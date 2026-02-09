David (SPD): Největším porušovatelem zásad právního státu je EU

EU uvaluje klatbu na… Ne, není to přehnaný příměr. Sankce proti občanům EU, potažmo Evropy, mají za cíl sociální smrt jedince i jeho nejbližších, a protože jsou mu zmrazeny peníze, uvolňuje se jen naprosté minimum, pokud má tedy úspory, de facto hrozí smrt i nedostatkem výživy a péče. Sankcionovaný jedinec nesmí být zaměstnán, nesmí vycestovat a nikdo mu nesmí pomoci. Nemá nárok na zdravotní péči, na nic. Je vyvrhelem z rozhodnutí EU.
Tuhle kouzelnou věc, sankce proti jednotlivcům, „vymyslela“ Rada ministrů zahraničí v roce 2024. Schváleno jednomyslně, mimochodem. Známý je případ švýcarského plukovníka Jacquese Bauda, na nějž byly uvaleny sankce loni na podzim. Činnosti a chování Jacquese Bauda přitom nejsou ilegální ani trestné, jak vyžaduje ústava jako základ pro trestání státem, naopak, EU deklaruje právo na svobodu projevu a právo na svobodnou politickou účast. Opatření proti Jacquesu Baudovi jsou proto v rámci právního státu nezákonná.
"Skutečným motivem sankcí není to, že by se Baud postavil na stranu Ruska a jeho prezidenta Putina ve válce na Ukrajině, to Jacques Baud to rozhodně nedělá. Skutečným přestupkem je rouhání – blasfémie. Zpochybňování jediného správného narativu. EU je de facto,ve válce s Ruskem a překročila již dávno hranice normality."( Tarřik Cyril Amar) Nikdo nenávidí odpadlíky od víry více než církev.
Sankční seznam EU proti Rusku ničí i život tureckého novináře Hüseyina Dogrua. Proti němu byly sankce uvaleny už v květnu 2025. Jeho portál „red.media“ byl v květnu přidán na sankční seznam EU proti Rusku. Důsledky pro berlínského novináře a generálního ředitele Hüseyina Dogrua a jeho manželku jsou zničující. Tento zpravodajský portál je registrován v Turecku. Vstup do a z Německa a všech ostatních členských států EU je Dogruovi zakázán.
Ještě předtím, než byl portál zařazen na sankční seznam v Bruselu, čelil pomlouvačným kampaním ze strany deníků Tagesspiegel a taz. V rámci tvrdého zásahu proti „propalestinským“ hlasům v Německu dokonce hrozil Dogruovi, který byl pravidelně napadán jako ruský agent, až tříletý trest odnětí svobody za pomluvu novináře, žijícího v Izraeli. Byl obviněn z pomluvy za činy související s roztržkou s Nicholasem Potterem, německým státem financovaným reportérem, pracujícím pro izraelský deník The Jerusalem Post.
Základy kritické žurnalistiky v Německu a Evropě v posledních pěti letech prokazatelně nejenže vyvinuly znatelné trhliny. Rozpadají se, jsou manipulativně podkopávány a postupně nelegálně likvidovány. Hüseyin Dogru je výkonným ředitelem společnosti AFA Medya A.S. se sídlem v Istanbulu, která je zodpovědná za portál red.media. Dogru je německý občan.
Dne 20. května loňského roku se na webových stránkách Evropské rady EU objevily následující informace: „Ruské hybridní hrozby: EU zařadila na seznam dalších 21 osob a 6 organizací a zavedla sektorová opatření v reakci na destabilizující aktivity proti EU, jejím členským státům a mezinárodním partnerům.“ Rozsáhlejší mediální pokrytí následuje ohledně dotčených novinářů a blogerů Thomase Röpera a Aliny Lippové. Ti ale žijí v Rusku a kromě toho, že nedosáhnou na své peníze v Německu, nejsou bezprostředně ohroženi.
