„Nic takového v programu nemáme.“ Kandidátka STAN si pustila pusu na špacír. To neměla dělat

Na sociálních sítích se objevily rozporuplné reakce ohledně otázky týkající se rovnosti mezd. Odbornice na daně Nikola Žitková sdílela článek Seznam Zpráv o tom, že již dnes řada firem odměňuje své zaměstnance v rozporu se zákoníkem práce a za stejnou práci platí zaměstnance rozdílně a neproplácí přesčasy. Pozastavila se nad tím, zda je férové, aby stát nutil firmy k nabízení stejné mzdy v různých regionech. „Přijde vám spravedlivé, že musí firma nabízet stejnou mzdu v Ústí a v Praze a nemůže si to sama určit?“ napsala Žitková na síti X.
Na její slova reagovala právnička a kandidátka do Poslanecké sněmovny Adriana Chochelová (STAN), podle které má právě tato regulace smysl. „Je to jedna z regulací, která má šanci pozvednout regiony a udržet v nich kvalitní lidi, aby všichni neutíkali do velkých měst. Mně přijde spravedlivé, aby za stejnou práci dostávali lidé stejně zaplaceno,“ uvedla.
Žitková poté přirovnala regulaci mezd k možné regulaci nájmů. „Stejně budete regulovat i nájmy v městech, nebo jak přesně? Nařídíte vlastníkům nemovitostí, za kolik ji mají pronajmout? Logika stejná,“ uvedla. Takové srovnání podle Chochelové pokulhává: „Netuším, jak to má souviset s původní otázkou, na kterou jste chtěla odpověď, ale ne. Nic takového v programu nemáme a stejnou logiku v tom nevidím,“ odpověděla členka hnutí STAN.
K diskusi se přidal také ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek, který upozornil, že mzdy nelze úplně srovnávat napříč regiony, protože pracovní trhy jsou odlišné. „Trhy práce v Sokolově a v Brně jsou oddělené trhy; před touto ekonomickou realitou nejde uniknout. Mzdy za zdánlivě stejnou práci jsou v nich přirozeně odlišné,“ napsal na síti X, kde odmítl myšlenku zregulovaných stejných mezd podle dnešního zákoníku práce.
Podle něj cesta k posílení regionů vede jinudy: „K pozvednutí regionů vede zlepšení vzdělání (to hlavně!), dopravního spojení, inteligentnější RUD atd. – nikoli zregulované stejné mzdy podle dnešního zákoníku práce (a hloupého judikátu Nejvyššího soudu),“ dodal Dušek, který je čtyřkou na kandidátce Pirátů v Praze.
Připomněl zároveň analýzu think-tanku Rozumné právo, podle níž není zákaz rozdílných mezd mezi regiony rozumný. „Zákoník práce je v tomto třeba deregulovat a umožnit rozdíly ve mzdách s ohledem na regionální rozdíly na trzích práce. Ekonomicky tato regulace je beztak sotva vymahatelná, jde ji obcházet přes bonusy, účelové dceřiné firmy atd.,“ doplnil ekonom.
Ostřejší tón do debaty vnesl podnikatel David Rajmont, podle kterého právnička a kandidátka do Sněmovny Adriana Chochelová nechápe základní ekonomické souvislosti: „Pak se tady vyjadřujte k tomu, že někdo nechce k volbám, takovéto mozkovny já už prostě nedávám. Náš problém není, kdo jde a nejde k volbám, náš největší problém jsou lidi, kteří kandidují. Jestli člověk vystuduje práva a nechápe základní ekonomické závislosti, máme druhý problém – a tím je školství,“ dodal kriticky.
Podobně skepticky se k návrhu postavil i Tomáš Pajonk z firmy SolverTech s.r.o. Upozornil, že by nová povinnost mohla mít pro regionální podnikatele zcela nereálné dopady. „Takže budu mít jako zaměstnavatel v regionech povinnost platit lidem stejně, jako je obdobná mzda na podobné pozici v Praze. Jednak to ani nevím, jaká je a jak to zjistím, jednak by důsledná aplikace něčeho takového vedla ke kolapsu regionů a ještě většímu tlaku na stěhování se do Prahy,“ sdílel Pajonk praktický pohled zaměstnavatele.
Podle politika Tomáše Šalamona (ODS), který sám založil několik firem v různých odvětvích, zdůraznil, že plošná novelizace mezd napříč republikou měla spíše opačný efekt, než ten zamýšlený. „Čekal jsem, kdy se k myšlence násilné nivelizace mezd napříč republikou přihlásí socani- Starostové. Je to bohužel trochu jinak. Ty náklady by tam prostě byly příliš vysoké, takže tam ta místa zkrátka nebudou vznikat a úprk do Prahy bude ještě větší,“ napsal.
Představu plošného určování mezd velmi kriticky reflektoval i podnikatel Tomáš Hauer. „Já vás prosím, zastřelte mě, nemáme žádnou naději, shoříme, což je ale lepší, než aby mladí socialisté určovali zaměstnavatelům, kolik budou komu platit. Už nemůžu,“ neskrýval rozhořčení vedoucí lékař ambulantního zařízení Cévní Centrum České Budějovice.
Hauer se následně ostře obrátil na stranickou kolegyní Chochelové, poslankyni Barboru Urbanovou. „Já se strašně omlouvám, nechci být neslušný, ale já jsem si sakra myslel, že Barbora Urbanová je poslankyně za Starosty, ne do prdele za komunisty. Co tohle je jako? Báro, já vás mám v mnoha věcech jako etalon, vy jste pro mě Starostové, ale tohle je neakceptovatelné,“ napsal.
Urbanová jej upozornila, že jde o názor poslankyně Chochelové, který je v rozporu s oficiální linií STAN, a v programu hnutí STAN žádná regulace mezd není. „Tedy je to sólo názor vaší kolegyně. Podle mě byste jí měli říct: Smaž to. Jde z toho strach,“ doporučil následně Hauer.
„Alespoň do voleb by tyto teoreticky volitelné strany měly mít zavřená ústa. Tenhle názor je tak absurdní,“ sdílel svůj názor školitel Jakub Goldmann, který vede designérskou agenturu Švejda Goldmann v Praze. „Cena práce je tržní, nedá se její ,stejnost‘ nijak objektivně měřit. Na konci je jen nekonkurenceschopnost firem a na konci nezaměstnanost,“ označil sjednocení mezd za ekonomický nesmysl.
Od června 2026 se firmy budou muset připravit na novou evropskou směrnici o transparentním odměňování. Ta má zajistit, aby muži a ženy dostávali za stejnou práci stejnou mzdu. Podle analýz však více než polovina podniků zatím nesplňuje požadavky a hrozí jim nejen finanční sankce, ale i žaloby ze strany zaměstnanců.
autor: Natálie Brožovská