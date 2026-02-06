Celní správa: 235 litrů nezdaněné nafty mířící do Rumunska

Při kontrole dodávky značky Mercedes-Benz s rumunskou registrační značkou objevili v nákladovém prostoru 10 plastových kanystrů s celkem 235 litry motorové nafty.
Jednatřicetiletý řidič z Rumunska nepředložil žádný doklad o koupi ani dokument prokazující řádné zdanění vybraných výrobků. Celníci proto kontraband zajistili a odebrali vzorky k analýze. Pokud řidič do pěti dnů neprokáže zdanění, nafta propadne státu a dotyčný bude muset doplatit uniklou spotřební daň.
