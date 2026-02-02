Do „Epsteinovy žumpy“ padají i Bill a Hillary Clintonovi. Hrozí jim tresty

02.02.2026 10:26 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Nové materiály ukazují další podrobnosti o kontaktech mezi Epsteinem, jeho dlouholetou spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou a členy týmu bývalého prezidenta Billa Clintona. Zveřejnění přichází jen několik dní před očekávaným hlasováním Sněmovny reprezentantů o obvinění Clintonových z pohrdání Kongresem. Myšlence obvinit Clintonovi z pohrdání Kongresem USA jsou prý nakloněni i někteří demokraté.

Do „Epsteinovy žumpy“ padají i Bill a Hillary Clintonovi. Hrozí jim tresty
Foto: blacklistednews.com
Popisek: Bill Clinton

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 32823 lidí
Světlo světa spatřila další porce e-mailů spojených s kauzou Jeffreyho Epsteina, známého finančníka a sexuálního zločince, který v srpnu 2019 spáchal ve vězení sebevraždu. Mezi vyvolenými byl podle všeho celé roky znám jako muž, který pro smetánku organizuje bujaré zábavy s dívkami. Mezi lidmi, kteří se s Epsteinem stýkali, mají být nejbohatší muži planety, jako Bill Gates, Elon Musk, současný prezident USA Donald Trump nebo jeden z jeho předchůdců Bill Clinton.

„Od technologických titánů přes vlivné makléře z Wall Street až po zahraniční hodnostáře – v obrovském množství dokumentů, které zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s vyšetřováním Jeffreyho Epsteina, se objevuje celá řada vlivných mužů. Všichni popřeli, že by měli cokoli společného s jeho sexuálními zločiny, při nichž docházelo ke zneužívání dívek a mladých žen,“ napsala americká veřejnoprávní stanice PBS.

BBC upozornila, že vedle e-mailové komunikace bylo zveřejněno na 180 tisíc obrázků a 2 tisíce videí.

Soubory údajně obsahují i podrobnosti o pobytu Jeffreyho Epsteina ve vězení – včetně psychologické zprávy – a o jeho smrti během pobytu ve vězení, spolu s vyšetřovacími záznamy o Ghislaine Maxwellové.

Nové materiály ukazují další podrobnosti o kontaktech mezi Epsteinem, jeho dlouholetou spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou a členy týmu bývalého prezidenta Billa Clintona. Zveřejnění přichází jen několik dní před očekávaným hlasováním Sněmovny reprezentantů o obvinění Clintonových z pohrdání Kongresem.

Bývalý prezidentský pár odmítl před členy Kongresu vystoupit a podat další informace o Epsteinově kauze. Vzkázali pouze, že vše, co věděli, už řekli. A právě proto jim hrozí, že budou obviněni z pohrdání Kongresem. Republikány vedená Sněmovna reprezentantů by o obvinění měla hlasovat tento týden. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že myšlence obvinit Clintonovi z pohrdání Kongresem USA jsou nakloněni i někteří demokraté. Ti argumentují tím, že hájí sílu Kongresu a povinnost každého občana předstoupit před Kongres, je-li vyzván. I když je to bývalý prezident.

Páteční zveřejnění více než 3 milionů dokumentů přišlo po dříve zveřejněné várce dokumentů z prosince, která odhalila dosud neviděné fotografie Billa Clintona a Epsteina společně a Clintona bez trička ve vířivce s někým, koho úředník ministerstva spravedlnosti popsal jako „oběť“ Epsteinových sexuálních zločinů.

Uniklé informace pocházejí z let 2001 až 2004 a prokazují kontakty Maxwellové s lidmi z okolí Billa Clintona. Maxwellová pobývá v současné době za mřížemi. Během tohoto období cestoval Bill Clinton se svými zaměstnanci Epsteinovým soukromým letadlem. Nejméně 16krát, jak ukazuje analýza CNN.

Republikáni navíc tvrdí, že Clintonovi mohou mít nějaké další informace z Epsteinovy kauzy.

Jak Bill Clinton, tak stávající prezident Donald Trump odmítli, že by se dopustili čehokoli nezákonného. Americký prezident je v nově zveřejněných materiálech zmíněn mnohokrát.

Ze strany Clintonových zaznělo, že pokud někdo s Epsteinem komunikoval, určitě to nebyl bývalý prezident. E-maily se týkaly např. otázek, zda se Bill Clinton nezúčastní chystané večeře.

V jednom z e-mailů z prosince 2001 požádal Clintonův zaměstnanec Maxwellovou o telefonní číslo na britského prince Andrewa, aby mohl zorganizovat golfový výlet během cesty Billa Clintona do Skotska. Maxwellová odpověděla, že princ momentálně není ve Skotsku, ale chystá se tam.

V jiném e-mailu z roku 2002 napsala osoba, jejíž jméno je začerněno, Maxwellové z e-mailové adresy Clintonových: „Šel jsem domů s někým, koho jsem měl už předtím, se 40letou blondýnkou s velkými prsy. … Opravdu musím přestat pít.“

V souborech nejsou žádné důkazy o tom, že by Maxwellová osobně psala e-maily bývalému prezidentovi. Poté, co Trumpovo ministerstvo spravedlnosti odmítlo zveřejnění spisů, Kongres loni schválil zákon nařizující jejich zveřejnění.

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
2%
97%
hlasovalo: 20180 lidí
Pokud budou Clintonovi shledáni vinnými z pohrdání Kongresem, mohou být jen formálně pokáráni, ale toto rozhodnutí může být v konečném důsledku využito i jako prostředek, který Clintonovi donutí v kauze podat další informace. Ministerstvo spravedlnosti USA totiž může zahájit stíhání bývalého prezidentského páru. Pokud to tedy Kongres podpoří.

Mluvčí spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese odmítavě reagoval na obvinění obsažená v nejnovějších spisech ohledně Epsteina – včetně tvrzení, že se nakazil pohlavně přenosnou chorobou – a označil je za „absolutně absurdní a zcela nepravdivá“.

BBC si položila otázku, zda už jsou uveřejněny všechny informace z kauzy Epstein, nebo zda lze čekat, že se objeví nějaká další várka dokumentů, fotografií a videí.

Psali jsme:

Bomba v Epsteinových poznámkách. Bill Gates a pohlavní choroba
Trump? K večírkům u prasáka Epsteina zaznívá jiné prezidentské jméno
Epsteinův mobil promluvil. Kdo měl poškodit Trumpa?
Hodnoty naší doby. Zbořil pomstil Jiřího Krampola

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2026/02/01/politics/epstein-files-clintons

https://www.bbc.com/news/articles/cevnmxyy4wjo

https://www.pbs.org/newshour/nation/a-list-of-powerful-men-named-in-the-epstein-files-from-elon-musk-to-former-prince-andrew

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

BBC , Clintonová , kongres , sex , USA , vězení , zahraničí , Clinton , CNN , Trump , PBS , Musk , Epstein

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Může podle vás Epsteinova kauza sahat i do Česka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Macinka

Budete jednat s Macinkou o jeho sms prezidentovi? Co na ně říkáte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví S věkem se mění naše představa erotikyS věkem se mění naše představa erotiky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc

8:00 80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc

80 tisíc až 90 tisíc lidí na podporu Petra Pavla, tvrdí organizátoři nedělních protestů z Milionu ch…