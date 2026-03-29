ČSÚ: Ve čtyřech obcích se v sobotu uskutečnily nové volby

Počet zastupitelů zde klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. Jednalo se o vůbec poslední volby před řádným termínem na podzim tohoto roku. Mandát v nových volbách získalo 15 mužů a 9 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 43,5 let. Nejstaršímu zvolenému je 70 let, naopak nejmladšímu 29 let.
Volební účast dosáhla 67,11 %. V Cekově odevzdalo hlas 33,10 % ze 142 oprávněných voličů, v Lipníku 72,04 % z 304 oprávněných voličů, v Úhercích 78,75 % z 80 oprávněných voličů a v obci Vračovice-Orlov 83,22 % ze 149 oprávněných voličů.
„Pokud nedojde k nějaké nepředvídané události, čekají nás další volby až přibližně za půl roku. Ve dnech 9. a 10. října 2026 se uskuteční řádné volby do obecních zastupitelstev a první kolo voleb do třetiny Senátu. Kdyby se do té doby v nějaké obci rozpadlo zastupitelstvo nebo zde klesl počet zastupitelů pod zákonný limit, nové volby by se nevyhlašovaly a uskutečnily by se až na podzim tohoto roku,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
Na celkem 7 kandidátních listinách se o 24 mandátů ucházelo 51 kandidátů, jejichž průměrný věk byl 43,4 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo 21 let, nejstaršímu bylo v době konání voleb 75 let. O post zastupitele se ucházelo 30 mužů a 21 žen, tj. 41,2 % z celkového počtu kandidátů. Nejvíce kandidátů bylo v Lipníku, o sedm mandátů zde usilovalo 18 kandidátů. Naopak v obci Cekov kandidovalo ve volbách do pětičlenného zastupitelstva 6 kandidátů.
V sobotu se měly rovněž konat dodatečné volby do zastupitelstva obce Brodec na Lounsku, nicméně zde nebyla podána žádná kandidátní listina a volby se zde již podeváté neuskutečnily. V obci tak nebylo zvoleno zastupitelstvo po celé jedno volební období.
Podrobné informace o výsledcích voleb v předmětných obcích naleznete na volebním webu Českého statistického úřadu ZDE.
Poslední okrsek byl zpracován v neděli 29. března 2026 v 0:19 hodin. V pondělí 30. října výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.
