Správa železnic: Vyjádření k opravě budovy v Pacově

V návaznosti na opravu nádražní budovy v Pacově by se Správa železnic chtěla jménem nového šéfa Tomáše Tótha veřejnosti omluvit za výsledek, který je jednoznačně velice sporný. Na nápravě, která se netýká pouze barevnosti budovy, už začala Správa železnic pracovat.
Dalším komplexním řešením, kterým chce Správa železnic do budoucna předcházet podobným situacím, je zřízení centrální komise složené z odborníků z oblasti architektury a stavebnictví. Tato komise připraví jednotnou metodiku vztahující se k opravám a rekonstrukcím nádražních budov, její přístup bude individuální a citlivý s ohledem na danou lokalitu. Zároveň bude komise odborně dohlížet na celý proces oprav.
V případě nádražní budovy v Pacově dojde k okamžité nápravě, jak potvrzuje architektka Petra Böhmová ze Správy železnic: „Nyní mám u sebe všechny potřebné podklady, včetně těch historických. Změníme barevnost budovy, která bude více respektovat původní vzhled, a také změníme podobu rampy, která zajišťuje bezbariérový přístup do budovy.“ Tyto úpravy proběhnou během následujících týdnů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.