Hlaváček (STAN): Novou Florenc navrhne 15 evropských ateliérů

Spolu s již dříve dokončenou soutěží na administrativní blok B06 tak získala finální podobu první fáze revitalizace brownfieldu v samotném centru Prahy. Na první fázi se bude podílet celkem 15 architektonických kanceláří z Česka, Francie, Německa, Dánska, Itálie, Holandska, a Polska. Nová čtvrť Florenc 21, která propojí Karlín s Novým Městem, nabídne převážně bydlení doplněné o kanceláře, služby a hotel. Vznikne zde pěší zóna s kvalitními veřejnými prostranstvími, což by mělo přispět ke kultivaci okolí stanice metra Florenc. Výměra všech nových bloků je 108 000 m2 podlažní plochy.
„Tato architektonická soutěž přivedla do Prahy špičky světové architektury. Soutěž navazuje na úspěšnou urbanistickou soutěž z roku 2021, kdy se výsledná koncepce území propsala do plánovací smlouvy s investorem, kterou jsme schválili v červnu. Nyní můžeme vidět výsledek této práce v podobě konkrétní architektury, která propojí Nové město, Karlín a Žižkov do jednoho funkčního celku a obytného města pro lidi,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
V architektonických soutěžích týmy navrhovali celkem šest bloků západní části území. Museli dodržet vymezení bloků, uliční čáry, výškovou regulaci a dopravní řešení dle regulačního výkresu, který se stal závaznou součástí plánovací smlouvy.
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Významným tématem lokality je také doprava. „Nová čtvrť na Florenci podpoří aktivní formy mobility s kvalitními veřejnými prostranstvími. Ulice a náměstíčka mezi budovami budou pěšími zónami, umožňujícími pohyb pěších, cyklistů, zásobování a IZS. Pod všemi bloky však budou vybudovány dostatečně kapacitní podzemní garáže, napojené na území Prahy 1 i Prahy 8. Pro bloky B01 a B04 pak bylo v zadání specifické, že návrhy musí být flexibilní ve vztahu k severojižní magistrále,“ prohlásil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
„Architektonická konsorcia složená z českých a zahraničních týmů přinesla velmi pestré návrhy, které dohromady vytvoří novou městskou čtvrť plnou života postavenou na otevřeném parteru, kvalitním veřejném prostoru a funkčním mixu výstavby. Florenc 21 s odhadovanou investicí Penty ve výši zhruba 20 miliard korun nabídne stovky bytů, kanceláře, hotely, retail i moderní autobusové nádraží s novou odjezdovou halou. Rádi bychom začali stavět v roce 2028 a v roce 2031 bychom chtěli vidět stát novou, oživenou Florenc 21, která přirozeně propojí Karlín s Novým Městem,“ uvedl David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate.
Mezinárodních architektonických soutěží na bloky B01 až B05 se v roli přizvaných odborníků poroty zúčastnili i zástupci Národního památkového ústavu. Z pozice památkové péče poskytli podklady pro zadání soutěže, komentovali její přípravu, průběh a jednotlivé návrhy včetně návrhů vítězných.
„Cílem bylo dosáhnout takové objemové a výškové skladby, která novým objektům umožní přirozeně navázat na okolní historickou zástavbu. Vítězné návrhy pro jednotlivé bloky tyto nároky většinově respektují a poskytují velmi dobrý základ pro jejich finální dopracování,” sdělil Jan Holeček z Národního památkového ústavu.
Vítězem soutěže o návrh bloku B01 při ulici Na Florenci je dánská architektonická kancelář Adept spolupracující na projektu s českým studiem ohboi. Blok B01 je koncipován jako dva administrativní objekty obklopující magistrálu s celkovou podlahovou plochou přes 20 000 m2. Budova bude rovněž bránou do nové čtvrti. Při hodnocení návrhů byl pro porotu důležitý vztah objektu k Desfourskému paláci, který je kulturní památkou. Snahou bylo, aby návrh Bloku B01 respektoval kontext této historické stavby. Součástí návrhu je i dočasná stavba „pop-up“ marketu s food-courtem, která aktivuje prostor pod magistrálou obdobně jako zde dříve stojící Manifesto Market.
Vítěz, dánské studio Adept, slaví v poslední době úspěchy i v Česku. Vyhrálo soutěž na novou čtvrť Žofinka v Ostravě. Tam rovněž připravuje projekt Ostrava Towers Complex u Nové Karolíny. V Dánsku za sebou má řadu výjimečných realizací, jako je například budova fakulty architektury v Aarhus.
Vítězem soutěže o návrh residenčního bloku B02 o celkové ploše 22 900 m2 se stalo konsorcium českých architektonických kanceláří Aulík Fišer architekti, Machar & Teichman a studio reactor ve spolupráci s krajinářským ateliérem Partero. Návrh rozděluje blok na tři celky, které svým výrazem odkazují na architekturu okolních čtvrtí: Karlína, Žižkova a Nového Města, zároveň si zachovávají jednotnou identitu. Blok je navržen jako tradiční pražský residenční blok se soukromým vnitroblokem a provozovnami v parteru. Na severu bude přímo navazovat na výstup ze stanice metra Florenc.
Bloky B03 a B05 o celkové rozloze 16 400 m2 byly součástí jedné soutěže. Porota však přistoupila k udělení dvou prvních cen. Blok B03 bude postaven podle návrhu uskupení českých kanceláří Edit! Architects a A69-architekti s holandskými NL Architects. Studio Edit! nedávno realizovalo bytový dům Iconik v Karlíně, který byl oceněn v soutěži Česká cena za architekturu, podílí se i na další etapě nedalekého Rohan City.
Pro Blok B05 porota na první místo umístila návrh konsorcia německého ateliéru Kempe Thill, české kanceláře re:architekti a italské kanceláře baukuh studio associato. Budova při železniční promenádě má poskytnout inovativní program tzv. kolektivního bydlení, kde jsou menší bytové jednotky doplněny o společné komunitní prostory v interiéru a exteriéru budovy například na střeše. „Porotu zaujal koncept vnitřní ulice – pasáže pro residenty, která propojuje jednotlivé komunitní prostory a provozovny přístupné z ulice,“ prohlásil místopředseda poroty architekt Štěpán Valouch.
Blok B04 je umístěn při železniční trati a přímo navazuje na budovu Masaryčky od Zahy Hadid. Zahrnuje residenční budovu na území Prahy 1, hotel při východní hraně magistrály a další residenční budovu na karlínské straně. Je tak ze všech bloků funkčně nejpestřejší. Vítězem se stal návrh týmu tvořeného francouzskou kanceláří LAN (Local Area Network) a polským studiem P2PA.
„Porota svým rozhodnutím ocenila rozdělení bloku B04 do dobře promyšlených budov, z nichž každá je logicky uzpůsobena svému programu a poloze, ale zároveň zachovává konzistentní identitu celého bloku. Střešní terasa hotelu pak nabídne opravdový zážitek s výhledem na pestrou kombinaci pražské scenerie s infrastrukturními a topografickými prvky,” zhodnotil návrh předseda poroty Stefan Behnisch. LAN patří mezi současné nejprogresivnější francouzské architektonické kanceláře, aktuálně realizuje rekonstrukci ikonického pařížského Grand Palais a má za sebou i průkopnický projekt dřevěné obytné budovy Wood Up v nové pařížské čtvrti Rive Gauche.
„Pro Prahu 8 je Florenc každodenní vstupní brána do Karlína. O to víc jsme v porotě sledovali, zda návrhy nevytvářejí jen hezké domy, ale skutečnou městskou strukturu – čtvrť, která bude fungovat v reálném životě. Oceňuji, že vítězné projekty pracují s jasnou uliční sítí, měřítkem odpovídajícím Praze a důrazem na kvalitní partery a veřejná prostranství. Jako městská část od revitalizace očekáváme, že Florenc přestane být bariérou mezi čtvrtěmi a stane se živým a bezpečným místem, kde se bude dobře bydlet. Je to jedinečná šance zacelit dlouho opomíjené území a vytvořit přirozené pokračování Karlína směrem do centra města,“ doplnil Radomír Nepil, místostarosta městské části Praha 8 a člen poroty.
Většina domů bude sloužit k bydlení, a to včetně nové budovy v sousedství Masaryčky na území Prahy 1. „V rámci připomínek Prahy 1 jsme trvali na tom, aby nová čtvrť přinesla kvalitní a dostupné bydlení pro dlouhodobé obyvatele centra města. Městská část zároveň důsledně sleduje, aby nové projekty respektovaly historický kontext území a zároveň nabídly veřejnosti odpovídající služby i kvalitní veřejná prostranství,“ uvedl Karel Grabein Procházka, radní městské části Praha 1 pro územní rozvoj.
„Porota čtyř paralelních mezinárodních soutěží se skládala z nezávislé části, v níž byli zastoupeni renomovaní tuzemští a zahraniční odborníci, a ze závislé části, kterou tvořili kromě zástupců investora společnosti Penta Real Estate i zástupci hlavního města Prahy, Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy a městských částí Prahy 1 a Prahy 8, na jejichž území se projekt nachází,“ vysvětlil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, organizátora soutěží.
Mezi nezávislými porotci byli například holandský architekt a urbanista Kees Christiaanse (KCAP), litevská architektka Gilma Theodora Gylyte (DO ARCHITECTS), italská architektka Maria Alessandra Segantini (C+S Architects) nebo laureát České ceny za architekturu Štěpán Valouch (ov-a). Předsedou poroty byl zvolen německý architekt Stefan Behnisch, oceňovaný za svůj přínos k trvale udržitelným formám architektury. Autory vítězného urbanistického návrhu z roku 2021 v porotě zastupoval urbanista Filip Tittl.
O novou Florenc projevila zájem architektonická studia z celého světa. Do čtyř soutěží Etapy Západ se přihlásilo 157 týmů z 33 zemí Evropy, Ameriky i Asie. Do druhé fáze bylo vybráno 32 týmů, osm pro každý blok. Z nich porota na základě předložených konceptů poslala 16 finalistů, čtyři pro každý blok, ti na podzim prezentovali své dopracované návrhy mezinárodní porotě. Ta nyní vybrala vítězné návrhy jednotlivých bloků, které společně vytvoří podobu nové městské čtvrti. Mezinárodní architektonické soutěže byly vyhlášeny v roce 2024 a konaly se po celý rok 2025 v úzké spolupráci hlavního města, IPR Praha, investora Penta Real Estate a městských částí Praha 1 a Praha 8.
V samostatné soutěži zaměřené na české a slovenské ateliéry byl vybírán návrh na administrativní budovu v Bloku B06. Vítězem se stal projekt studia A8000, jehož architektura navazuje na vrstevnatou historii lokality a vytváří soudobou interpretaci historických fasád s kultivovanou materiálovou paletou vycházející z typické barevnosti Prahy. Porota ocenila integraci bloku do svého okolí a návaznost přízemí na nově vzniklé ulice s provozem v režimu pěší zóny.
Výsledky čtyř paralelních mezinárodních architektonických soutěží Florenc 21: Etapa Západ
Blok B01
1. místo: ADEPT (DK) | ohboi (CZ)
2. místo: Barkow Leibinger (DE)
3. místo: CHYBIK+KRISTOF (CZ) | Mfs Group (CZ)
4. místo: Kuba & Pilař architekti (CZ)
Blok B02
1. místo: Aulík Fišer architekti (CZ) | Machar & Teichman (CZ) | studio reactor (CZ) | Partero (CZ)
2. místo: LAN architecture (FR) | P2PA (PL)
3. místo: A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)
4. místo: Vietzke & Borstelmann Architekten (DE) | Jakub Klaska Ltd (GB)
Blok B03/B05
1. místo Blok B03: Edit! architects (CZ) | A69 – architekti (CZ) | NL Architects B.V (NL)
1. místo Blok B05: re:architekti (CZ) | baukuh studio associato (IT) | Atelier Kempe Thill (DE)
3. místo: Morris+Company (GB)
4. místo: AllesWirdGut Architektur (AT) | creatura studio (CZ) | DnD Landschaftsplanung (AT)| AED project (CZ)
Blok B04
1. místo: LAN architecture (FR) | P2PA (PL)
2. místo: Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ)
3. místo: Baumschlager Eberle Lustenau (DE)
4. místo: A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)
Výsledek Architektonické soutěže na Blok B06
1. místo: A8000 (CZ)
2. místo: Pantograph (SK)
3. místo: Jakub Cigler Architekti (CZ)
4. místo: Bogle Architects (CZ)
autor: PV