Hřib (Piráti): Inspirace pochází z Ruska

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte mi tady vystoupit k tématu, které podle mého názoru přesahuje tu běžnou politickou debatu, protože se týká samotných základů našeho demokratického státu. Protože ta demokracie nestojí jenom na volbách, ona stojí také na institucích, které dokážou kontrolovat moc, na svobodných médiích, na silné občanské společnosti a také na lidech, kteří mají tu odvahu upozorňovat na problémy a hájit veřejný zájem. A bohužel právě tyto pilíře teď v České republice čelí stále silnějším tlakům.
A možná si někdo z vás řekne, že třeba přeháním, vždyť ta naše demokracie je stabilní. Ale historie nás učí jednu velice důležitou věc, a sice to, že ta demokracie neumírá ze dne na den. Protože ta demokracie se vždycky rozkládá pomalu, krok za krokem. Takže tady se trochu zvýší tlak na média, támhle se trochu oslabí nezávislé instituce, tady se zpochybní práce občanské společnosti.
To je takový ten známý příběh o tom vaření té žáby, že prostě když to děláte dostatečně pomalu, tak si toho vlastně ani nikdo nevšimne. Ale tohleto je skutečně věc, která tady probíhá velice dlouhodobě, a připomenu ostatně, že už v roce 2019 jsem založil Pakt svobodných měst s primátory hlavních měst Vé čtyřky právě proto, abychom společně lépe mohli čelit těmto tendencím.
A teď říkáme, že je skutečně za pět minut dvanáct, nebo chcete-li 11:55, pokud máte raději ty digitální formáty, protože se stačí podívat teď na ten vývoj kolem veřejnoprávních médií. Protože v posledních letech sledujeme ty znepokojivé signály, tlak na redakční práci, zpolitizované mediální rady, také odchody respektovaných novinářů z České televize. (Hluk v sále.) A to je skutečně vážný signál o stavu instituce, která má být jedním z pilířů veřejné debaty v této zemi.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Já nemám nic proti veřejné debatě i tady na plénu, ale možná bych poprosil pana předsedajícího, jestli by... Díky. Dnes je opravdu speciální den.
No, a zároveň sledujeme další trend, a to jsou ty útoky na občanskou společnost a nevládní organizace. Přitom právě tyhle organizace, nevládní organizace pomáhají často lidem tam, kde prostě ten stát není schopen dosáhnout a nestačí na to. No, a také upozorňují na ty problémy, které by jinak zůstaly skryté. A když se podíváme kolem nás, tak uvidíme, kam takový podobný vývoj může vést.
Vidíme to na Slovensku, vidíme to v Maďarsku a bohužel také vidíme, že ta inspirace pochází z Ruska. A tam ten proces nikdy nezačal nějakým jedním velkým rozhodnutím, protože postupně se prostě tlačilo na média, oslabovaly se ty instituce, následovaly ty útoky na občanskou společnost a prostě celé to byl nějaký proces. A proto si myslím, že bychom i o této situaci u nás tady měli vést otevřenou debatu, tady v Poslanecké sněmovně.
A dovolím si proto navrhnout zařazení nového bodu na program této schůze s názvem Za pět dvanáct, obrana nezávislosti veřejnoprávních médií v České republice. Protože pokud my tady máme bránit něco v první řadě, tak jsou to jednoznačně ty instituce, které mají kontrolovat moc a tedy i nás. Protože svobodná média jsou tou pojistkou demokracie. Ať se to prostě některým politikům líbí, nebo ne.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.