ČSÚ: Systém zpracování výsledků voleb v Česku je unikátní

Tím je zajištěna transparentnost, průběžná i zpětná kontrola celého procesu a zároveň rychlá dostupnost výsledků. Systém je navíc nezávislý na aktuální míře funkčnosti webového rozhraní.
Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi a podepsání zápisu s výsledky za okrsek jejich členy, čímž je vyloučena potenciální hrozba ovlivnění výsledků během počítačového zpracování. Každý člen komise si může data okrsku ověřit na internetu a potvrdit si tak shodu s prezentovanými daty. Komise jsou navíc na Českém statistickém úřadu (ČSÚ) zcela personálně nezávislé, jejich členy mohou nominovat kandidující subjekty a je tak zajištěna i občanská kontrola voleb. ČSÚ nemá ani přístup k samotným hlasovacím lístkům. Ty zůstávají po volbách zapečetěny a archivovány pro případný soudní přezkum a kontrolu.
Odpovědností volebních komisí je, aby správně spočítaly a zapsaly zjištěné údaje. Výsledky hlasování zapisují do formuláře nebo je vloží do pomocného programu ČSÚ a vytisknou zápis. Okrskový pomocný program nepočítá hlasy ani výsledky voleb, ale usnadňuje komisi vytvoření zápisu, neboť obsahuje kontrolní vazby a tím snižuje riziko chybovosti. Správnost údajů na zápisu pak stvrdí členové volební komise svými podpisy.
Podepsané zápisy předávají komise na určeném přebíracím místě přímo Českému statistickému úřadu. Ten zkontroluje formální náležitosti těchto dokumentů, uloží data do zpracovatelského systému, který je zcela oddělen od veřejné internetové sítě, a vydá komisím opisy převzatých výsledků. Na jejich základě si členové komise mohou ověřit, že výsledky hlasování byly do statistických databází pořízeny ve stejné podobě, ve které byly převzaty. Jedná se tak o další důležitý prvek kontroly transparentnosti volebního procesu.
Celkové výsledky voleb pak zpracovává centrální pracoviště ČSÚ. „Data převzatá z našich přebíracích míst téměř bezprostředně zveřejňujeme na prezentačním webu volby.cz, který je však zcela oddělen od samotného zpracování a plní úlohu pomyslné on-line nástěnky,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu. Zde jsou výsledky hlasování přístupné od nejnižší úrovně okrsků až po údaje za celou republiku, a to i ve formátu otevřených dat. Komise si tak mohou zkontrolovat, že výsledky byly zveřejněny v souladu s jejich zápisem.
„Český statistický úřad umožňuje přebírat volební výsledky po zvláštní vyhrazené lince médiím, která se k této službě předem zaregistrovala. Předávaná data rozsahem odpovídají údajům dostupným průběžně veřejnosti ve formátu otevřených dat na webu volby.cz. V případě výpadku volebního webu, ať již z důvodu technické závady či zlého úmyslu, tak mohou uživatelé získávat průběžné informace prostřednictvím televize, rozhlasu a zpravodajských serverů,“ připomíná Eva Krumpová.
Pro případ skutečně extrémních událostí typu celoplošného výpadku elektrické energie je pak Český statistický úřad připraven i na možnost kompletního zpracování výsledků voleb bez použití výpočetní techniky či s jejím minimem.
Volby v Česku – Otázky a odpovědi
Jak dlouho trvá volby připravit a kolik osob je za ČSÚ zapojeno?
Do mnohaměsíčních příprav voleb je zapojen takřka celý Český statistický úřad, počínaje lidmi přímo ve volebních týmech, kteří připravují metodiku, výpočetní techniku, programové vybavení, školení pracovníků, organizační a personální zabezpečení, a konče těmi, kteří zajišťují materiální zabezpečení a logistiku. Přímo ve dnech voleb se zpracování výsledků hlasování věnuje včetně externích pracovníků cca dva a půl tisíce lidí a využíváno je téměř jeden a půl tisíce počítačů.
Předchází volbám nějaké zkoušky?
Samotným volbám vždy předchází několik kompletních zkoušek zpracování na všech pracovištích určených pro přejímku dat od okrskových volebních komisí a samozřejmě také v ústředí ČSÚ. Opakovaně se zároveň testují programy či databáze a kontroluje se funkčnost veškerých ICT prostředků. Systémy podrobujeme důkladným testům jak funkčním, tak zátěžovým a bezpečnostním. Tento standardní postup provádíme před každými volbami.
