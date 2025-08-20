Primátorka Vaňková: Dopravní komplikace v Pisárkách končí

Dopravní komplikace v Pisárkách končí.
Doprava na mimoúrovňovém křížení Bauerovy, Žabovřeské, Pisárecké a Hlinek se ve středu postupně začne vracet do normálu.
Podle nejčerstvějších informací by nakonec už během ranní špičky měla být plně průjezdná Bauerova, navečer se má odstranit přechodné dopravní značení v křižovatce Hlinky–Pisárecká a poté otevřít nájezd na Komín. Buďte ale i tak prosím opatrní a sledujte značení i provoz.
Podařilo se to díky výraznému urychlení prací na zabezpečení šachty ve vozovce, aby pod ní mohly v technické chodbě probíhat (pravděpodobně do konce listopadu) práce na rekonstrukci vodovodu. Ta už žádná výraznější omezení nepřinese, na Bauerově dojde pouze k omezení rychlosti.
Vím, že toho je v Brně opravdu hodně a že to může být mnohdy nepohodlné, zdržuje to a ničí nervy. Jeden problém se nakonec podařilo vyřešit rychle. A děláme vše pro to, aby se i další rozjeté stavby a rekonstrukce maximálně zrychlovaly. Ten historický deficit na infrastruktuře je bohužel natolik velký, že nic jiného, než do ní masivně investovat, nezbývá.
autor: PV