvrácení rodin a národů podle něj usilují progresivisté, neomarxisté a budovatelé „Nového světového řádu“. To vše ve snaze lépe nás ovládat.
„Progresivisté, neomarxisté a budovatelé Nového světového řádu se snaží rozbít mezilidské vztahy, rodiny i národy, aby mohli izolované jednotlivce lépe ovládat a učinit z nich tupé otroky obludného hybridu mezi neoliberalismem a neomarxismem,“ píše Okamura.
Obranou proti tomu je právě péče a mezilidské vazby v rodinách. Pouze takto se dá dle jeho názoru ubránit před nepřáteli, a to jak vnitřními, tak vnějšími.
„Milí přátelé, ještě jednou vám přejeme hezké Vánoce a braňme a milujme své rodiny, své přátele, svůj národ i svou vlast,“ vzkazuje Okamura.
