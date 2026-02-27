DPP: V Praze loni ubylo srážek chodců s tramvajemi i nehod s autobusy

Naprostá většina z nich, v součtu 82 %, skončila buď lehkým zraněním nebo bez něj, 16 případů těžkými zraněními a dva smrtí chodce, stejně jako o rok dříve. U autobusů a trolejbusů DPP loni zaznamenal celkem 22 případů nehod s chodci, o 8,3 % méně než v roce 2024. Ani jedna z nich neskončila smrtí chodce. V loňském roce ubylo také nehod autobusů (včetně trolejbusů) i tramvají DPP s jinými motorovými vozidly. U autobusů a trolejbusů jich bylo meziročně o 10,5 % méně, u tramvají o 5,6 % méně. Ve většině sledovaných parametrů srážek došlo loni k meziročnímu zlepšení i přes vyšší mobilitu obyvatel a meziroční nárůst počtu přepravených cestujících o 2,2 %.
Loňský počet srážek chodců s tramvajemi v Praze je nejnižší za uplynulých 10 let, pokud odhlédneme od dvou covidových let 2020 a 2021 s výrazně omezenou mobilitou obyvatel. Ve srovnání s nejhoršími předcovidovými roky se jedná o třetinový pokles případů. Ve srovnání s rokem 2024 se loni snížil o 17 % počet srážek na přechodech, o cca 15 % mimo přechod a o téměř 29 % v zastávkách. Zatímco loni bylo o polovinu méně případů bez zranění a o necelou čtvrtinu narostl počet lehce zraněných, výrazný pokles ale nastal v kategorii těžce zraněných chodců, meziročně o 43 %. Počet usmrcených chodců se nezměnil, dva případy skončily tragicky loni i v roce 2024.
Až o třetinu méně bylo loni srážek, ve kterých figurovali cizinci, a to i přes nárůst počtu zahraničních turistů v Praze. Meziročně nastal pokles počtu případů také u žen (o 29 %), dokonce i u mužů (o necelých 9 %). Počet srážek tramvají s dětmi zůstal beze změny. Nejstarší chodec byl ročník narození 1936, nejmladší 2017.
V roce 2025 se nejvíce případů stalo v prvním pololetí
Většina srážek chodců s tramvajemi se obvykle stane ve druhé polovině daného kalendářního roku, přičemž nejhoršími měsíci jsou září, kdy začíná školní rok, a závěr roku, tj. listopad a prosinec s vyšší mobilitou obyvatel související s tradičními svátky na konci roku. V roce 2023 se téměř polovina všech případů stala v září, listopadu a v prosinci, v roce 2024 se tyto tři měsíce podílely 43 % na celkovém počtu srážek chodců s tramvajemi. V loňském roce se naopak většina mimořádných událostí stala v prvním pololetí, přičemž mezi nejhorší měsíce kromě září s osmi případy patřily červen (s osmi případy), leden, únor, květen a říjen (shodně po sedmi srážkách).
Nejčastěji v úseku I. P. Pavlova – Štěpánská
Nejvíce srážek chodců s tramvajemi, celkem 6, se loni stalo v úseku I. P. Pavlova – Štěpánská. Druhou příčku obsadily společně úseky Invalidovna – Florenc a Drinopol Pohořelec, obě se čtyřmi srážkami. Ani jedna z nich nebyla smrtelná. Ty se staly v úsecích Sídliště Zahradní Město – Obchodní centrum Hostivař a Vítězné náměstí – Hradčanská. V roce 2024 se nejvíce srážek chodců s tramvajemi stalo v úseku Kavalírka – Anděl, celkem sedm případů, z nichž jeden skončil smrtí. Na druhém místě skončil úsek I. P. Pavlova – Štěpánská s pěti případy, na třetím pak Invalidovna – Florenc se čtyřmi mimořádnými událostmi. Tři úseky s nejčastějšími srážkami chodců s tramvajemi se na celkové statistice podílí cca 20 %.
