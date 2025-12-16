KSČM: Své oprávněné cíle budeme prosazovat s ještě větší intenzitou

Prohlášení delegátů mimořádného sjezdu KSČM

KSČM: Své oprávněné cíle budeme prosazovat s ještě větší intenzitou
Komunistická strana Čech a Moravy letos oslavila 35 let od svého vzniku. Po celou dobu své existence jasně deklaruje, že odmítá jakoukoli činnost omezující práva a svobody člověka. Dlouhodobě podporujeme názorovou i politickou pluralitu a vyjadřujeme jednoznačný nesouhlas s pokusy současného režimu umlčovat komunistickou opozici.

Proto důrazně odmítáme kriminalizaci stoupenců komunistického hnutí, zakotvenou v novelizovaném trestním zákoníku, a požadujeme zrušení všech protidemokratických ustanovení a ukončení praktik, které směřují k zastrašování a perzekuci komunistického hnutí a jeho příznivců.

Dlouhodobě vystupujeme proti zavádění cenzury, blokování webových stránek, šikaně a pronásledování politických odpůrců, stejně jako proti propouštění lidí ze zaměstnání z politických důvodů.

Vyzýváme proto všechny demokratické síly, aby se společně postavily proti jakémukoli omezování politických práv a svobod v naší zemi.

Komunistická strana Čech a Moravy

Historie znovu a znovu ukazuje, že ani nejtvrdší represe nedokážou umlčet ty, kteří volají po spravedlivějším a lepším světě. Komunisty nikdo nezastaví – stejně jako hodnoty, které hájí: mezinárodní spolupráci, solidaritu, pokrok, socialismus a mír.

Naše cíle jsou jasné. Usilujeme o to, aby lidé mohli žít důstojně – ne přežívat.

Požadujeme právo na dostupné bydlení a dlouhodobě prosazujeme rozsáhlou bytovou výstavbu financovanou z veřejných prostředků. Trváme na opětovné regulaci nájemného a zdanění spekulací s byty.

Chceme zásadní zvýšení mezd a zkrácení pracovního týdne na 35 hodin.

Prosazujeme důstojné důchody, bezplatné školství a zdravotnictví. Usilujeme o výrazné posílení potravinové soběstačnosti a zavedení nulové DPH na základní potraviny a služby. Požadujeme možnost zákazu vývozu nedostatkových komodit a zastropování cen pohonných hmot i energií.

Stát musí převzít plnou kontrolu nad výrobou a distribucí elektřiny, stejně jako nad nákupem, skladováním a distribucí plynu.

Usilujeme o zrušení soukromých exekutorů a o účinný boj proti lichvě i chudobě. Podporujeme progresivní zdanění, zavedení miliardářské daně a zabránění každoročnímu odlivu stovek miliard korun z naší země.

Zasazujeme se o mírovou a suverénní zahraniční politiku a odmítáme cizí vojenské základny na našem území. Trváme na posílení demokratických práv, a proto dlouhodobě usilujeme o přijetí zákona o všeobecném referendu, včetně referenda o zahraničněpolitických otázkách.

Navzdory všem pokusům o potlačení radikální levice v ČR budeme prosazovat své oprávněné cíle s ještě větší intenzitou!

