Rusové jen předstírají vítězství, padlo. A přišel výsměch

09.02.2026 8:25 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Americký Institut pro studium války (ISW) přišel s myšlenkou, že útoky na dříve neaktivních částech rusko-ukrajinské fronty mají zvláště rafinovaný cíl – přesvědčit Západ, že se Ukrajincům fronta rozpadá. Jako důkaz vidí postup u města Sumy. S touto myšlenkou se však ISW setkal s výsměchem.

Foto: Repro X
Popisek: Po výbuchu v ukrajinském městě Sumy

Včera vypustil americký Institut pro studium války novou analýzu. Její součástí je i tvrzení, že Rusko pokračuje v dojmové kampani, když používá malé přeshraniční útoky v dříve klidných oblastech fronty, aby přesvědčilo Západ, že ukrajinské linie se rozpadají.

ISW vychází z tvrzení ministerstva obrany Ruské federace, které oznámilo, že obsadilo Sydorivku, která se nachází severozápadně od Sumy. Podle jednoho ruského vojenského bloggera, kterého ISW cituje, se jedná o o snahu o vytvoření nárazníkové zóny. ISW dodává, že nevidí žádné důkazy slov ministerstva obrany. A připomíná, že Sydorivka se nachází nedaleko od Komarivky, tedy dříve klidné a neaktivní oblasti, na kterou Rusové zaútočili v prosinci minulého roku.

„Kreml zahájil koncem prosince 2025 kognitivní válečnou kampaň s využitím přeshraničních útoků v severních oblastech Sumy a Charkova, aby se pokusil vyvolat informační účinky a ovlivnit probíhající jednání o ukončení války. Ruská obsazení Hrabovského (jihovýchodně od města Sumy), údajná obsazení Komarivky, Bila Berezy a Popivky (severně od Hrabovského) a postup do Sotnyckého Kozachoku (severozápadně od města Charkov) jsou pravděpodobně součástí tohoto úsilí,“ tvrdí institut.

„ISW nezaznamenalo žádné důkazy, které by naznačovaly, že ruské síly od údajného obsazení těchto malých pohraničních vesnic dosáhly významného pokroku směrem k jakémukoli operačně významnému cíli, ani žádné známky příprav Ruska na významnou ofenzivu na Ukrajinu ze severu. Ruské síly neprovedly soustavnou a intenzivní kampaň leteckého blokování bojiště s cílem oslabit ukrajinskou logistiku v obranných pozicích a připravit bojiště pro pozemní útoky podél mezinárodní hranice v severních oblastech Sumy a Charkova, jak to ruské síly učinily ve směru Pokrovsk a Hulajpole. ISW nadále hodnotí, že Kreml pravděpodobně usiluje o to, aby tyto omezené přeshraniční útoky vykreslil jako rozsáhlou novou ruskou ofenzívu, která posiluje tvrzení Kremlu, že ruské vojenské vítězství na Ukrajině je nevyhnutelné, aby tak donutil Západ a Ukrajinu kapitulovat před ruskými požadavky, nyní ze strachu z intenzivnějších ruských ofenzivních operací v budoucnosti,“ usuzuje institut.

Výsměch

Za tuto myšlenku, že Kreml útočí, aby to vypadalo, že vyhrává, se však ISW dočkal zejména poměchu. Analytik vystupující pod přezdívkou Amerikanetz to parodoval obrázkem, kde karikatura Putina přikazuje útok ne aby Rusové vyhráli válku, ale aby to vypadalo, že vyhrávají válku.

Ozval se také analytik Simplicius. „Přišly nové výmluvy. Ruský postup je jenom dojmová kampaň, která má Ukrajinu přesvědčit, že Rusko postupuje,“ parodoval tvrzení ISW a dodal, že mu toto tvrzení přijde povědomé. Zřejmě proto, že podobná tvrzení, tedy že Rusové něco dělají, jen aby vyvolali dojem, přišly od ISW již v minulosti.

„Rusko se o tom nesnaží přesvědčit Západ. Tyto přeshraniční útoky mají za cíl odštípnout omezený počet ukrajinského mužstva a vybavení z důležitějších sektorů frontové linie, čímž se fronta rozšiřuje i prodlužuje a zrychluje se tempo opotřebení,“ vysvětlil se smíchem novozélandský mapovač ruského postupu AMK.