Jak se sčítají hlasy voličů?
Hlasy se sčítají ručně, a to okrskovými volebními komisemi, jejichž složení neurčuje Český statistický úřad. Tím se minimalizuje riziko ovlivnění výsledků a zajišťuje se transparentnost. Komise mají pro sčítání hlasů od ČSÚ k dispozici přehlednou metodiku.
Kdo je ve volební komisi a jak se kontroluje jejich práce?
Členy volebních komisí mohou navrhovat politické subjekty, které kandidují ve volbách. Díky tomu je zajištěna občanská kontrola a nezávislost na Českém statistickém úřadu (ČSÚ). Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jen ti pracují s hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují. Pro pozorování či kontrolu mohou být případně přítomny další osoby určené dle volební legislativy.
Co se děje s hlasovacími lístky po volbách?
Hlasovací lístky zůstávají zapečetěné a archivované u obecních úřadů pro případný soudní přezkum a kontrolu. Český statistický úřad k nim nemá přístup.
Jak se výsledky z okrsků dostanou k ČSÚ?
Volební komise zapíší výsledky do papírového formuláře nebo do počítače prostřednictvím okrskového pomocného programu (který usnadňuje práci, ale sám hlasy nepočítá) a formulář vytisknou. Podepsané zápisy s výsledky, případně doplněné exportem z pomocného programu, pak komise předají na přebíracím místě přímo ČSÚ a údaje z těchto podepsaných papírových zápisů jsou převedeny do zpracování i do prezentačního systému.
Jakou mají komise lhůtu pro odevzdání výsledků?
Výsledky hlasování jsou předávány okrskovou volební komisí Českému statistickému úřadu bezprostředně po zjištění výsledku hlasování v okrsku a vypracování zápisu. Lhůta stanovená zákonem je 24 hodin od uzavření volební místnosti a může být ze strany ČSÚ prodloužena, aby komise mohla dokončit práci. Důležité je pracovat dle pokynů ČSÚ, svědomitě a pečlivě, nikoliv zbytečně rychle.
Jakou roli hraje Český statistický úřad při zpracování volebních výsledků?
ČSÚ přebírá od volebních komisí podepsané zápisy, kontroluje jejich formální náležitosti, ukládá data do svého zpracovatelského systému, provede výpočet výsledku voleb a všechny údaje zveřejňuje v prezentačním systému na internetu. Zpracovatelský systém je od prezentačního systému a veřejného internetu zcela oddělen. Případný výpadek prezentačního systému tak nemá vliv na správný průběh zpracování. ČSÚ také vydává komisím opisy převzatých výsledků, aby si mohly ověřit, že byly zapsány správně a následně je porovnat se zveřejněnými údaji. Může jim také poskytovat metodickou podporu při zjišťování výsledků hlasování.
Jak jsou výsledky voleb zveřejňovány?
Výsledky jsou zveřejňovány na prezentačním webu volby.cz. Tento web funguje jako "online nástěnka" a je zcela oddělen od zpracovatelského systému ČSÚ. Výsledky jsou k dispozici od úrovně jednotlivých okrsků až po celou republiku. Navíc jsou dostupné i jako otevřená data, což umožňuje jejich další ověření.
Proč vlastně volební web existuje?
ČSÚ tuto službu veřejnosti poskytuje, neboť jde o jednu z možností okamžité veřejné kontroly. Výsledky hlasování v okrscích jsou tak velmi rychle dostupné a zároveň transparentní a komisemi ověřitelné. Po převzetí dat od všech okrsků jsou zveřejněny i celkové výsledky voleb a přidělení mandátů.
Co když web volby.cz nefunguje?
Český statistický úřad umožňuje přebírat výsledky po zvláštní vyhrazené lince i médiím (např. televizi, rozhlasu a zpravodajským webům), která se předem registrovala k odběru dat. V případě výpadku webu tak můžete sledovat průběžné informace přes tyto kanály nebo využít záložní webové stránky volbyhned.cz.
Znamená případná nedostupnost volebního webu ohrožení zpracování volebních výsledků?
