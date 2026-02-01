MPO: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude jednat v Berlíně

Ministr se setká se spolkovou ministryní hospodářství a energetiky Katharina Reiche a se spolkovým ministrem pro digitalizaci Karsten Wildberger. Jednání se zaměří především na energetickou bezpečnost, fungování a další rozvoj kritické infrastruktury, situaci na energetických trzích a dopady vysokých cen energií na průmysl a konkurenceschopnost evropské ekonomiky.
Dalšími tématy budou spolupráce v oblasti průmyslové a obchodní politiky, budoucnost automobilového průmyslu, digitalizace, rozvoj sítí nové generace a strategické investice. Diskuse se dotkne také evropské koordinace v oblasti energetiky, vnitřního trhu a ochrany klíčových průmyslových kapacit. Součástí programu je rovněž setkání se zástupci německého byznysu, hospodářských asociací a nejvýznamnějších německých médií.
