Primátorka Vaňková: Dopravní komplikace v Pisárkách končí

20.08.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopravě v Brně.

Foto: Daniela Černá
Popisek: Primátorka Brna Markéta Vaňková

Dopravní komplikace v Pisárkách končí.

Doprava na mimoúrovňovém křížení Bauerovy, Žabovřeské, Pisárecké a Hlinek se ve středu postupně začne vracet do normálu.

Podle nejčerstvějších informací by nakonec už během ranní špičky měla být plně průjezdná Bauerova, navečer se má odstranit přechodné dopravní značení v křižovatce Hlinky–Pisárecká a poté otevřít nájezd na Komín. Buďte ale i tak prosím opatrní a sledujte značení i provoz.

Podařilo se to díky výraznému urychlení prací na zabezpečení šachty ve vozovce, aby pod ní mohly v technické chodbě probíhat (pravděpodobně do konce listopadu) práce na rekonstrukci vodovodu. Ta už žádná výraznější omezení nepřinese, na Bauerově dojde pouze k omezení rychlosti.

Vím, že toho je v Brně opravdu hodně a že to může být mnohdy nepohodlné, zdržuje to a ničí nervy. Jeden problém se nakonec podařilo vyřešit rychle. A děláme vše pro to, aby se i další rozjeté stavby a rekonstrukce maximálně zrychlovaly. Ten historický deficit na infrastruktuře je bohužel natolik velký, že nic jiného, než do ní masivně investovat, nezbývá.

JUDr. Markéta Vaňková

  • ODS
  • primátorka
autor: PV