Prezentace volebních výsledků a zpracování výsledků voleb jsou dva naprosto oddělené procesy a případná nedostupnost webové prezentace neovlivní volební proces, tedy ani zpracování výsledků hlasování. Lze to přirovnat k výpadku televizního přenosu sportovního utkání. Diváci sice v danou chvíli nic nevidí, ale na stadionu se hraje dál a hra není nijak ovlivněna. Pro případnou nedostupnost máme připravena náhradní řešení. ČSÚ umožňuje přebírat výsledky po zvláštní vyhrazené lince zaregistrovaným médiím, která jsou tak i v případě nedostupnosti volebního webu jedním z hlavních kanálů informujících veřejnost o průběžných výsledcích voleb.
Je systém připraven i na extrémní situace?
Ano. V případě celoplošného výpadku elektřiny nebo jiných závažných událostí je ČSÚ připraven zpracovat výsledky voleb i bez použití výpočetní techniky nebo s jejím minimem. Zajišťuje se tak kontinuita a spolehlivost celého procesu.
Může ČSÚ manipulovat s výsledky voleb?
Systém zveřejňování dat je transparentní a umožňuje veřejnou kontrolu. Pokus o případnou manipulaci by tak byl velmi rychle odhalen. Hlasy sčítají okrskové volební komise, které jsou na ČSÚ nezávislé a jejichž členy nominují kandidující subjekty. ČSÚ nemá přístup k hlasovacím lístkům a do svého systému pouze přebírá data, která dostane v podepsaných zápisech od komisí. Navíc si každá komise může zkontrolovat, že její data, vstupující pak do výpočtu výsledku voleb, byla Českým statistickým úřadem převzata a následně zveřejněna správně.
Je možné napadnout elektronický systém sčítání hlasů?
Český systém minimalizuje tato rizika, protože hlasy se nesčítají elektronicky. Veškerá data se v okrsku sčítají ručně a až poté se převádějí do zpracovatelského systému ČSÚ, který je pro minimalizaci rizik zcela oddělen od veřejného internetu.
Když web volby.cz přestane fungovat, znamená to, že výsledky neexistují?
Ne, neznamená. Web volby.cz funguje jen jako prezentační nástěnka a je zcela oddělený od hlavního zpracovatelského systému. Průběžné výsledky přebírají po vyhrazené lince i média (např. televize, rozhlas, zpravodajské weby), případně jsou k dispozici záložní stránky volbyhned.cz. Výpadek webu by proto neznamenal zastavení nebo ohrožení celého procesu, jen dočasnou změnu kanálu, přes který jsou výsledky k dispozici.
Může někdo zvenčí ovlivnit sčítání hlasů?
Celý proces je víceúrovňově kontrolovaný. Občané v komisích: Sčítání kontrolují sami členové volebních komisí a ti mohou být do komise delegováni kandidujícími subjekty. Ruční kontrola: Sčítání je ruční, což eliminuje kybernetické hrozby. Oddělené systémy: Zpracovatelský systém ČSÚ je izolovaný od internetu. Zpětná kontrola: Každá komise si může ověřit, že její výsledky byly správně a převzaty do dalšího zpracování a zveřejněny. V případě vážných pochybností je možné požádat o soudní přezkum a soud pak má k dispozici archivované hlasovací lístky k prověření.
Volby v Česku – Nejčastější mýty a omyly
Nesprávné tvrzení: "České volby se dají hacknout, protože se sčítá elektronicky. Může dojít k manipulaci s výsledky, aniž by si toho někdo všiml."
Skutečnost: Představa, že sčítání hlasů je plně automatizované, je mylná. Český volební systém je hybridní – kombinuje ruční sčítání s až následným zpracováním výsledků s využitím počítačů. Hlasy se počítají ručně v každém volebním okrsku, a teprve poté jsou výsledky zapsány do systému. Samotný zpracovatelský systém (databáze ČSÚ) je zcela oddělen od internetu, což posiluje jeho ochranu před kybernetickými útoky. Údaje jsou transparentně zveřejňovány v prezentačním systému na webu volby.cz a volební komise si mohou zkontrolovat, že data jejich okrsku jsou správná. Pod veřejnou kontrolou je tak i samotný výpočet výsledku voleb.
Nesprávné tvrzení: "ČSÚ používá ke zpracování volebních výsledků bůhvíjaký software, nad kterým nemá kontrolu a který falšuje výsledky."
