ČEZ: Nové fyzikální naděje čeká další výzva v soutěži Vím proč

Ti, kteří natočí nejzajímavější video s fyzikálním pokusem, dostanou šeky na osobní on-line nákupy. Školy vítězných týmů pak obdrží 200 tisíc korun od Nadace ČEZ na vybavení učeben. Další ceny čekají na vítěze speciálních kategorií nebo na dívčí tým. Originální videa mohou soutěžící na webu Vím proč přihlašovat až do 15. dubna.
K natočení videí nepotřebují žáci žádné speciální vybavení. Pomůcky pro zajímavé pokusy, které se mohou umístit na předních příčkách, lze najít například v kuchyni, garáži nebo na zahradě. Odborná porota v minulých ročnících ocenila videa, kde soutěžící využil svíčku a kuchyňské nádobí k vysvětlení principu spalovacího motoru. V dalším z pokusů jsme viděli princip větrné elektrárny vyrobené z plastové lahve a papírového větrníku. Každoročně soutěží na 200 videí s pokusy.
Úkolem účastníků je natočit krátké video, ve kterém vysvětlí konkrétní fyzikální jev nebo zákon. Důležitou roli tradičně hraje i kreativní zpracování – video má nejen poučit, ale též zaujmout a pobavit. Například autoři jednoho z vítězných videí si zahráli na moderátory televizních novin.
„Fyziku má řada žáků spojenou se vzorečky a nudnými výpočty. Soutěží ,Vím proč´ chceme mladé nadšence i veřejnost přesvědčit, že to může být právě naopak. Tento obor je totiž ideální pro vysvětlení mnoha jevů kolem nás a každoročně vidíme, že lze fyzikální pokusy pojímat poutavě a zajímavě. S fyzikálními zákony pracuje samozřejmě i energetika a díky této soutěži se nám pro ni daří nadchnout mladou generaci. A kdo ví, třeba se s mnohými z nich za pár let setkáme jako s kolegy u nás v ČEZ,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ.
Vítězové hlavních kategorií (základní škola a střední škola), stejně jako v předchozích letech, získají kromě hodnotných nákupních voucherů také 200 tisíc korun pro svou školu. Peníze lze využít na pořízení učebních pomůcek a vybavení, nebo na úpravy tříd.
Letošní ročník „Vím proč“ nabízí také doplňkové soutěžní kategorie. Ryze dívčí týmy automaticky navíc soutěží o zábavnou Fyzikální show pro celou svou třídu od souboru ÚDiF (neboli Úžasné divadlo fyziky).
Hodnotné ceny mohou získat ti, kdo se rozhodnou natočit pokus využívající obnovitelné zdroje (slunce, voda, vítr), nebo pokus spojený s jadernou energií. Autoři videa, které nasbírá nejvíce hlasů od veřejnosti, dostanou balíček stylových dárkových předmětů. I proto doporučujeme poslat video co nejdříve, aby mohlo nasbírat co nejvíce diváckých „lajků“.
Krátká videa s natočenými pokusy mohou studenti na web Vím proč (ZDE) vkládat až do 15. dubna. Na stejné adrese najdou i kolekci všech videí z minulých ročníků a podrobná pravidla. Vyhodnocení soutěže proběhne v červnu.
Společnost ČEZ se popularizaci technických předmětů věnuje dlouhodobě. Kromě soutěže „Vím proč“ provozuje například populárně-naučný web Svět energie, který slouží mimo jiné jako rozcestník zážitkových vzdělávacích projektů jako virtuální brýle ReakTour, živé on-line prohlídky elektráren z TV studia Virtuálně v elektrárně nebo Setkání s energií, interaktivní vzdělávací program s odborníky na energetiku ve školách po celé ČR. ČEZ navíc blízce spolupracuje s více než 80 středními školami a 20 vysokoškolskými fakultami. Studentům a studentkám nabízí možnost získání stipendia a pořádá řadu stážových programů.
