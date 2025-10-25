ČSÚ: Výdaje na výzkum a vývoj ve vztahu k HDP stagnují

Na meziročním nárůstu těchto výdajů o 7,2 mld. Kč se podílely především podniky pod zahraniční kontrolou. Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji se poslední čtyři roky pohybuje okolo 123 tisíc. V roce 2024 meziročně vzrostly výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v Česku o 5,1 % na 146,9 mld. Kč.
„Nárůst výdajů na výzkum a vývoj nevedl k navýšení jejich podílu na HDP, který i v minulém roce zůstal na 1,82 %. Nejvyšší byl tento poměrový ukazatel v Česku v roce 2020, kdy se výdaje na výzkum a vývoj rovnaly 1,95 % HDP. Průměr EU v posledních pěti letech přitom dosahuje přibližně 2,3 % HDP a v Německu a Rakousku převyšuje 3,0 %,“ říká Marek Štampach z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
V roce 2024 směřovalo na mzdové náklady pracovníků ve VaV 88,6 mld. Kč, meziročně o 7,6 mld. Kč více. Naopak pořízení nových budov, strojů, technologií a další kapitálové výdaje minulý rok klesly o 0,9 mld. Kč na 10,8 mld. Kč. Tyto investiční výdaje tvořily v minulém roce 7 % z celkových výdajů na VaV. Před deseti lety, kdy vrcholilo čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU použitých na výstavbu výzkumných center, to bylo 21 %.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Na podnikový výzkum a vývoj byl v roce 2024 vynaložen dvojnásobek finančních prostředků než ve vysokoškolském a vládním sektoru dohromady. Nejvíce jej podpořily firmy pod zahraniční kontrolou, které se na celkových výdajích podnikatelského sektoru podílely ze dvou třetin. „V roce 2024 šlo v Česku na výzkum a vývoj prováděný ve firmách pod zahraniční kontrolou, a to především z automobilového a IT průmyslu, 63,3 miliardy Kč, tedy meziročně o 4,5 miliardy Kč více,“ doplňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Financování z veřejných zdrojů v roce 2024 dosáhlo 52,3 mld. Kč. Z této částky připadalo 43,1 mld. Kč na veřejné národní zdroje a 9,2 mld. Kč na dotace EU. Finanční prostředky z EU získaly především instituce veřejného sektoru.
Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu je hlavní město. V Praze se v roce 2024 vynaložilo na VaV celkem 60,1 mld. Kč, které tvořily 41 % výdajů na VaV v celém Česku. Více než 10 mld. Kč se vynakládá každoročně i ve dvou dalších krajích. V Jihomoravském kraji, kde to v roce 2024 bylo celkem 25,2 mld. Kč, a ve Středočeském kraji s 18,4 mld. Kč.
Počet pracovníků ve VaV poslední čtyři roky stagnuje. V roce 2024 se v Česku touto činností zabývalo celkem 123 tisíc osob. V přepočtu na plné úvazky strávené výzkumně vývojovou činností se jednalo o 86,9 tisíce osob. Podíl žen se dlouhodobě pohybuje okolo 30 % a je jedním z nejnižších v rámci států EU.
Podrobné údaje k tématu jsou dostupné na webu ČSÚ v aktualizovaných časových řadách ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva