Rédová (Stačilo!): Ekonomická „výhodnost“ Ukrajinců je politické tvrzení, nikoli fakt

Veřejná debata o válce na Ukrajině, migraci a dopadech na Českou republiku je příliš vážná na to, aby byla vedena pomocí emocí, nálepkování a selektivních statistik. Přesně tímto způsobem však pracuje článek serveru FORUM 24, který se snaží obhájit vládní narativ, místo aby odpovídal na legitimní otázky veřejnosti.
Ekonomická „výhodnost“ Ukrajinců je politické tvrzení, nikoli fakt! Opakované tvrzení, že se Ukrajinci České republice „vyplácejí“, není výsledkem komplexní ekonomické analýzy, ale politicky upraveného výběru dat. Do bilance jsou zahrnuty daně a odvody, avšak systematicky se opomíjejí reálné náklady, které stát nese:
- zdravotní péče,
- školství,
- sociální systém,
- bydlení,
- administrativní aparát,
- tlak na pracovní trh a mzdy v nízkopříjmových profesích.
Bez započtení těchto položek nelze hovořit o skutečné bilanci, natož o zisku. Takové tvrzení je zavádějící a slouží spíše k uklidnění veřejnosti, než k poctivé debatě.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
Článek pracuje s emotivním argumentem, že lidé jezdí na Ukrajinu proto, že se bojí, že své blízké už neuvidí. Tento argument však neobstojí při elementární logické kontrole. Pokud je situace natolik vážná, že hrozí ztráta života, pak se domů jede okamžitě,nebo se nejezdí vůbec!
Cestování právě v období Vánoc, kdy je zvýšený pohyb osob, logistické riziko a symbolická exponovanost je s tvrzeným existenčním ohrožením v přímém rozporu. Emoce zde nahrazují racionalitu a mají zakrýt nepříjemné otázky. Namísto faktické diskuse článek volí strategii morálního nátlaku.
Každý, kdo se ptá na data, je implicitně vykreslován jako necitlivý, podezřelý nebo morálně méněcenný. Takový přístup však není žurnalistikou, ale aktivismem. Otázky po číslech nejsou nenávistí. Požadavek úplné bilance není neúcta. A pochybnost není zločin.
Zcela nepřijatelnou rovinou článku je zatahování soukromého života politika Jindřicha Rajchla do věcné debaty. To, co kdokoliv dělá za zavřenými dveřmi, nemá žádnou vypovídací hodnotu o otázkách války, migrace či veřejných financí. Osobní diskreditace je tradičním znakem situace, kdy docházejí věcné argumenty.
Veřejnost si zaslouží seriózní diskusi, založenou na úplných datech a logice, nikoli na emocích, zkratkách a nálepkách. Články, které nahrazují fakta morálním nátlakem, společnost nespojují, naopak prohlubují nedůvěru a polarizaci. Forum24 opět nezklamalo.
(citovaný článek najdete ZDE)
