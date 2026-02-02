Do „Epsteinovy žumpy“ padají i Bill a Hillary Clintonovi. Hrozí jim tresty

Kdo je vinen současnou situací?
„Od technologických titánů přes vlivné makléře z Wall Street až po zahraniční hodnostáře – v obrovském množství dokumentů, které zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s vyšetřováním Jeffreyho Epsteina, se objevuje celá řada vlivných mužů. Všichni popřeli, že by měli cokoli společného s jeho sexuálními zločiny, při nichž docházelo ke zneužívání dívek a mladých žen,“ napsala americká veřejnoprávní stanice PBS.
BBC upozornila, že vedle e-mailové komunikace bylo zveřejněno na 180 tisíc obrázků a 2 tisíce videí.
Soubory údajně obsahují i podrobnosti o pobytu Jeffreyho Epsteina ve vězení – včetně psychologické zprávy – a o jeho smrti během pobytu ve vězení, spolu s vyšetřovacími záznamy o Ghislaine Maxwellové.
Nové materiály ukazují další podrobnosti o kontaktech mezi Epsteinem, jeho dlouholetou spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou a členy týmu bývalého prezidenta Billa Clintona. Zveřejnění přichází jen několik dní před očekávaným hlasováním Sněmovny reprezentantů o obvinění Clintonových z pohrdání Kongresem.
Bývalý prezidentský pár odmítl před členy Kongresu vystoupit a podat další informace o Epsteinově kauze. Vzkázali pouze, že vše, co věděli, už řekli. A právě proto jim hrozí, že budou obviněni z pohrdání Kongresem. Republikány vedená Sněmovna reprezentantů by o obvinění měla hlasovat tento týden. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že myšlence obvinit Clintonovi z pohrdání Kongresem USA jsou nakloněni i někteří demokraté. Ti argumentují tím, že hájí sílu Kongresu a povinnost každého občana předstoupit před Kongres, je-li vyzván. I když je to bývalý prezident.
Páteční zveřejnění více než 3 milionů dokumentů přišlo po dříve zveřejněné várce dokumentů z prosince, která odhalila dosud neviděné fotografie Billa Clintona a Epsteina společně a Clintona bez trička ve vířivce s někým, koho úředník ministerstva spravedlnosti popsal jako „oběť“ Epsteinových sexuálních zločinů.
Uniklé informace pocházejí z let 2001 až 2004 a prokazují kontakty Maxwellové s lidmi z okolí Billa Clintona. Maxwellová pobývá v současné době za mřížemi. Během tohoto období cestoval Bill Clinton se svými zaměstnanci Epsteinovým soukromým letadlem. Nejméně 16krát, jak ukazuje analýza CNN.
Republikáni navíc tvrdí, že Clintonovi mohou mít nějaké další informace z Epsteinovy kauzy.
Jak Bill Clinton, tak stávající prezident Donald Trump odmítli, že by se dopustili čehokoli nezákonného. Americký prezident je v nově zveřejněných materiálech zmíněn mnohokrát.
Ze strany Clintonových zaznělo, že pokud někdo s Epsteinem komunikoval, určitě to nebyl bývalý prezident. E-maily se týkaly např. otázek, zda se Bill Clinton nezúčastní chystané večeře.
V jednom z e-mailů z prosince 2001 požádal Clintonův zaměstnanec Maxwellovou o telefonní číslo na britského prince Andrewa, aby mohl zorganizovat golfový výlet během cesty Billa Clintona do Skotska. Maxwellová odpověděla, že princ momentálně není ve Skotsku, ale chystá se tam.
V jiném e-mailu z roku 2002 napsala osoba, jejíž jméno je začerněno, Maxwellové z e-mailové adresy Clintonových: „Šel jsem domů s někým, koho jsem měl už předtím, se 40letou blondýnkou s velkými prsy. … Opravdu musím přestat pít.“
V souborech nejsou žádné důkazy o tom, že by Maxwellová osobně psala e-maily bývalému prezidentovi. Poté, co Trumpovo ministerstvo spravedlnosti odmítlo zveřejnění spisů, Kongres loni schválil zákon nařizující jejich zveřejnění.
Mluvčí spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese odmítavě reagoval na obvinění obsažená v nejnovějších spisech ohledně Epsteina – včetně tvrzení, že se nakazil pohlavně přenosnou chorobou – a označil je za „absolutně absurdní a zcela nepravdivá“.
BBC si položila otázku, zda už jsou uveřejněny všechny informace z kauzy Epstein, nebo zda lze čekat, že se objeví nějaká další várka dokumentů, fotografií a videí.
