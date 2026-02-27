Holec: Co bude dál, Pavel zruší volby? Jmenuje další ministry?

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Pavel svůj ústavní puč ospravedlňuje i ‚hlasem ulice‘ neboli veřejným míněním z průzkumů. Jestli čte i tenhle, jako že mu ho jeho hradní šéf Petr Kolář jistě přečte a správně interpretuje, pak si možná prostě vezme i pravomoc jmenovat vládě své vlastní ministry. Ostatně už jí zkusil napsat i své vlastní programové prohlášení, tak co? Na vnitro, obranu a spravedlnost půjde plukovník Foltýn, na zahraničí manželka Eva, na finance Mikuláš Minář...“ vykreslil publicista svůj pohled na Pavlovu vládu, jak by si ji mohl údajně přát prezident. A jedním dechem přidal varování. „Tady končí legrace. Lidi, kteří si tohle přejí, očividně vůbec nechápou, že by z Česka udělali Zimbabwe – jen bez slunce a tepla.“
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Holec vyjádřil naději, že zkušení zákonodárci Pavlovi maximálně zkomplikují cestu k provedení puče, před kterým publicista varuje, a prezidenta legislativně svážou.
