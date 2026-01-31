ČSÚ: Pětina dětí nečte knihy a většina již využila AI

Výsledky mimo jiné ukázaly důležitost moderních technologií v životě dětí, které přitom neztrácí zájem ani o fyzické aktivity. Minisčítání zábavnou formou přibližuje svět statistiky žákům a studentům ve věku 9–15 let s cílem zvyšovat statistickou gramotnost. Letošní novinkou byly metodické materiály pro učitele, aby společně s žáky mohli s výsledky snadněji pracovat.
Na internetu tráví děti nejčastěji tři hodiny denně (22 %). Více než pět hodin denně ale této činnosti věnuje pětina všech dětí. Nejčastěji na internetu děti hrají hry (28 %), chlapci ale mnohem intenzivněji než dívky (44 % vs. 12 %). Ty naopak internet využívají především k poslechu hudby (19 %). Nejvyužívanějšími sociálními sítěmi jsou Instagram (16 %) a TikTok (14 %). Ve sledování videí a hledání online zábavy vede YouTube (46 %) před TikTokem (23 %) a Instagramem (16 %). Z chlapců využívá YouTube více než polovina, z dívek třetina.
Nástroje umělé inteligence někdy využilo již devět z deseti dětí. Četba knih je významně ovlivněna věkem i pohlavím. Žádnou knihu za rok nepřečetla pětina dětí, v případě chlapců čtvrtina, v kategorii 15letých to byla dokonce třetina. Více než 10 knih přečetlo 12 % dětí, mezi devítiletými to bylo 20 %. Pouze 2 % dětí neměla vlastní mobil. Ještě před nástupem na základní školu ho vlastnila necelá čtvrtina všech dětí. Nějakému druhu fyzické aktivity děti týdně věnují v průměru nejčastěji 2 až 3 hodiny (35 %) a více než 7 hodin dokonce 17 %.
„Výsledky Minisčítání ukázaly, že počítačové hry, videa, sociální sítě i nástroje umělé inteligence děti považují za samozřejmost, což přispívá ke zvyšování jejich počítačové gramotnosti. Zájem o klasická informační média, jako jsou knihy a časopisy, u nich dramaticky klesl. Sportování i další pohybové aktivity ale naši nejmladší generaci stále baví,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Po půlnoci chodí spát 9 % dětí, více než polovina mezi 20. a 22. hodinou. Spaní ve volné přírodě pod širákem si vyzkoušelo 28 % chlapců a 24 % dívek, skoro dvě třetiny dětí již někdy spaly ve stanu. Více než polovina dětí by chtěla v budoucnu 2 děti, žádné pak 14 %. V odpovědích chlapců a dívek byly jen minimální rozdíly. Představy dětí o nadpřirozených schopnostech se liší podle pohlaví i věku. Dívky by si nejčastěji přály umět číst myšlenky, chlapci zastavit čas. Mladší děti by rády uměly létat nebo byly nesmrtelné.
Minisčítání je úspěšný a oblíbený projekt Českého statistického úřadu, který vznikl v?roce 2010 a v roce 2025 se konal již po šesté. Kompletní výsledky Minisčítání jsou dostupné na webových stránkách ČSÚ ZDE. Umožňují srovnávat data mezi jednotlivými kraji a okresy nebo ve vzájemné kombinaci vybraných kritérií. Pro pedagogy byly vůbec poprvé k dispozici i metodické listy zpracované ve spolupráci s odbornou veřejností.
