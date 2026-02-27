Kolář (TOP 09): Green Deal je pro Česko příležitost

27.02.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výhodám Green Dealu

Kolář (TOP 09): Green Deal je pro Česko příležitost
Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

Spousta lidí, a politiků obzvlášť, si Green Deal překládá jenom jako zákaz spalovacích motorů nebo destrukci průmyslu. Jenomže ono to tak ve skutečnosti není.

Byl bych vážně rád, kdyby alespoň nový ministr životního prostředí pochopil, co Green Deal skutečně je, a to v první řadě neskutečná příležitost Českou republiku inovovat. Cesta od montovny k věcem s přidanou hodnotou, od plýtvání evropských peněz k investování, posun Česka od skanzenu někam, kde třeba budou moct pracovat i další generace.

Pokud se chce vláda „blejsknout“ v dohánění německých platů, což je tady takový politický evergreen, tak dokonce i v tom ji Green Deal může pomoct. Pokud s ním tedy začne skutečně pracovat místo toho, aby jím strašila.

Tak uvidíme, jestli pan ministr tuhle příležitost uchopí pevně za pačesy, anebo bude dál, oblouzněn výfukovými výpary, hartusit o Bruselem řízené destrukci všeho a všech…

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kolář (TOP 09): Ukrajina nabízí cenné věci Evropě
Kolář (TOP 09): Evropa se musí i v oblasti migrace probudit a najít pud sebezáchovy
Kolář (TOP 09): Filip Turek se orientuje jen v nabídce fastfoodu
Kolář (TOP 09): Hnutí ANO nechce, aby bylo líp

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09 , Green Deal

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Je Green Deal příležitostí k významným inovacím?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Reklama

Jak si můžete dovolit za naše peníze zneužít pro svůj prospěch? Uvědomujete si, že jste byla zvolena proto, abyste dělala něco pro lidi a ne si točila ve sněmovně videa a dělala si osobní reklamu? Co jste pro nás udělala? A vzhledem k tomu, jaký máte plat, máte vůbec zapotřebí taková videa točit? Ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Úplně vyhráno ještě není

14:07 Gregorová (Piráti): Úplně vyhráno ještě není

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k iniciativě My Voice, My Choice