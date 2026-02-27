Rajchl (PRO): Když to udělá Ursula, je všechno čisté jak čerstvě padlý sníh

27.02.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu k na žádost o informace k řešení střetu zájmů premiéra Babiše

Rajchl (PRO): Když to udělá Ursula, je všechno čisté jak čerstvě padlý sníh
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Ursula chce řešit Babiše kvůli střetu zájmů, protože vlastnil akcie Agrofertu. Já bych jí tedy doporučil, aby začala sama u sebe. Její manžel Heiko von der Leyen totiž pracoval ve vysoké manažerské pozici ve společnosti Orgenesis Inc.

Ta se podílela na projektech, které získaly financování z fondů EU (například v rámci grantů Horizon nebo řeckého plánu obnovy) a zároveň úzce spolupracovala se společností Pfizer Albertem Bourlou, s jejímž ředitelem dohodla Ursula dodávku vakcín proti covidu za 71 milard EUR. A to po smskách bez zapojení příslušných rozhodovacích orgánů EU. Smsky (jak s Bourlou, tak se svým manželem) se poté z jejího telefonu záhadně ztratily. Prý je omylem vymazala.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

71%
18%
6%
1%
1%
3%
hlasovalo: 9379 lidí

Nu a aby toho nebylo málo, tak tento její podnikavý manžílek Heiko byl rovněž členem dozorčí rady projektu v Itálii, který obdržel finanční prostředky z italského plánu obnovy ve výši cca 320 milionů eur, tedy téměř 8 miliard korun. Naštěstí však přispěchala Ursule na pomoc Evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost, která po ukončení zběžného šetření ihned uvedla, že prověření neprokázalo porušení pravidel o střetu zájmů, jelikož Heiko von der Leyen nebyl zapojen do procesu žádostí o granty a společnost Orgenesis získala prostředky legální cestou.

Je to podobné, jako kdyby naše vláda přidělila dotaci za několik miliard firmě, v jejíž dozorčí radě by seděla Monika Babišová, a následně by se prohlásilo, že je všechno cajk, protože onu žádost podával někdo jiný než premiérova manželka a přidělení dotace její firmě proběhlo zcela v souladu s našimi zákony.

Počítám, že kdyby se to skutečně stalo, tak Mikuláš Minář svolá Letnou do druhého dne, Seznam nebude psát tři týdny o ničem jiném a všichni poslanci Pirátů a STAN by v ten okamžik začali bonzovat na Babiše i u mimozemšťanů. Ale když to udělá Ursula, tak je to všechno čisté jak čerstvě padlý sníh a naši progresivní lepševici ji k tomu ještě zatleskají.

A malá perlička na závěr - onou komisařkou, která Ursulu "vyvinila" z podezření na jednání ve střetu zájmů, jež je dle mého názoru stokrát horší než cokoliv, co kdy udělal Babiš, a z něhož von der Leyenovým s velkou pravděpodobností do rodinné kasičky pár milionů eur přistálo, nebyl nikdo jiný než "naše" Věra Jourová.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Benešovy dekrety a kroky Petra Pavla. Rajchl ukázal šokující věc
Rajchl (PRO): Tak to bychom měli
Rajchl (PRO): Je ten Fiala normální?
Rajchl (PRO): Antifa je stejně nebezpečná jako neonacismus

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , EK , střet zájmů , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen začít s kontrolou střetu zájmů u sebe?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Je pravda, že na Slovensko létáte vládním speciálem?

Tvrdíte, jak se má šetřit, i na zahraničních cestách a jestli je pravda, že si pak sám lítáte na Slovensko vládním speciálem, nekážete náhodou vodu a sám nepijete víno?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vrecionová (ODS): Stát nemá určovat, jaká marže je správná

12:12 Vrecionová (ODS): Stát nemá určovat, jaká marže je správná

Vláda otevírá cestu k nepřímé regulaci cen. Politický tlak na obchodní přirážky ohrožuje principy vo…