Tůma z PRO: Nízká porodnost a byrokracie. Proto se propadáme za Asii. Čas na změnu zdola

Sněmovna schválila 13. změnu stavebního zákona. Má řešit dlouhou dobu stavebního řízení, což blokuje zejména bytovou výstavbu. Posunou se věci v této zemi díky tomu kupředu?
Je to určitě dobrý krok v posunu ve věci průtahů vydávání stavebního povolení. Zároveň si myslím, že jádro pudla je i v individuálním přístupu konkrétních úředníků napříč celým aparátem. Mnohdy jsem býval svědkem osobních invencí jednotlivých úředníků, kteří nedokázali oddělit subjektivní názor nad potřeby většiny. Je to bohužel otázka individualit. Doufám, že si všichni uvědomujeme, že nám ujíždí vlak a že je potřeba jít kupředu. Nesmíme být papežštější než papež, pak to půjde dobře.
Odborné svazy však varují, že nyní budou možné svévolné změny územního plánu, na jejichž základě občané ztratí možnost ovlivnit, co jim vyroste vedle jejich domu. Jak se s tím vypořádat?
Toto je za mě hlavní problém. Různé svazky reprezentují většinou minoritní svazky občanů a snaží se prosazovat mnohdy zaslepené zájmy minorit, bez ohledu na nutnost prosazovat projekty vedoucí kupředu. Neustále se mohu vracet k tématu, kdy si pomalu začínáme uvědomovat slábnoucí Evropu. Bohužel si přiděláváme pouze další překážky a necháváme Asii, aby se stala globálním hráčem číslo jedna. Jsem přesvědčen, že změna může přijít i zespoda. Má to v rukou každý, kdo přijde do styku s povolovacím procesem a hledá zbytečné překážky. To, jak lehce půjde dělat rozvoj v naší zemi, tak to bude určovat naši společnou budoucnost. Cokoliv, co se podaří vybudovat na našem území, povede k rozvoji naší infrastruktury a posílení naší pozice v Evropě a ta posílí celosvětově.
Je správné, že budou upřednostňovány velké celky bytové výstavby? U nich se může přejít třeba i k vyvlastnění pozemků, vše bude přednostně povolováno.
Jakýkoliv progres týkající se bytové výstavby je správně. Pokud chceme levnější bydlení pro naše občany musíme mít více bytů. Čeho je málo, je většinou drahé. Máme nízkou porodnost. Jeden z důvodů toho, že mladí nezakládají rodiny, je pro ně nedostupné bydlení a to se musí změnit. Za mne je úplně jedno, jestli bude stavět stát, město nebo developer. Hlavně se musí začít.
Každopádně vznikne jeden úřad – přímo státní –, který bude stavebníkovi vše povolovat, postačí jedno razítko. Řeší se tím alespoň částečně problémy, které zavinila nezdařená digitalizace stavebního řízení v gesci Pirátské strany?
Nižší byrokratická zátěž určitě vede k rozvoji a prosperitě. To jestli bude centrální stavební úřad stíhat odbavit všechny požadavky tak, aby nevznikaly budoucí problémy, ukáže jen čas. Jsem v těchto věcech optimista a věřím, že za pochodu se vše zvládne.
Samotná úplná digitalizace v příštích letech zřejmě nebude završena. Jde stále o „pirátské“ dědictví?
Tak minulá vláda tu vládla a pracovala celé čtyři roky, dnes již s viditelným výsledkem neúspěchu. Nevím, koho jiného by to měla být vina, než nekompetencí Ivana Bartoše. Bohužel toto je neoddiskutovatelný výsek jeho práce.
Nemohu nezmínit i potíže, které mívají dopravní stavby se zelenými aktivisty. Ti stavby záměrně blokují. I Ústecký kraj na to doplácel. Lze čekat nějaké změny i v tomto směru?
Doufám, že pan ministr Macinka dokoná restrukturalizaci MŽP a zároveň dokážeme odolat tlaku těchto skupin. Já jsem pro ochranu přírody, ale zároveň si uvědomuji nutnost podpory rozvoje. To je pro Českou republiku stěžejní.
