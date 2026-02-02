Vítězství AfD, už ji nemohou vyhánět. Jde i o Trumpa

Alternativa pro Německo (AfD) dělala hodně, včetně podání žalob, pro to, aby se její zástupci mohli objevit na bezpečnostní konferenci v Mnichově. A nakonec uspěli. Letos se na slavnou akci opět dostanou.

Zástupci Alternativy pro Německo, dnes nejsilnější opoziční strany u našich západních sousedů, dělali vše pro to, aby se mohli objevit na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Včetně toho, že využívají kartu s Donaldem Trumpem.

Momentálně nejsilnější německá opoziční strana Alternativa pro Německo (AfD) se snaží na německé politické scéně probojovat z izolace. Server Politico k tomu napsal článek s titulkem Německá krajní pravice se snaží dostat na Mnichovskou bezpečnostní konferenci. Připomněl, že je partnerem již tradiční evropské bezpečnostní akce.

Alternativa pro Německo udělala vše – od žalob až po pokusy využít vazby na Trumpovu administrativu, aby ukončila svou ostrakizaci z této významné akce, upozornil také server Politico. 

„Žalobce si přeje být zapojen do otázek zahraniční a bezpečnostní politiky, aby měl slovo jako opoziční frakce,“ uvedl soud k žalobě. Soud však také nakonec argument AfD zamítl a v prosinci loňského roku rozhodl, že MSC si jako soukromá organizace může svobodně vybrat, koho pozve.

„Pozvánky jsme dostali, neboť naše kontakty ve Spojených státech udělaly dojem,“ řekl serveru Politico Heinrich Koch, jeden ze tří poslanců AfD, kteří pozvánku obdrželi.

Wolfgang Ischinger, prominentní německý diplomat, který letos předsedá MSC, popřel, že by organizátoři konference pozvali AfD kvůli jakémukoli tlaku. Toto rozhodnutí spíše formuloval jako uznání jednoduché politické reality. AfD je největší opoziční silou v Německu.

„Je to rozhodnutí, které jsme učinili na základě vlastního svědomí a snažili se udělat správnou věc, abychom zajistili, že budeme schopni reflektovat současnou realitu,“ řekl serveru Politico. „Pro Mnichovskou bezpečnostní konferenci – která sdružuje tolik protichůdných názorů, protivníků, lidí, kteří se navzájem obviňují z páchání vražd nebo genocidy – by bylo velmi obtížné ospravedlnit kategorické vyloučení největší německé opoziční strany,“ konstatoval.

„Demokracie vzkvétá, pokud mají všichni aktéři stejné podmínky. Demokracie nestojí na politickém vylučování,“ uvedl také Koch. Citovala ho agentura DPA, od které vyjádření převzal např. Die Zeit.

Na loňské Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupil mimo jiné J. D. Vance a ten se vůči EU stavěl silně kriticky a dovolával se toho, aby i v tomto koutu světa opět zavládla svoboda slova. Po svém vystoupení zamířil na diskusi s celostátní spolupředsedkyní AfD Alice Weidelovou v jednom z mnichovských hotelů. Koch uvedl, že AfD se letos pokusí uspořádat podobné setkání na vysoké úrovni, ačkoli není jasné, zda se Vance únorové konference zúčastní.

Mnichovská bezpečnostní konference je asi nejdůležitějším světovým setkáním expertů na téma bezpečnostní politiky. Koná se od 13. do 15. února.

Server BR24 upozornil, že pozvánky na bezpečnostní konferenci obdrželi zástupci německých parlamentních stran již před Vánocemi.