Skutečnost: Elektronické zpracování výsledků voleb převzatých od okrskových volebních komisí je ve vlastní režii Českého statistického úřadu, který si programové vybavení dlouhodobě buduje a zajišťuje vlastními silami, případně s podporou vybraných smluvních dodavatelů. Systém zveřejňování dat je navíc transparentní a umožňuje veřejnou kontrolu. Pokus o případnou manipulaci počítačovým programem by tak byl velmi rychle odhalen.
Nesprávné tvrzení: "Když spadl web volby.cz, bylo to kvůli manipulaci. Výsledky se mění a my je nevidíme."
Skutečnost: Web volby.cz slouží pouze k prezentaci dat a je od zpracovatelského systému zcela oddělený. Jeho výpadek tedy nemá žádný vliv na proces sčítání ani na samotné výsledky. V případě výpadku jsou výsledky stále dostupné médiím, která je přebírají po vyhrazené lince a přenášejí dál. Kdyby byl někdo skutečně schopen falšovat výsledky, neupozorňoval by na sebe shozením prezentačního systému.
Nesprávné tvrzení: "Členové volebních komisí jsou vybráni státem a slouží k ovlivnění výsledků ve prospěch vládnoucí strany."
Skutečnost: Členy volebních komisí si mohou nominovat všechny kandidující subjekty. Komise jsou tak tvořeny zástupci různých politických stran či hnutí, což je klíčový prvek vzájemné kontroly. Komise jsou navíc zcela nezávislé na Českém statistickém úřadu, či jiném úřadu státní správy, a jejich úkolem je dohlížet na správné a poctivé sčítání hlasů. Po sečtení jsou výsledky stvrzeny podpisy všech přítomných členů.
Nesprávné tvrzení: "Hlasovací lístky se po sečtení ihned zlikvidují, takže není možné výsledky zpětně ověřit."
Skutečnost: Po sečtení hlasů a sepsání zápisu volební komisí se hlasovací lístky nehodí do koše, ale jsou zapečetěny a uloženy. Slouží jako archivní materiál a mohou být využity pro případný soudní přezkum výsledků, pokud by vznikly pochybnosti o správnosti sčítání. Tím je zajištěna další úroveň kontroly a transparentnosti.
Nesprávné tvrzení: "ČSÚ je centrála, kde se všechny výsledky sejdou a kde se s nimi manipuluje."
Skutečnost: Základním dokumentem, dle kterého ČSÚ přebírá výsledky hlasování v okrsku do zpracování, je všemi členy komise podepsaný papírový zápis se zjištěnými údaji. Každá komise pak dostane opis převzatých výsledků, aby si je mohla zkontrolovat. Pokud by se data v systému ČSÚ lišila od zápisu, komise by na to mohla okamžitě upozornit. Kontrolovat převzaté údaje, vstupující pak do výpočtu výsledku voleb, může komise i v prezentačním systému na internetové adrese volby.cz, kde jsou zveřejněny i celkové výsledky voleb. Celý proces je tedy postaven na transparentní a zpětně dohledatelné kontrole.
Nesprávné tvrzení: "Pořadí stran se během sčítání mění. To je jasný důkaz, že se s hlasy manipuluje. Na počátku zpracování vyhrává jedna strana, a nakonec vyhraje jiná strana."
Skutečnost: Změny v průběžném pořadí stran nejsou důkazem manipulace, ale přirozeným důsledkem způsobu, jakým jsou výsledky sčítány a zveřejňovány. Český statistický úřad dostává a zveřejňuje výsledky průběžně, jakmile jsou zpracovány. Nejdříve se zpravidla sčítají a odesílají výsledky z malých (často venkovských) okrsků, kde je méně voličů a komise sčítají rychleji. Naopak velké městské okrsky, kde je vysoký počet voličů, bývají sečteny později.
Klíčové je, že preference voličů v menších obcích a ve velkých městech se často liší. Venkovské oblasti mohou mít například silnou podporu pro jednu stranu, zatímco městští voliči mohou preferovat jinou. Proto, jak se postupně přidávají výsledky z větších a větších měst, se může celkové pořadí měnit. Například strana, která vedla na začátku díky silné podpoře na venkově, se může propadnout, když začnou přicházet hlasy z velkých měst. Jedná se tedy o matematický a geografický jev, nikoliv o důsledek manipulace. Volební data, která se průběžně zobrazují, jsou jen momentálním snímkem situace, nikoliv finálním výsledkem. Finální pořadí je známo až po sečtení a zpracování všech hlasů.
