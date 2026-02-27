„Foltýnovské řešení.“ ČT vysílala dokument a začaly chodit výhrůžky

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
V období čtvrtého výročí vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny Velký vlastenecký výlet odvysílala Česká televize. A ve veřejném prostoru se k filmu objevila řada reakcí.
Lenka Šimková, maminka, babička a chovatelka chodských psů, jak se představuje na sociálních sítích, byla z toho, co viděla, víc než rozladěná.
„Film Velký vlastenecký výlet jsem viděla poprvé před týdnem. Neměla jsem odvahu si ho pustit. Myslela jsem si, že tak nějak vím, co tam bude, a bylo mi dopředu špatně z těch tří ‚osob‘. No tak ani zdaleka jsem si to nemyslela dobře. I teď, když sem píšu, mám u žaludku kámen z toho, jaké kreatury ti tři byli. A když už to u jednoho vypadalo, že snad… alespoň maličko prohlédne, tak to na závěr zabil. K ‚sestře‘ soudružky Konečné se vyjadřovat raději nebudu vůbec. A k tomu hajzlovi, co mu přijde normální znásilňovat… Ale i tak, kdo jste neviděl, koukněte se – na iVysílání to určitě nějakou dobu ještě bude a jinak na Netflixu. Jestli jste si mysleli, že víte, s kým tu žijeme, tak nevíte. Je to mnohem, mnohem horší a děsivější,“ napsala na sociální síti X chovatelka psů.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí za ODS Pavel Novotný naznačil, že se na ten film nezvládne podívat.
„Já se na to nedokážu podívat, já bych je pak pronásledoval, bojím se sám sebe v tomhle,“ konstatoval.
„Pro mě jeden z nejsilnějších okamžiků, když Petra objala toho člověka, kterému zahynula celá rodina včetně tří vnoučat, a on děkoval za pomoc Česku… tolik bych ji chtěla z něho servat a plivnout jí do obličeje.“
Maminka, babička a chovatelka chodských psů tady odpověděla.
„Neměla žádné právo to poděkování přijímat, mrcha je to, to objetí byla přetvářka,“ prohlásila.
Zazněla také připomínka Otakara Foltýna, který měl ve vládě Petra Fialy (ODS) na starosti strategickou komunikaci.
„Závěrečná věta toho dokumentu, že když budeme chtít všechny lidi pochopit, tak prohrajeme… mi mluvila z duše. Nehodlám už ‚chápat‘ tyhle typy lidí a hledat a vysvětlovat si, proč jsou takoví, jací jsou. Mám pro ně své privátní foltýnovské řešení té otázky…“ padlo v diskusi.
„Já jsem nikomu do sviní nenadával. Já jsem pouze řekl, že lidé, kteří adorují nebo dokonce podporují tak odporný režim, jako je režim Vladimira Putina, který vraždí civilisty, mučí zajatce a unáší děti, tak jsou smutní, osamocení, frustrovaní anebo prostě svině. To je všechno pravda. Takoví lidé jsou v každém národě. Ale je dost možné, že u nás žádné svině nejsou a jsou tu jenom lidé, kteří jsou frustrovaní a smutní. Překvapivě se ukázalo, že jsem měl pravdu, a lidé, kteří se identifikovali jako ty svině, tak se přihlásili,“ nechal se slyšet Foltýn např. v podcastu Šimona Ždárského.
Po připomínce Otakara Foltýna přišly i další reakce.
„Obdivuji štáb. Měla jsem celou dobu chuť, především té ženské, trošku zakroutit krčkem. Někde jsem slyšela, že to není otázka faktů, ale identity. Oni nepovolí ve svých názorech za nic na světě. Viděno i u nás v okolí,“ padlo na profilu s přezdívkou Modrá Kruhyně.
