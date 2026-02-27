Rajchl (PRO): Když to udělá Ursula, je všechno čisté jak čerstvě padlý sníh

Ursula chce řešit Babiše kvůli střetu zájmů, protože vlastnil akcie Agrofertu. Já bych jí tedy doporučil, aby začala sama u sebe. Její manžel Heiko von der Leyen totiž pracoval ve vysoké manažerské pozici ve společnosti Orgenesis Inc.
Ta se podílela na projektech, které získaly financování z fondů EU (například v rámci grantů Horizon nebo řeckého plánu obnovy) a zároveň úzce spolupracovala se společností Pfizer Albertem Bourlou, s jejímž ředitelem dohodla Ursula dodávku vakcín proti covidu za 71 milard EUR. A to po smskách bez zapojení příslušných rozhodovacích orgánů EU. Smsky (jak s Bourlou, tak se svým manželem) se poté z jejího telefonu záhadně ztratily. Prý je omylem vymazala.
Nu a aby toho nebylo málo, tak tento její podnikavý manžílek Heiko byl rovněž členem dozorčí rady projektu v Itálii, který obdržel finanční prostředky z italského plánu obnovy ve výši cca 320 milionů eur, tedy téměř 8 miliard korun. Naštěstí však přispěchala Ursule na pomoc Evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost, která po ukončení zběžného šetření ihned uvedla, že prověření neprokázalo porušení pravidel o střetu zájmů, jelikož Heiko von der Leyen nebyl zapojen do procesu žádostí o granty a společnost Orgenesis získala prostředky legální cestou.
Je to podobné, jako kdyby naše vláda přidělila dotaci za několik miliard firmě, v jejíž dozorčí radě by seděla Monika Babišová, a následně by se prohlásilo, že je všechno cajk, protože onu žádost podával někdo jiný než premiérova manželka a přidělení dotace její firmě proběhlo zcela v souladu s našimi zákony.
Počítám, že kdyby se to skutečně stalo, tak Mikuláš Minář svolá Letnou do druhého dne, Seznam nebude psát tři týdny o ničem jiném a všichni poslanci Pirátů a STAN by v ten okamžik začali bonzovat na Babiše i u mimozemšťanů. Ale když to udělá Ursula, tak je to všechno čisté jak čerstvě padlý sníh a naši progresivní lepševici ji k tomu ještě zatleskají.
A malá perlička na závěr - onou komisařkou, která Ursulu "vyvinila" z podezření na jednání ve střetu zájmů, jež je dle mého názoru stokrát horší než cokoliv, co kdy udělal Babiš, a z něhož von der Leyenovým s velkou pravděpodobností do rodinné kasičky pár milionů eur přistálo, nebyl nikdo jiný než "naše" Věra Jourová.
JUDr. Jindřich Rajchl
