Rusové jen předstírají vítězství, padlo. A přišel výsměch

Včera vypustil americký Institut pro studium války novou analýzu. Její součástí je i tvrzení, že Rusko pokračuje v dojmové kampani, když používá malé přeshraniční útoky v dříve klidných oblastech fronty, aby přesvědčilo Západ, že ukrajinské linie se rozpadají.
ISW vychází z tvrzení ministerstva obrany Ruské federace, které oznámilo, že obsadilo Sydorivku, která se nachází severozápadně od Sumy. Podle jednoho ruského vojenského bloggera, kterého ISW cituje, se jedná o o snahu o vytvoření nárazníkové zóny. ISW dodává, že nevidí žádné důkazy slov ministerstva obrany. A připomíná, že Sydorivka se nachází nedaleko od Komarivky, tedy dříve klidné a neaktivní oblasti, na kterou Rusové zaútočili v prosinci minulého roku.
„ISW nezaznamenalo žádné důkazy, které by naznačovaly, že ruské síly od údajného obsazení těchto malých pohraničních vesnic dosáhly významného pokroku směrem k jakémukoli operačně významnému cíli, ani žádné známky příprav Ruska na významnou ofenzivu na Ukrajinu ze severu. Ruské síly neprovedly soustavnou a intenzivní kampaň leteckého blokování bojiště s cílem oslabit ukrajinskou logistiku v obranných pozicích a připravit bojiště pro pozemní útoky podél mezinárodní hranice v severních oblastech Sumy a Charkova, jak to ruské síly učinily ve směru Pokrovsk a Hulajpole. ISW nadále hodnotí, že Kreml pravděpodobně usiluje o to, aby tyto omezené přeshraniční útoky vykreslil jako rozsáhlou novou ruskou ofenzívu, která posiluje tvrzení Kremlu, že ruské vojenské vítězství na Ukrajině je nevyhnutelné, aby tak donutil Západ a Ukrajinu kapitulovat před ruskými požadavky, nyní ze strachu z intenzivnějších ruských ofenzivních operací v budoucnosti,“ usuzuje institut.
Výsměch
Za tuto myšlenku, že Kreml útočí, aby to vypadalo, že vyhrává, se však ISW dočkal zejména poměchu. Analytik vystupující pod přezdívkou Amerikanetz to parodoval obrázkem, kde karikatura Putina přikazuje útok ne aby Rusové vyhráli válku, ale aby to vypadalo, že vyhrávají válku.
https://t.co/aCVhf1VDmd pic.twitter.com/N3Sqfe0HBp— Amerikanets ?? (@ripplebrain) February 9, 2026
Ozval se také analytik Simplicius. „Přišly nové výmluvy. Ruský postup je jenom dojmová kampaň, která má Ukrajinu přesvědčit, že Rusko postupuje,“ parodoval tvrzení ISW a dodal, že mu toto tvrzení přijde povědomé. Zřejmě proto, že podobná tvrzení, tedy že Rusové něco dělají, jen aby vyvolali dojem, přišly od ISW již v minulosti.
New cope just dropped. Russia's advances are merely 'cognitive warfare' meant to trick Ukraine into thinking Russia is advancing.— SIMPLICIUS ? (@simpatico771) February 9, 2026
Sounds familiar... https://t.co/cGVwPqxW2r
„Rusko se o tom nesnaží přesvědčit Západ. Tyto přeshraniční útoky mají za cíl odštípnout omezený počet ukrajinského mužstva a vybavení z důležitějších sektorů frontové linie, čímž se fronta rozšiřuje i prodlužuje a zrychluje se tempo opotřebení,“ vysvětlil se smíchem novozélandský mapovač ruského postupu AMK.
lol no. Russia isn’t trying to convince the west of this. These cross border attacks are aimed at drawing limited Ukrainian personnel and equipment away from more important sectors of the frontline, thereby expanding and stretching the frontline, accelerating the rate of…— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) February 9, 2026