„Ke zlepšení výsledků bezesporu přispívá dlouhodobá kampaň „Neskákej mi pod kola!“, spolupráce s BESIPem, Policií ČR a společné vzdělávaní dětí i důraz na tuto problematiku na pravidelných školeních řidičů. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat ve zvýšené intenzitě, nemohou ale zcela nahradit výchovu dětí v rodinách a vzdělávání na školách v oblasti bezpečnosti provozu na komunikacích,“ říká Jan Barchánek, člen představenstva a dopravní ředitel DPP a dodává: „Loni jsme bohužel zaznamenali první smrtelný úraz dítěte za uplynulých 10 let, nejmladší ročníky narozených po roce 2000 se podílí zhruba čtvrtinou na celkovém počtu srážek chodců s tramvajemi. Smrt nebo těžká zranění chodců s doživotními následky jsou zcela zbytečná, o to víc pokud jsou to mladí lidé. Hlavní příčiny srážek se pořád opakují: nerespektování elementárních dopravních pravidel (přebíhání na červenou; vstup na trať bez rozhlédnuti se), ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí (pozornost upřena pouze na displej telefonu často v kombinaci se sluchátky v uších).“
Denně v průměru celkem téměř šest nehod s motorovými vozidly
Srážky s chodci tvoří nejmenší podíl na celkovém počtu nehod autobusů (včetně trolejbusů) a tramvají DPP. Loni to u autobusů a trolejbusů byly necelé 3 %, u tramvají necelých 5 %. Absolutní většinu nehod tvoří střety autobusů a trolejbusů nebo tramvají s osobními a nákladními motorovými vozidly. V loňském roce jich DPP v provozu autobusů a trolejbusů zaznamenal celkem 824, tj. v průměru 2,3 nehody každý kalendářní den, resp. 3,3 nehody každý pracovní den. Meziročně se jedná o pokles o 10,5 %. V tramvajovém provozu v Praze se loni stalo 1229 nehod s osobními nebo nákladními automobily, tj. v průměru 3,4 nehody každý kalendářní den, resp. 4,9 nehody každý kalendářní den. Také u tramvají loni nastal pokles nehod s motorovými vozidly, meziročně o 5,6 %, a to i přes nárůst provozu v pražských ulicích. Shodně u autobusů i tramvají se jedná o nejnižší počet nehod za uplynulých 10 let, vyjma covidového období 2020-2021. Statistika nehod autobusů a tramvají s osobními a nákladními motorovými vozidly Rok / Celkový počet nehod 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Autobusy + trolejbusy 824 921 865 824 727 684 Tramvaje 1229 1302 1259 1241 985 949
Citace k vybraným případům srážek chodců s tramvajemi
Poskytnuté anonymizované záběry pochází z nehodových kamer, kterými jsou vybaveny všechny tramvaje DPP nasazované do pravidelného provozu. Jedná se o vybrané srážky s chodci, jejichž šetření bylo ze strany Policie ČR již uzavřeno. Citovaná osoba: Martin Doubek, vedoucí odboru.
Technická kontrola DPP:
- Chmelnice 31. 12. 2025 – Vběhnutí chodce před tramvaj na červenou s telefonem v ruce a kapucí na hlavě. Nepochopitelná lhostejnost a bezohlednost k sobě samému měla za důsledek těžké devastující zranění dolních končetin.
- Nádraží Holešovice 29. 10. 2025 – Lze předpokládat, že v určitém věku si člověk již dokonale zapamatuje a osvojí známá bezpečnostní pravidla. Ne tak docela u každého…
- Hradčanská 4. 9. 2025 – Zcela bezprecedentní selhání mladé maminky se dvěma malými dětmi. Na červenou nekompromisně vběhla s kočárkem přímo pod tramvaj jen proto, že chtěla doběhnout tramvaj odbavující cestující v protisměru. Díky velkému štěstí a včasné profesionální reakci řidiče tramvaje měli všichni tři jen lehká zranění.
- Invalidovna 18. 7. 2025 – Sluchátka na uších, telefon v ruce, úkrok chodce do jízdní dráhy tramvaje, a poté velké překvapení. Ano, po kolejích jede tramvaj! Přitom stačilo tak málo – podívat se doleva.
- I. P. Pavlova 18. 7. 2025 – Přecházení chodce na červenou, s telefonem v ruce a rozhlédnutí se na opačnou stranu, než přijíždí tramvaj. Vražedná kombinace v zemi s pravostranným provozem…
- Palmovka 30. 9. 2024 – Na frekventovaných komunikacích je nutností malé děti řádně hlídat a držet. Děti jsou spontánní, nemají odhad ani sebemenší ponětí o možných nebezpečí. V tomto případě starší dítě náhle vběhlo před přijíždějící tramvaj v protisměru a jeho matka s mladším sourozencem v náručí instinktivně běžela za ním jej ochránit. Bohužel matka skončila pod tramvají. Bilance? Starší dítě bez fyzické újmy, mladší s odřeninami a matka středně těžká zranění. Bohudík neohrožující na životě…
