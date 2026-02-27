Vrecionová (ODS): Stát nemá určovat, jaká marže je správná

27.02.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Vláda otevírá cestu k nepřímé regulaci cen. Politický tlak na obchodní přirážky ohrožuje principy volného trhu, varuje Veronika Vrecionová.

Vrecionová (ODS): Stát nemá určovat, jaká marže je správná
Foto: Redakce
Popisek: Veronika Vrecionová

Ministerstvo zemědělství ČR představilo Institut potravinového ombudsmana a oznámilo zveřejňování ukazatelů hrubých marží a obchodních přirážek. Podle předsedkyně zemědělského výboru Evropského parlamentu Veroniky Vrecionové vláda tímto krokem vstupuje na velmi citlivé území, kde hrozí narušování principů volného trhu.

„Stát nemá určovat, jaká marže je správná a jaká už je ‚přehnaná‘. Cenotvorba je výsledkem konkurence, nákladů a rizika podnikání. Pokud vláda začne veřejně hodnotit obchodní přirážky jako nepřijatelné, vytváří tím nebezpečný precedens,“ uvedla Veronika Vrecionová, předsedkyně zemědělského výboru Evropského parlamentu.

Na tiskové konferenci Ministerstva zemědělství zaznělo, že extrémní přirážky nad 100–150 % nejsou v pořádku. Podle Vrecionové je takové hodnocení problematické. „Hrubá marže není zisk. Nezohledňuje náklady na provoz, logistiku, energie, ztráty z neprodaného zboží ani investice. Stejně tak ale veřejná debata často pomíjí celý systém dotací, které významně ovlivňují ekonomiku zemědělské i potravinářské výroby. Pokud pracujeme jen s částí údajů a bez širšího kontextu, vytváříme zkreslený obraz. To může vést k politickému tlaku na obchodníky a k faktické regulaci cen zadními vrátky,“ vysvětluje europoslankyně Vrecionová.

Potravinovým ombudsmanem se stal vrchní ředitel sekce potravinářství, nejde tedy o vznik nového úřadu, ale o nově definovanou roli v rámci ministerstva. To však podle Vrecionové nic nemění na podstatě věci. I když vláda ujišťuje, že nyní regulaci nechystá, samotné systematické monitorování a veřejné hodnocení marží představuje krok směrem k zasahování do principů volného trhu. Takový přístup oslabuje předvídatelnost podnikatelského prostředí a může negativně ovlivnit investiční rozhodování firem.

Předsedkyně zemědělského výboru Evropského parlamentu dále upozorňuje, že dostupnost potravin se nezlepší tlakem na obchodní přirážky, ale posílením konkurence a snížením nákladů. „Pokud chceme levnější potraviny, musíme řešit vysoké ceny energií, administrativní zátěž a přeregulovanost sektoru. Fungující trh s dostatečnou konkurencí je nejlepší ochranou spotřebitele,“ uvedla.

„Debata o maržích odvádí pozornost od skutečných problémů. Česká republika potřebuje silnější zpracovatelský sektor a větší prostor pro lokální prodejce. Bez podpory konkurence a domácí produkce zůstane celý institut jen politickým gestem,“ uzavřela Vrecionová.

Ing. Veronika Vrecionová

  • ODS
  • europoslankyně


