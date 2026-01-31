DIAMO: Představení kariérních možností a projektů na SPŠ a VOŠ Příbram

01.02.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V úterý 18. 2. 2025 se zúčastníme akce Den otevřených dveří pro firmy na SPŠ a VOŠ Příbram.

Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Setkáme se se studenty a představíme jim, co dělá státní podnik DIAMO – a hlavně jaké příležitosti u nás mohou najít po škole i během studia. Akce proběhne formou veletrhu v tělocvičně od 10:00 do 12:00.

Co u našeho stánku uvidíte a vyzkoušíte si

Představíme DIAMO a naše projekty – sanace, rekultivace, environmentální inženýrství, práce v terénu i s moderní technikou.

Možnosti pro studenty a absolventy – zaměstnání ve státním podniku, odborné praxe, spolupráce na tématech a projektech (dle oborového zaměření).

Interaktivní zážitek s 3D brýlemi – studenti si budou moct „sfárat do dolu“ a podívat se, jak to vypadá pod zemí.

Zastavte se za námi

Pokud vás zajímá technická praxe, smysluplná práce ve veřejném zájmu a moderní obory spojené s krajinou, bezpečností a environmentálními projekty, stavte se u stánku DIAMO. Rádi si s vámi popovídáme, poradíme s dalším směrem a ukážeme, že technika může mít i velmi konkrétní dopad na okolí.

