Zašla na Jarka Nohavicu, pochlubila se a Etzler začal s nevídanou sprostotou

29.08.2025 20:05 | Monitoring

Senátorce Daniele Kovářové vehnal nový film o Jaromíru Nohavicovi slzy do očí, vřele ho doporučuje. Novinář Tomáš Etzler však její nadšení drsně a hlavně velice sprostě zchladil.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Tomáš Etzler, novinář, bývalý zpravodaj v Číně

Nový dokumentární film Jarek mapuje život a tvorbu českého písničkáře Jaromíra Nohavici. Premiéru měl 28. srpna v českých a slovenských kinech, včetně letních kin, předpremiéry proběhly 26. srpna v ostravském Kině Luna a 27. srpna v pražské Lucerně. Režisérkou je Petra Všelichová, scénář připravil Marek Dohnal a producentem je Petr Šiška. Film, který vznikal dva roky, nabízí hluboký pohled do Nohavicova osobního života. Vytvořit se ho podařilo díky přístupu k soukromému archivu s dosud nezveřejněnými záběry z koncertů a cest. Obsahuje 66 písní, včetně rapové novinky Já už jsem tu byl, která doprovází trailer. Natáčelo se na místech spojených s Nohavicovým životem, jako je Ostrava, Uherské Hradiště, psychiatrická léčebna ve Šternberku či vyšetřovna StB v Karviné. Stopáž finální verze je 101 minut, přestože původní sestřih měl 9,5 hodiny.

Film se dotýká i kontroverzních témat, jako je Nohavicova spolupráce s StB či převzetí Puškinovy ceny od Vladimira Putina, ale nezabývá se jimi hlouběji a spíše adoruje protagonistu. Podle kritiků je dokument osobní, ale postrádá větší filmařský přínos a může působit jako „pomníček“ Nohavicovy kariéry.

Zhlédnutím snímku se na síti X pochlubila senátorka Daniela Kovářová. „Dnes jsem v úplně prázdném sále multikina viděla film Jarek. Se slzami v očích. Snad protože v něm hraje moje rodná Ostrava a další známá místa a že Jarkovy písně jsem zpívala jako holka a vybrnkávala je na kytaru. Máte-li ho rádi, běžte se podívat. Velmi dobrý dokument,“ doporučila film.

A dočkala se drsného odsudku. „U bezpáteřní kurvy vašeho charakteru vaše slzy pro toho zkurveného proputinovského estébáka chápu,“ zareagoval negentlemansky novinář Tomáš Etzler.

 

Jaromír Nohavica, známý jako Jarek Nohavica, je český písničkář, skladatel, textař a kytarista narozený 7. června 1953 v Ostravě. Patří mezi nejvýznamnější postavy české folkové a písničkové scény. Vydal přes 20 alb, např. Darmoděj (1988), Mikymauzoleum (1993) či Divné století (1996). Jeho tvorba kombinuje lyrické texty, humor, melancholii a reflexi společenských i osobních témat. Mezi nejznámější písně patří Kometa, Zatímco se koupeš nebo Těšínská. Kromě hudby píše také poezii a překládá, například písně Vladimira Vysockého. Nohavica je oblíbený nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku a v Rusku.

Jeho život provází i kontroverze – v 80. letech spolupracoval s StB pod krycím jménem Mirek, což později přiznal. V roce 2018 převzal Puškinovu medaili od Vladimira Putina, což vyvolalo značnou společenskou kritiku. Přesto zůstává ikonou české hudby, jeho tvorba oslovuje široké publikum, především díky své autenticitě a hlubokým textům.

autor: Naďa Borská

