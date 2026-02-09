Mašek (ANO): To má být nestranný, rozvážný druhý nejvyšší ústavní činitel?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nápadu šéfa Senátu Vystrčila žalovat premiéra Babiše a ministra Macinku kvůli neplnění slibů

Mašek (ANO): To má být nestranný, rozvážný druhý nejvyšší ústavní činitel?
Před pěti lety se současný předseda Senátu Vystrčil spolu s Pekarovou podílel na pokusu odstavit nemocného prezidenta z úřadu. Dnes by zase nejradši vláčel premiéra a ministra zahraničí po soudech jen proto, že mají jiné politické názory! To má být nestranný, rozvážný druhý nejvyšší ústavní činitel v ČR? Myslí to vážně?

Předseda Vystrčil po čase opět vystrkuje růžky a stylizuje se do role nejvyšší morální autority. Když byl prezident Zeman v nemocnici, kde byla zdrženlivost? Kde byla elementární lidská slušnost a respekt k situaci? Nastoupil tehdy okamžitý tlak, politické manévry a horečná snaha situace zneužít. Takhle měla vypadat státnická odpovědnost? Takhle se mělo jednat v krizové chvíli?

Nyní opět pan předseda „zatíná drápky“! Senát, ctihodná instituce, se znovu chystá vracet zákony, brzdit proces, zdržovat rozhodování a tvářit se jako poslední bašta rozumu a demokracie. Přitom ví, že bude parlamentem přehlasována. Kolikrát jsme to už viděli? Ano, čekají nás volby a musíme si tam navolit jiné zástupce, protože tento stav je neudržitelný. Pokud chceme konstruktivní legislativní proces s pozitivními výsledky pro lidi.

A co se týká současného vedení Senátu? Místo klidu, nadhledu a schopnosti spojovat přichází neustálé rýpání, okopávání kotníků, mediální přestřelky. Lidé už mají dost těchhle politických her, osobních válek a teatrálních výstupů. Chtějí práci a výsledky, pózy fakt nestačí.

Pan Vystrčil by měl začít jednat tak, aby to odpovídalo funkci, kterou zastává!

