ČT: Na Česko udeří Vzteklina. Kryštof Hádek v boji s vraždícím virem

„Vzteklina není epizodický seriál, kde je každý díl samostatně vyprávěným příběhem. Je to minisérie, kde každý následující díl vychází z toho, co jsme viděli již v předchozích dílech,“ vysvětluje scenárista a spoluautor námětu Jan Stehlík. Režisér Tomáš Bařina doplňuje: „Na žánru thrilleru mě baví hra s napětím, jeho prodlužování. Baví mě hra s tím, co divákům ukázat a co zamlčet. Mým osobním cílem je udržet diváky v nepřetržitém narůstajícím napětí po dobu šesti hodin.“

Virolog Pavel v podání Kryštofa Hádka je do šumavské Bučiny vyslaný Státní veterinární správou. Mladý muž z velkoměsta přijíždí do kraje svého dětství, ale více než nostalgie ho pohlcuje zadaný úkol a také setkání s první velkou láskou. „Pavel je zapálený odborník a jde na něm vidět, že ho práce baví. Na druhou stranu má problém v kontaktu s ostatními lidmi,“ popisuje svou postavu Kryštof Hádek. Jeho někdejší láskou je půvabná majitelka rodinné zahradnické firmy. Případ dvou záhadných úmrtí u lesní chaty má pro ni osobní rozměr – její otec je totiž hlavním podezřelým. „Gábina je normální holka, která musela kvůli smrti své matky rychle dospět a postarat se o rodinu - sestru a otce, což udělala i na úkor své kariéry. Touto zkušeností je možná ostřílenější a samostatnější než její vrstevníci v okolí. Zároveň to není typ, který by se nechal strhnout jakoukoli maloměstskou xenofobií nebo trendem,“ vysvětluje Johana Matoušková.

Děj minisérie je záměrně zasazen do prostředí, které má nezpochybnitelný genius loci, je příkladem odedávného propojení člověka s přírodou a v mnoha ohledech tak vytváří samostatnou rovinu vyprávění. Nejen atmosférickou, ilustrativní, ale i konkrétním historickým kontextem. „Šumava má zcela svébytnou atmosféru, propojuje v sobě cosi prapůvodního s novodobým, a to zcela přirozeně. Důležitými lokacemi jsou například ruiny zaniklých vesnic. Okolní příroda je zvolna stravuje, až je jednoho dne zcela pohltí. Jako by šlo o opačný proces, než jaký jsme zvyklí vídat. Tedy destrukce krajiny na úkor nové zástavby,“ říká Jan Stehlík.

První záznamy o výskytu vztekliny jsou staré pět tisíc let. Je to dokonalá neviditelná zbraň, která, dostane-li šanci ukázat se v „plné parádě“, nedává oběti žádnou šanci. Titul minisérie tak odkazuje k jednomu z nejnebezpečnějších virů vůbec. Byť hraje v příběhu důležitou roli, tak záměrem tvůrců bylo ponechat v příběhu prostor i přenesenému smyslu tohoto slova. „Vzteklina by na české televizní obrazovky měla přinést zase něco nového. Nabourává určitá klišé, která se, bohužel, v žánru kriminálky rychle zabydlují, a naopak nabízí více vrstevnatý příběh,“ uzavírá kreativní producent a spoluautor námětu Josef Viewegh, v jehož tvůrčí producentské skupině vznikly například úspěšné seriály Cirkus Bukowsky nebo Rapl.

námět: Jan Stehlík, Josef Viewegh // scénář: Jan Stehlík // dramaturgie a střih: Petr Pauer // kamera: Pavel Berkovič // architekt: Pavel Rample // výkonný producent: Jakub Bílý // kreativní producent: Josef Viewegh // hrají: Kryštof Hádek, Johana Matoušková, Filip Čapka, Leoš Noha, Pavla Beretová, Stanislav Majer, Jan Vlasák, Igor Bareš, Gabriela Heclová, Eva Leinweberová, Štefan Capko, Ihor Krotovych, Přemysl Bureš, Hana Ševčíková Igonda a další

autor: Tisková zpráva