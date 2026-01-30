ČSÚ: Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2025 o 2,5 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP)m očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1]m byl v roce 2025 podle předběžného odhadu o 2,5 % vyšší než v roce 2024. Celoroční růst podpořila hlavně domácí poptávka. Růst hrubé přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.
„V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,5 %. Růst podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu. Mírně pozitivní vliv mělo také saldo zahraničního obchodu,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Meziročně vzrostl HDP ve 4. čtvrtletí o 2,4 %. K růstu přispěly především výdaje na konečnou spotřebu domácností a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Růst přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a průmysl. Nadále se dařilo stavebnictví.
Zaměstnanost[2] vzrostla v minulém roce o 1,0 %. Ve 4. čtvrtletí se zaměstnanost mezičtvrtletně nezměnila a meziročně vzrostla o 0,9 %.
Poznámky:
[1] Všechny zde uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
[2] Zaměstnanost v pojetí národních účtů.
