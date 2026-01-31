Druhý ročník Ceny Správy jeskyní ČR hledá osobnosti krasového podzemí

Ta bude podruhé udělena jako ocenění osobnostem, které se svojí prací, výkony či občanskými aktivitami významným způsobem zasloužily o poznání a udržitelné využití jeskyní a krasu v České republice či v zahraničí. Nominace lze zasílat do letošního 15. dubna na e-mailovou adresu cena@caves.cz nebo písemně na adresu Správy jeskyní (SJ) ČR, Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice s označením „Cena SJ ČR“.
„Chceme prostřednictvím této ceny vyzdvihnout osobnosti, které svým dlouhodobým působením či významným počinem přispěli k ochraně a správě jeskyní, a to zejména v oblasti ochrany přírody, průzkumu, dokumentace, vědeckého poznání, výchovy a vzdělávání, propagaci, zajišťování bezpečnosti a zpřístupňování jeskyní veřejnosti. Loni jsme vybírali z opravdu velmi kvalitních nominantů. Věříme, že stejně zajímavá jména se sejdou i letos, v jubilejní rok 20 let samostatné Správy jeskyní České republiky,“ říká její ředitel Milan Jan Půček. Vyhlášení se uskuteční 26. května 2026 v jeskyní Kůlna v Moravském krasu.
Právo nominovat kandidáta na udělení tohoto ocenění má kdokoli, počet nominací není omezen. Nominace bude platná jen v případě, že z ní bude jednoznačně patrné, kdo nominuje (jméno příjmení, adresa, kontakt) a kdo je nominován, s celým jménem a krátkým zdůvodněním nominace.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Laureátem ceny může být jakákoli fyzická osoba z kterékoli oblasti, bez ohledu na státní občanství, podílející se na ochraně a správě jeskyní, průzkumu, dokumentaci, vědeckém poznání, výchově a vzdělávání, propagaci, zajišťování bezpečnosti či zpřístupňování jeskyní veřejnosti a péčí o ně. Ceny vyhlásí a udělí ředitel SJ ČR na základě přijatých nominací a doporučení Komise pro udělování ceny.
V loňském prvním ročníku získali Cenu Správy jeskyní ČR dlouholetá ředitelka Speleologického institutu v Budapešti Kinga Székely, geolog, první ředitel SJ ČR a spoluobjevitel části Koněpruských jeskyní Jaroslav Hromas, bývalý vedoucí Punkevních jeskyní Hynek Pavelka, nestor výzkumu i turistického provozu jeskyní Moravského krasu Ladislav Slezák a speleolog a popularizátor Krkonošského krasu Radko Tásler.
Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006 jako státní příspěvková organizace rezortu Ministerstva životního prostředí ČR. Její součástí se stalo 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní. V Čechách to jsou Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší, Koněpruské jeskyně na Berounsku a Chýnovská na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně u Litovle, na Jesenicku jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku a na Přerovsku hydrotermální Zbrašovské aragonitové jeskyně. Pod Pálavou zaujme jeskyně Na Turoldu v Mikulově. V Moravském krasu lze kromě nejslavnějších Punkevních jeskyní s propastí Macocha navštívit i jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni, Sloupsko-šošůvské jeskyně a u Křtin Výpustek. SJ ČR má i odborné oddělení péče o jeskyně, věnující se výzkumu a dokumentaci ochrany krasu.
O aktuálním dění nejen v podzemí SJ ČR informuje na webu ZDE i sociálních sítích Facebook (ZDE) a Unstagram (ZDE). Své facebooky, označené oficiálním logem, mají i jednotlivé jeskyně. Statut Ceny Správy jeskyní ČR je ke stažení ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.