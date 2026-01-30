Premiér Babiš: Je to zbytečná schůze, mohli byste už nás nechat pracovat

30.01.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Reakce na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. ledna 2026 na dotaz poslance Výborného ke vztahu s ministrem Macinkou

Premiér Babiš: Je to zbytečná schůze, mohli byste už nás nechat pracovat
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Takže dobrý den, kolegyně, kolegové.

No, můj vztah k Petru Macinkovi je takový, že voliči rozhodli o této koalici, která měla za cíl nahradit předešlou vládu. No, a samozřejmě o esemeskách jsem nevěděl, já jsem to řekl včera, když jsem byl v Čáslavi, v televizi, nebo médiím. A určitě s ním nespolupracuji a taky jsem řekl, že ty esemesky byly nepatřičné a že já bych takhle nekomunikoval.

No, a já si pochvaluji tu spolupráci proto, protože v první vládě se sociální demokracií, s KDU-ČSL, tak mi premiér za tři a půl roku zavolal jednou, když se mu nelíbilo, že jsme zrušili smlouvu jeho kámošů z Bison & Rose, z Čepru za 500 tisíc, protože jsme šetřili. A s Macinkou si telefonujeme běžně.

V úterý tady nebude, protože má pozvání ministra zahraničních věcí Spojených států Rubia, takže nevím, proč vůbec svoláváte tu schůzi, když máte 92 a stále nás zdržujete od práce. Takže my bychom rádi schvalovali ty zákony, abychom mohli teda plnit náš program.

Takže je to zbytečná schůze, tu stojedničku, předpokládám, nebudete mít, takže nevím, mohli byste už nás nechat pracovat, abychom mohli plnit ten program pro lidi.

Děkuju.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
