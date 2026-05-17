Protikřesťanská AfD? Němce poučil z televize katolický tajemník

17.05.2026 18:51 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Momentálně nejsilnější opoziční strana v Německu se těší důvěře 29 procent voličů. Někdejší neúspěšná kandidátka na kancléřku za tuto stranu Alice Weidel oznámila, že nazrává čas na změnu a že AfD vrátí německé občany opět na první místo. Podle Marca Fringse, generálního tajemníka Ústředního výboru německých katolíků, však teze AfD odporují křesťanskému obrazu lidskosti.

Protikřesťanská AfD? Němce poučil z televize katolický tajemník
Foto: Václav Fiala
Popisek: Autobus AfD

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 21127 lidí
Další průzkum pro nejčtenější německý deník Bild ukázal, že dnes nejsilnější opoziční strana Alternativa pro Německo (AfD) si v očích občanů vede v porovnání s ostatními politickými stranami nejlépe. V případě, že by se v Německu v brzké době konaly volby, hlas by jí odevzdalo 29 procent voličů. Dnes nejsilnější vládní straně CDU by dalo hlas 22 procent voličů a třetím sociálním demokratům, kteří jsou součástí vládní koalice, by dalo hlas 12 procent respondentů.

„Politický obrat je nevyhnutelný – znovu postavíme zájmy naší země a našich občanů na první místo,“ napsala k průzkumu Alice Weidel, neúspěšná kandidátka AfD na kancléřku v loňských parlamentních volbách. Zdůraznila, že současné vládní strany podporuje jen 34 procent voličů, zatímco samotnou AfD podporuje 29 procent lidí.

 

 

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 13756 lidí
Stávající kancléř Friedrich Merz jak těsně po loňských únorových volbách, tak v průběhu aktuálního volebního období opakovaně oznámil, že spolupráci s AfD na vládní úrovni považuje za naprosto nepřijatelnou. Koalici s extremisty nepovažuje za vhodné řešení problémů Německa.

I když se v CDU tu a tam ozývají hlasy, že možná na spolupráci s AfD nakonec dojde, protože strana nebude mít jinou možnost.

Podle Marca Fringse, generálního tajemníka Ústředního výboru německých katolíků, však teze AfD odporují křesťanskému obrazu lidskosti.

V prvé řadě zdůraznil, že se papež Lev XIV. správně vymezil proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, když volal po ukončení válek a zdůraznil, že je v silách politiků pracovat pro dosažení míru. „Za to jsme teď všichni na papeže velmi hrdí, nejen v Evropě, ale i po celém světě,“ uvedl Frings v rozhovoru pro televizi ZDF. 

Frings v této souvislosti také zdůraznil, že je úkolem katolicky orientovaných politiků, aby se drželi základních hodnot křesťanství. Frings tady vidí problém v tom, že část voličů, kteří se hlásí ke katolické víře, dnes hlasuje pro AfD.

„V posledních letech jsme měli tu čest s hrdostí říci, že katolíci hlasují méně pro AfD než společnost jako celek. Ale poslední dvoje zemské volby na jihozápadě, stejně jako volby do Bundestagu loni, ukázaly, že se blížíme průměru. To také znamená, že máme problém i ve svých řadách,“ varoval Frings, podle něhož by katolíci AfD volit neměli. Pokud to se svou vírou myslí vážně.

„Musí být jasně řečeno, jak se díváme na AfD. Že její hodnoty odporují křesťanskému pohledu na člověka,“ zdůraznil Frings s tím, že jedním z úkolů všech křesťanů je pomáhat těm, kteří to potřebují. Tedy i uprchlíkům.

Ale pokud už se nějaký katolík dostane do spárů AfD, křesťanské organizace jsou tu podle Fringse od toho, aby těmto lidem pomohly. Protože misantropická, rasistická, antisemitská a protimuslimská ideologie nemá v myslích věřících co pohledávat.

Politici AfD oponují, že je mohou volit i věřící lidé, ale podle Fringse je to absolutní nesmysl.

Psali jsme:

Německo s jadernými zbraněmi. V Praze padly nové vize Evropy
Merz má problém. Zkazil už tak špatnou situaci
Němci si už všimli, že nám vadí sudetský sjezd
„Ani den neodpracovali a chtějí dávky.“ Němci zjišťují pravdu o migrantech

 

Zdroje:

https://t.co/cX1IKHeGbW

https://twitter.com/Alice_Weidel/status/2055630093884486033?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.cdu.de/aktuelles/zusammenhalt/merz-keine-gemeinsamkeiten-mit-der-afd/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Německo , zahraničí , ZDF , křesťanství , AfD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by podle vašeho názoru CDU a AfD spolupracovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

A ví se, jak tedy prezident odpověděl?

Myslím na tu otázku, co zde citujete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hrncir-SPD-Jeden-z-deniku-pise-ze-se-student-zeptal-na-Pavlovo-udajne-clenstvi-v-KSC-790489 Dá se někde najít odpověď? Petra

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Prase s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

15:46 „Prase s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

„Muniční iniciativa pro Ukrajinu pokračuje, nákup stíhaček F-35 také a má proběhnout sjezd landsmanš…