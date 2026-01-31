ČSÚ: Pětina dětí nečte knihy a většina již využila AI

02.02.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Do Minisčítání 2025 se zapojilo téměř 84 tisíc žáků z 5,5 tisíce tříd a 1,1 tisíce škol, což bylo nejvíce v historii tohoto populárního vzdělávacího projektu ČSÚ.

ČSÚ: Pětina dětí nečte knihy a většina již využila AI
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Výsledky mimo jiné ukázaly důležitost moderních technologií v životě dětí, které přitom neztrácí zájem ani o fyzické aktivity. Minisčítání zábavnou formou přibližuje svět statistiky žákům a studentům ve věku 9–15 let s cílem zvyšovat statistickou gramotnost. Letošní novinkou byly metodické materiály pro učitele, aby společně s žáky mohli s výsledky snadněji pracovat.

Na internetu tráví děti nejčastěji tři hodiny denně (22 %). Více než pět hodin denně ale této činnosti věnuje pětina všech dětí. Nejčastěji na internetu děti hrají hry (28 %), chlapci ale mnohem intenzivněji než dívky (44 % vs. 12 %). Ty naopak internet využívají především k poslechu hudby (19 %). Nejvyužívanějšími sociálními sítěmi jsou Instagram (16 %) a TikTok (14 %). Ve sledování videí a hledání online zábavy vede YouTube (46 %) před TikTokem (23 %) a Instagramem (16 %). Z chlapců využívá YouTube více než polovina, z dívek třetina.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 32044 lidí

Nástroje umělé inteligence někdy využilo již devět z deseti dětí. Četba knih je významně ovlivněna věkem i pohlavím. Žádnou knihu za rok nepřečetla pětina dětí, v případě chlapců čtvrtina, v kategorii 15letých to byla dokonce třetina. Více než 10 knih přečetlo 12 % dětí, mezi devítiletými to bylo 20 %. Pouze 2 % dětí neměla vlastní mobil. Ještě před nástupem na základní školu ho vlastnila necelá čtvrtina všech dětí. Nějakému druhu fyzické aktivity děti týdně věnují v průměru nejčastěji 2 až 3 hodiny (35 %) a více než 7 hodin dokonce 17 %.

„Výsledky Minisčítání ukázaly, že počítačové hry, videa, sociální sítě i nástroje umělé inteligence děti považují za samozřejmost, což přispívá ke zvyšování jejich počítačové gramotnosti. Zájem o klasická informační média, jako jsou knihy a časopisy, u nich dramaticky klesl. Sportování i další pohybové aktivity ale naši nejmladší generaci stále baví,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Po půlnoci chodí spát 9 % dětí, více než polovina mezi 20. a 22. hodinou. Spaní ve volné přírodě pod širákem si vyzkoušelo 28 % chlapců a 24 % dívek, skoro dvě třetiny dětí již někdy spaly ve stanu. Více než polovina dětí by chtěla v budoucnu 2 děti, žádné pak 14 %. V odpovědích chlapců a dívek byly jen minimální rozdíly. Představy dětí o nadpřirozených schopnostech se liší podle pohlaví i věku. Dívky by si nejčastěji přály umět číst myšlenky, chlapci zastavit čas. Mladší děti by rády uměly létat nebo byly nesmrtelné.

Minisčítání je úspěšný a oblíbený projekt Českého statistického úřadu, který vznikl v?roce 2010 a v roce 2025 se konal již po šesté. Kompletní výsledky Minisčítání jsou dostupné na webových stránkách ČSÚ ZDE. Umožňují srovnávat data mezi jednotlivými kraji a okresy nebo ve vzájemné kombinaci vybraných kritérií. Pro pedagogy byly vůbec poprvé k dispozici i metodické listy zpracované ve spolupráci s odbornou veřejností.

Psali jsme:

ČSÚ: Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2025 o 2,5 procenta
ČSÚ: Výstupy z RES budou obsahovat i údaje aktualizované klasifikace NACE
ČSÚ: Průměrná míra inflace v roce 2025 byla 2,5 procenta
ČSÚ: Růst průmyslové produkce v listopadu pokračoval

Zdroje:

https://csu.gov.cz/miniscitani/vysledky-miniscitani-2025?tab=results&q=1

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , děti , literatura , průzkum , TZ , AI

Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Nemyslíte, že tohle může být konec Motoristů?

Dobrý den, asi budete hájit Macinku, ale přesto se zeptám, zda vám jeho jednání s prezidentem včetně těch jeho SMS přijdou v pořádku? Nemyslíte, že vám celá ta kauza kolem jmenování Turka přerůstá přes hlavu a jen vás poškozuje? Nebo myslíte, že Vám přinese nějaké politické body?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Pětina dětí nečte knihy a většina již využila AI

7:23 ČSÚ: Pětina dětí nečte knihy a většina již využila AI

Do Minisčítání 2025 se zapojilo téměř 84 tisíc žáků z 5,5 tisíce tříd a 1,1 tisíce škol, což bylo ne…