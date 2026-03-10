Richterová (Piráti): Tahle vláda má špatné priority

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané,
já navážu na to, o čem hovořil už minulý týden předseda Pirátů Zdeněk Hřib, o čem hovořil i dneska, a to sice, že tahle vláda má špatné priority. Prostě pracuje na něčem úplně jiném, než co by tahle země potřebovala. A zejména ne na zlepšení výhledu života, konkrétního života, konkrétních věcí pro rodiny a mladé lidi. Místo toho sledujeme právě ty stále ostřejší střety okolo základních pilířů demokracie.
Vidíme ten tlak na veřejnoprávní média, vidíme tu touhu zakleknout na každého, kdo říká nepohodlné věci, vidíme návrh ruského zákona proti občanské společnosti. A opravdu to, co je velice, velice vyhrocené, je způsob, jak probíhají odchody respektovaných lidí, respektovaných novinářů z České televize. Čili tento víkend, samozřejmě všichni víme, že po více než 20 letech oznámil konec Václav Moravec.
Ovšem to je v té atmosféře návrhů, které stavějí na pranýř občanskou společnost, ty, kteří pečují v rámci sociálních služeb, ty, kteří se starají o to, aby naše společnost byla odolná, aby fungovala. Prostě nevládní organizace nemají být jako celek terčem útoků. A to bohužel často jsou. Přitom mají v demokracii obrovsky důležitou roli, a to, že kontrolují moc a že leckdy v té oblasti, které rozumějí, a klidně to může být i ta sociální péče, pak přinášejí vládě kritické podněty.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Tak to je správně, protože oni vidí, jak ty návrhy potom konkrétně dopadají na lidi, a oni vidí, co v té jejich oblasti se uděje, pokud buď bude vláda nečinná, anebo naopak udělá něco z ideových, ideologických důvodů namísto praktické pomoci. To je tedy právě důvod, proč říkám i já, proč to říkáme s Piráty dnes společně: je za pět minut dvanáct.
Nicméně vedle obrany demokracie máme ještě jednu důležitou povinnost, a to je právě řešit každodenní problémy lidí. To děláme, děláme dlouhodobě, a proto já osobně opakovaně navrhuji zařadit na program schůze ten legislativní balíček Pirátů, který sníží daně pro více než 90 procent českých rodin. Je to konkrétní návrh, který může lidem ušetřit až 35 000 korun ročně. Je to konkrétní způsob, jak učinit daňovou zátěž předvídatelnější, jde o zvýšení slevy na poplatníka, daňové zvýhodnění na první dítě a samozřejmě vyšší a automaticky navyšovaný rodičovský příspěvek.
Tenhle balíček je navržený tak, aby byl samozřejmě jak prorodinný, tak ale aby bral v potaz stav veřejných financí. Proto část těch návrhů má být financována například zavedením spotřební daně na tichá vína nebo omezením zbytečných dotací velkým agrokombinátům, takzvaným agromamutům. A vedle tohoto balíčku na snížení daní pro více než 90 procent českých rodin jsme předložili i úplně konkrétní kroky, jak zlevnit potraviny českým domácnostem.
Zase je to náš opakovaný návrh na to, jak posílit dohled nad kartely, nad falešnými slevami, jak zlepšit tu kontrolu trhů, kde je pár velkých hráčů, kteří se velice snadno domluví. Ten název, který může znít složitě, oligopolní trh, znamená, že potom české rodiny platí za základní potraviny víc než lidé v sousedním Německu nebo Polsku. Opět my prostě chceme jenom, aby fungovala férová konkurence, aby vedla k férovým maržím, a proto chceme, aby opravdu fungovala ta tržní soutěž.
Když dnes slyšíme, a při těch jednáních, které iniciuji, to tak zaznívá, že vláda některé z těch našich návrhů přebírá, tak jsem za to ráda. Bereme to jako potvrzení, že my Piráti přicházíme s funkčními řešeními, a současně je šance, jak to projednat urychleně.
Za prvé pro pana předsedajícího navrhuji předřadit jako první bod dnes, k tomu balíčku snížení daní pro 90 procent českých rodin se to vztahuje, je to bod 35, sněmovní tisk číslo 4. Bod 35, sněmovní tisk 4. Je to prorodinný balíček pirátského klubu. Navrhuji předřadit jako první bod dnes. A ke zlevnění potravin a posílení férové konkurence na trhu prosím jako druhý bod dnes bod 36, sněmovní tisk 5. (Předsedající: Ano.) Bod 36, sněmovní tisk 5 jako druhý bod dnes.
A opět vrátím se k tomu, čím jsem začala. Tato vláda má priority z našeho pohledu pomýlené, pomíchané, vyvolává konflikty kolem médií nebo občanské společnosti. Úplně zbytečně. Naopak my vidíme jako prioritu konkrétní řešení, jak posunout naši zemi dopředu, jak zlevnit lidem život, jak zlepšit život rodinám, mladým lidem, jak posílit důvěru v dobrou budoucnost. A přesně v tom budeme pokračovat, a právě proto to zde opakovaně navrhuji - jak prorodinný balíček, tak balíček pro férovější tržní soutěž, aby se zlevnily potraviny a další základní potřeby.
Děkuji.