Menší pozornost byla zatím věnována prohlášení, že „turecká mediální společnost AFA Medya a její zakladatel Hüseyin Dogru“ jsou také postiženi sankcemi z Bruselu. O skandálu poprvé informovaly noviny Junge Welt (JW). O dalším osudu, nemilosrdných, a především fatálních důsledcích pro Dogrua a jeho partnerku, kteří v současné době žijí v Berlíně, informoval tehdy novinář Florian Warweg. Redaktor NachDenkSeiten v článku na X popisuje realitu:
„Sankce masivně porušují nejzákladnější práva občana v Německu: Všechny jeho účty a účty jeho vysoce těhotné manželky jsou zmrazeny; nemůže ani provádět ani přijímat převody. Stejně tak je mu zakázáno vycestovat z Německa a cestovat všech ostatních zemí EU. To znamená, že uvízl v Německu a nemůže si dovolit nájem, jídlo, léky ani právní zastoupení. Kafkův Proces se ve srovnání s tím jeví jako procházka růžovým sadem.“
Dne 1. července 2025 sám Dogru informoval o pokračování manipulativního teroru kvůli automatickému propojování následných událostí. Článek na X zní: „NALÉHAVÉ: Po měsíci sankcí EU naše zdravotní pojišťovna oznamuje, že platby byly zastaveny. Moje žena je v sedmém měsíci těhotenství s dvojčaty. Nemůžu platit pojištění a stále nemůžu pracovat. Ohrožují životy našich nenarozených dětí.“
O den později novinář opět informuje na X o vývoji, který je alespoň částečně uklidňující: „Moje zdravotní pojišťovna říká, že se mohu zajistit žádostí o podporu v nezaměstnanosti. ALE: Sankce EU mi brání v pobírání finanční podpory, takže žádost by mohla být zamítnuta. A co je nejdůležitější: Moje žena je plně pojištěna.“
„Tyto informace a realita jsou volně dostupné, ale jeho němečtí kolegové je zřejmě nepovažují za hodné zmínky, například aby bylo možno dočíst se o něm v článcích v novinách Die Welt nebo v rádiu Deutschlandfunk. Na webových stránkách Německé asociace novinářů (DJV) se výrazy „red.media“ a „Hüseyin Dogru“ nepřekvapivě nepodařilo najít žádné výsledky. Pro DJV je aktuální prioritou, aby se její logo objevilo v barvách hnutí LGBTQ. Jeho případ navíc kromě osobní tragédie představuje také zlomový okamžik pro celkovou budoucnost svobody tisku v Německu a celé EU. Sankce uvalené na Dogrua jsou totiž ospravedlněny způsobem, který má nepochybně totalitní charakter a nevěstí nic dobrého pro budoucnost svobody tisku v EU,“ dodává Florian Warweg.
Oba, Jak Baud tak i Dogru, jsou sankcionováni za něco, co není trestné ani ilegální, ale odporuje „jedinému dovolenému“ názoru v de facto válečném stavu s Ruskem. Jsou to ideozločiny, a ty se v totalitních systémech vždy trestaly nejtvrději. Možná bychom si mohli my i EU vzpomenout na jedno místo za hradbami v Kostnici, kde se za ideozločiny upalovalo. Jacqes Baud v jednom z rozhovorů uvedl, že, teoreticky, pokud si jde koupit do obchodu vodu, měl by mít pro prodávajícího zvláštní povolení.
Sankce, uvalené Radou ministrů, jsou skutečně obdobou středověkého říšského Achtu (klatby). Vyhlašoval jej císař a nebylo možné se proti němu odvolat. Zrušit ho mohl jen císař. K tomu docházelo jen v případech, kdy se za postiženého postavila obrovská ozbrojená moc, kterou nebyl schopen císař zlomit. Takto vzniklo Švýcarsko.
Největším porušovatelem zásad právního státu je EU.
