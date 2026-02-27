Holec: Co bude dál, Pavel zruší volby? Jmenuje další ministry?

27.02.2026 12:30 | Komentář
autor: Miloš Polák

„Tady končí legrace. Lidi, kteří si tohle přejí, očividně vůbec nechápou, že by z Česka udělali Zimbabwe – jen bez slunce a tepla,“ píše komentátor Petr Holec při pohledu na to, co v posledních týdnech dělá prezident Petr Pavel s lidmi, kteří ho na demonstracích podporují.

Holec: Co bude dál, Pavel zruší volby? Jmenuje další ministry?
Foto: Zuzana Bönisch, Odbor komunikace KPR
Popisek: Petr Pavel v Senátu

Publicista Petr Holec má za to, že 61 procent Čechů, Moravanů a Slezanů touží po tom, aby v Česku proběhl prezidentský puč. Odvodil to z průzkumu CVVM, podle něhož politické postoje prezidenta Petra Pavla v domácí politice oceňuje 61 procent občanů. V komentáři uveřejněném na serveru Gazetisto zašel Holec ještě o krok dál a naznačil, jakou by si mohl prezident Petr Pavel přát vládu.

„Pavel svůj ústavní puč ospravedlňuje i ‚hlasem ulice‘ neboli veřejným míněním z průzkumů. Jestli čte i tenhle, jako že mu ho jeho hradní šéf Petr Kolář jistě přečte a správně interpretuje, pak si možná prostě vezme i pravomoc jmenovat vládě své vlastní ministry. Ostatně už jí zkusil napsat i své vlastní programové prohlášení, tak co? Na vnitro, obranu a spravedlnost půjde plukovník Foltýn, na zahraničí manželka Eva, na finance Mikuláš Minář...“ vykreslil publicista svůj pohled na Pavlovu vládu, jak by si ji mohl údajně přát prezident. A jedním dechem přidal varování. „Tady končí legrace. Lidi, kteří si tohle přejí, očividně vůbec nechápou, že by z Česka udělali Zimbabwe – jen bez slunce a tepla.“

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Podle Holce by se mohlo také stát, že Petr Pavel prostě jednoho dne zruší volby. A Holec má podezření, že těm, kteří v průzkumu podpořili Petra Pavla, by to nevadilo, protože vedle Pavla podporují také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který již pět let vede zemi bránící se ruské agresi, a předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Holec se na Zelenského a Leyenovou dívá jako na autokraty.

Holec vyjádřil naději, že zkušení zákonodárci Pavlovi maximálně zkomplikují cestu k provedení puče, před kterým publicista varuje, a prezidenta legislativně svážou.

Psali jsme:

Orgie ukrofilství, úpí Holec. Opozice navzájem soutěží, kdo je pro Kyjev nejvíc
Zelenskyj slovo dostane. My ne. Odboj proti výročí
„Kasičkáři.“ Holec odhalil motiv Milionu chvilek
„Ne, není.“ Pavlovi „naše válka“ neprošla

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/jak-na-pucistu-pavla

