Peksa (Volt): Piráti, smutná tečka za jedním pokusem udělat politiku lepší

02.02.2026 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možné kandidatuře pirátské nominantky na primátorku Prahy Terezy Nislerové.

Peksa (Volt): Piráti, smutná tečka za jedním pokusem udělat politiku lepší
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Mikuláš Peksa

Bývaly časy, kdy Pirátská strana chtěla klimatickou krizi autenticky řešit a autenticky usilovala o proměnu politiky. Například parlamentní program z roku 2017 obsahoval slib splnit závazky z Pařížské klimatické smlouvy. Vnitřní předpisy ukládaly zvoleným politikům kontakty s lobbisty hlásit v transparentním registru lobbistů.

Střih - 2026 - kontakty volených Pirátských politiků s lobbisty už netřeba hlásit. Lobbisté se totiž Pirátskými politiky přímo stávají. A ne jen tak obyčejní - tady pirátská kandidátka na primátorku má velmi praktickou zkušenost se sháněním dotací pro jednu z největších a nejnetransparentnějších fosilních firem v Evropě - Orlen Unipetrol. Sepíše-li někdy někdo dějiny greesnwashingu v českých zemích, je Tereza Nislerová zjevnou kandidátkou na vlastní kapitolu.

Tenhle příběh je vlastně smutná tečka za jedním pokusem udělat politiku lepší. Pokud je na tom něco zajímavého, tak že Strana zelených, která doslova vyrostla na boji proti velkým fosilním korporátům, tiše mlčí a setrvává v koalici s Piráty.

Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D.

