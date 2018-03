ČVUT: Soutěž INSPIRELI AWARDS láká mladé architekty

Soutěž byla pro rok 2017 vyhlášena v kategoriích vize a realizace. Zájemci z řad studentů a mladých architektů do 35 let mohli od května 2017 do ledna 2018 přihlašovat svoje návrhy či práce z oblasti architektury, urbanistického designu, interiérového designu a užitého umění. Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo 791 soutěžících ze 106 zemí, z toho bylo z ČR zaregistrováno 75 soutěžních prací. Z nich vybrala odborná porota složená ze 43 architektů z 39 zemí padesátku finalistů. O vítězích obou kategorií se rozhodne na počátku dubna. Vyhlašovatelem INSPIRELI AWARDS je Inspireli, mezinárodní online platforma pro architekty, spoluorganizátory jsou ČVUT a Fakulta stavební ČVUT v Praze, záštitu soutěži poskytla řada významných organizací z celého světa.

Ve finále soutěže budou odborníci vybírat z třiceti nejlepších prací z kategorie vize a dvaceti nejlepších přihlášených realizací. Vítězové v obou kategoriích obdrží kromě věcných cen v podobě architektonického softwaru možnost využít celoročního mentoringu světových architektonických špiček a dál se tak významně posunout v oboru. Jméno absolutního vítěze soutěže také bude zaneseno na unikátní putovní pohár „Wings to the Future“, jehož autorem je Bořek Šípek.

autor: Tisková zpráva