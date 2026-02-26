Česká televize: Zimní olympijské hry na ČT sport oslovily 7,4 milionu diváků

Sportovní přenosy na ČT sport a ČT sport Plus během zimních olympijských her 2026 zasáhly v období od 6. do 22. února 2026 celkem 7,387 milionu diváků starších čtyř let.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Jde o výrazný nárůst oproti zimním olympijským hrám, které v roce 2022 oslovily 5,457 milionu diváků. Svou roli sehrál i příznivější časový posun oproti hrám konaným v Asii. „Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině potvrdily, že velké sportovní události mají na obrazovkách České televize své pevné místo. Znamenitá čísla sledovanosti jsou pro nás potvrzením důvěry diváků. Chtěl bych poděkovat všem kolegům z České televize, kteří se na vysílání podíleli, našim olympionikům za reprezentaci i fanouškům, kteří byli s námi,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Nejsledovanějším přenosem her byl 18. února čtvrtfinálový hokejový zápas Kanada–Česko, který celkem sledovalo 2,303 milionu diváků 4+ (1,887 milionu v rámci televizního vysílání ve své domácnosti a dalších 259 tisíc mimo domov. K tomu 156 tisíc diváků sledovalo zápas živě na streamu), při podílu na publiku 58,78 %. Celkový zásah utkání činil 3,895 milionu diváků.

Nejsledovanější přenosy? Hokej, biatlon a medaile

Mimořádný zájem provázel i další vystoupení české hokejové reprezentace. Utkání Švýcarsko–Česko sledovalo 1,967 milionu diváků (share 59,23 %, zásah 3,303 milionu). Duel Česko–Kanada v základní skupině si nenechalo ujít 1,910 milionu diváků (share 51,80 %, zásah 3,231 milionu). Zápas Česko–Dánsko zaznamenal 1,877 milionu diváků (share 53,23 %, zásah 3,200 milionu).

Výraznou sledovanost měly také biatlonové závody. Smíšenou štafetu 8. února sledovalo 1,759 milionu diváků při podílu na publiku 54,29 %.

Diváci ČT sport si nenechali ujít ani přenosy s českými medailovými úspěchy. Paralelní obří slalom ve snowboardingu se zlatou jízdou Zuzany Maděrové sledovalo 1,619 milionu diváků (share 51,05 %). Rychlobruslařský závod na 5000 metrů mužů, v němž Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili, sledovalo 1,346 milionu diváků. Více než milionovou hranici překonal také snowboardcross žen se stříbrem Evy Adamczykové (1,027 milionu) a biatlonový hromadný start žen, v němž Tereza Voborníková získala bronz (1,022 milionu).

„Kromě skvělých výsledků bych rád poděkoval divákům, že nás sledovali a že jsme znovu potvrdili, že sport na veřejnoprávní televizi patří. Poděkování patří také Českému olympijskému výboru a jednotlivým svazům za spolupráci v místě konání i všem kolegům v Miláně a Praze,“ doplnil ředitel divize Sport České televize Jiří Ponikelský.

Dvakrát překonaný rekord

Významný byl také zásah v digitálním prostředí. Živé přenosy ČT sport a ČT sport Plus zaznamenaly na digitální platformě celkem 24,5 milionu views a dvakrát překonaly dosavadní rekord v počtu přehrání videí za jeden den. Nejnavštěvovanějším byl web ČT sportu s více než 10,7 milionu návštěv od více než dvou milionů uživatelů.

Mezi pět nejsledovanějších online přenosů patřily hokejové zápasy mužů v čele se čtvrtfinále Česko–Kanada (1,15 milionu views). Z přenosů vysílaných výhradně na ČT sport Plus zaujalo nejvíce rychlobruslení na 10 000 metrů mužů se zlatým Metodějem Jílkem (681 tisíc views), následované utkáním hokejistek Česko–Švédsko a zápasem mužů Kanada–Švýcarsko. Nejpřehrávanějšími krátkými videi byly pád Lindsey Vonn ve sjezdu (65 tisíc views), jízda Ester Ledecké v super-G a medailové jízdy Adamczykové, Maděrové a Jílka.

Česká televize nabídla zimní olympijské hry z pozice hlavního vysílatele na programu ČT sport a prostřednictvím online přenosů ČT sport Plus v rámci digitální platformy ČT sport, která propojuje web, sociální sítě, mobilní aplikace i televizní prostředí HbbTV.

Zdroj: ATO, 23. 2. 2026, Live+TS0-3 BS, PEM D a NetMonitor

