ČSÚ: Zemřelých meziročně mírně přibylo

Na konci června populace Česka čítala 10,88 milionu osob. Během prvního pololetí se počet obyvatel snížil o 27,2 tisíce. Pokles způsobila jak převaha zemřelých nad živě narozenými (o 20,3 tisíce), tak záporná bilance zahraničního stěhování (−6,9 tisíce). Počet zemřelých (57,7 tisíce) byl meziročně mírně vyšší. Živě narozených dětí (37,4 tisíce) a sňatků (17,3 tisíce) naopak výrazně ubylo. Počet rozvodů zůstal neměnný.
Mezi 1. lednem a 30. červnem letošního roku se počet obyvatel Česka snížil z 10 909 500 na 10 882 341. Na celkovém úbytku populace o 27,2 tisíce se podílela jak přirozená měna s bilancí −20,3 tisíce, tak zahraniční stěhování se saldem −6,9 tisíce. Ze zahraničí do Česka se přistěhovalo celkem 49,6 tisíce osob, meziročně o 9,6 tisíce méně. Vystěhovalých z Česka do zahraničí bylo evidováno 56,4 tisíce, meziročně o 3,2 tisíce méně. Úbytek obyvatel zahraničním stěhováním byl primárně způsoben vysokým počtem osob, kterým na konci března skončila platnost pobytu v Česku. V obou směrech zahraniční migrace převládali občané Ukrajiny.
Během prvních šesti měsíců roku 2025 se živě narodilo 37,4 tisíce dětí, meziročně o 4,9 tisíce, resp. o 12 %, méně. Snižování porodnosti pokračuje čtvrtým rokem. Podobnou intenzitou poklesl jak počet dětí narozených vdaným ženám (19,7 tisíce), tak ženám nevdaným (17,7 tisíce). Mimo manželství se narodilo 47,3 % dětí. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30–32 let, resp. ženy narozené v letech 1992–1994.
„V prvním pololetí letošního roku zemřelo 57,7 tisíce obyvatel Česka. Bylo to téměř o dva tisíce, resp. o 4 %, více než ve stejném období roku 2024. Meziročně se zvýšil počet zemřelých ve všech pětiletých věkových skupinách nad 70 let,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Relativně nejvíce přibylo zemřelých v nejvyšších věkových skupinách 100+ a 95–99 let (o 25 % resp. o 14 %), absolutně však mezi osobami ve věku 85–89 let (o 0,7 tisíce). Vůbec nejpočetnější byli zemřelí ve věku 80–84 let (10,1 tisíce) a 75–79 let (9,7 tisíce).
Do manželství vstoupilo 17,3 tisíce párů snoubenců, o 1,6 tisíce (o 9 %) méně než o rok dříve. Počet sňatků se snižuje třetím rokem v řadě. Nejvíce ženichů bylo ve věkové skupině 30–34 let, nejvíce nevěst ve věku 25–29 let. V 64 % uzavíraly manželství dvě dosud svobodné osoby.
Rozvodem bylo ukončeno 10,4 tisíce manželství, stejně jako v prvním pololetí roku 2024. Nejčetnější byly rozvody po šesti letech trvání manželství. Nejvíce rozvedených mužů i žen patřilo do věkové skupiny 45–49letých. 59 % rozvedených manželských párů mělo alespoň jedno společné nezletilé dítě. Rozvody se dotkly minimálně 10 tisíc dětí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva