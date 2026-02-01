MPO: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude jednat v Berlíně

02.02.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček absolvuje 4.–5. února oficiální pracovní návštěvu Spolkové republiky Německo. V rámci cesty do Berlína povede jednání s představiteli německé spolkové vlády, hospodářských institucí i médií.

MPO: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude jednat v Berlíně
Foto: mpo.cz
Popisek: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - logo

Ministr se setká se spolkovou ministryní hospodářství a energetiky Katharina Reiche a se spolkovým ministrem pro digitalizaci Karsten Wildberger. Jednání se zaměří především na energetickou bezpečnost, fungování a další rozvoj kritické infrastruktury, situaci na energetických trzích a dopady vysokých cen energií na průmysl a konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

Dalšími tématy budou spolupráce v oblasti průmyslové a obchodní politiky, budoucnost automobilového průmyslu, digitalizace, rozvoj sítí nové generace a strategické investice. Diskuse se dotkne také evropské koordinace v oblasti energetiky, vnitřního trhu a ochrany klíčových průmyslových kapacit. Součástí programu je rovněž setkání se zástupci německého byznysu, hospodářských asociací a nejvýznamnějších německých médií. 

Psali jsme:

Lipavský: Macinka by měl odstoupit. V zájmu klidu
„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce
„To mluvíte o demokraticky zvoleném poslanci?“ Šebelová se pustila do Rajchla tak, že do toho vstoupil Moravec
Děkovačka Václava Moravce. Závěr OVM vzbudil obavy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MPO , TZ

Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Nemyslíte, že tohle může být konec Motoristů?

Dobrý den, asi budete hájit Macinku, ale přesto se zeptám, zda vám jeho jednání s prezidentem včetně těch jeho SMS přijdou v pořádku? Nemyslíte, že vám celá ta kauza kolem jmenování Turka přerůstá přes hlavu a jen vás poškozuje? Nebo myslíte, že Vám přinese nějaké politické body?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MPO: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude jednat v Berlíně

10:34 MPO: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude jednat v Berlíně

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček absolvuje 4.–5. února oficiální pracovní návštěvu Spolkové…