Policie ČR: Na dálnici padly ve středu tři kauce za 300 000 korun

Tři kauce v celkové výši 300 000 korun za porušení zákona o silniční dopravě uložili včera policisté z dálničního oddělení Velký Beranov zahraničním dopravcům, jejichž jízdní soupravy policisté kontrolovali na dálnici D1. Policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov, která je součástí speciálního policejního týmu Kamion, kontrolovala na kontrolním stanovišti u dálnice D1 na 115,5 kilometru ve směru jízdy na Prahu zejména řidiče kamionu, zda dodržují platná ustanovení zákona o silniční dopravě a zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Po půl desáté dopoledne policisté kontrolovali nákladní jízdní soupravu s tureckou registrační značkou, kterou řídil třiadvacetiletý cizinec. Kontrolou policisté zjistili porušení – řidič nepředložil doklad od dopravce a nedodržel dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku. Dopravci policisté uložili kauci ve výši 50 000 korun. Kauce byla uhrazena.
Porušení policisté zjistili také další kontrolované jízdní soupravy odpoledne po půl čtvrté na stejném kontrolním stanovišti. Policisté se při kontrole zaměřili na důkladnou kontrolu tachografu nákladní jízdní nákladní soupravy složené z tahače a návěsu se slovenskou registrační značkou. Jízdní soupravu řídil šestačtyřicetiletý cizinec. Kontrolou bylo zjištěno porušení – řidič užil cizí kartu, nevedl řádně činnosti na kartě řidiče a hlídce je nepředložil a nedoložil cestu. Dopravce se sídlem na Slovensku je podezřelý z porušení zákona o silniční dopravě. Dopravci policisté uložili kauci ve výši 50 000 korun. Řidiči uložili za porušení pokutu ve výši 5 000 korun. Zpočátku řidič nechtěl s policisty při řešení zjištěných porušení spolupracovat, ale poté po telefonické komunikaci s dopravcem porušení začal s policisty řešit a kauci i pokutu uhradil.
Třetí včerejší závažné porušení policisté zjistili kolem půl šesté navečer, když na kontrolní stanoviště stáhli ke kontrole jízdní soupravu se zahraniční registrační značkou, kterou řídil pětačtyřicetiletý cizinec. Při kontrole nákladní jízdní soupravy policisté zjistili podezření na nedovolenou manipulaci s tachografem. Kontrolou tachografu nákladní jízdní soupravy se potvrdilo, že ve vozidle se nachází zařízení umožňující manipulaci s tachografem. Na místo se dostavila specializovaná firma, která provedla odbornou demontáž zařízení. Dopravce se sídlem v Severní Makedonii je podezřelý z porušení zákona o silniční dopravě. Dopravci proto policisté uložili kauci ve výši 200 000 korun. Uloženou kauci dopravce uhradil.
Ukládat kauce v maximální výši 200 000 korun za závažná porušení zákona o silničním provozu od 1. července loňského roku umožňuje policistům novela tohoto zákona. Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, může mu kromě jiného policista v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také policisté mohou zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla.
