Kolář (TOP 09): Green Deal je pro Česko příležitost

Spousta lidí, a politiků obzvlášť, si Green Deal překládá jenom jako zákaz spalovacích motorů nebo destrukci průmyslu. Jenomže ono to tak ve skutečnosti není.
Byl bych vážně rád, kdyby alespoň nový ministr životního prostředí pochopil, co Green Deal skutečně je, a to v první řadě neskutečná příležitost Českou republiku inovovat. Cesta od montovny k věcem s přidanou hodnotou, od plýtvání evropských peněz k investování, posun Česka od skanzenu někam, kde třeba budou moct pracovat i další generace.
Pokud se chce vláda „blejsknout“ v dohánění německých platů, což je tady takový politický evergreen, tak dokonce i v tom ji Green Deal může pomoct. Pokud s ním tedy začne skutečně pracovat místo toho, aby jím strašila.
Tak uvidíme, jestli pan ministr tuhle příležitost uchopí pevně za pačesy, anebo bude dál, oblouzněn výfukovými výpary, hartusit o Bruselem řízené destrukci všeho a všech…
