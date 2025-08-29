Nerudová se zase rozjela. Stačilo! jí hodně leží v žaludku

Životní úroveň jako v Rusku, čtvrtinové důchody a toaleťák jako luxusní zboží slibuje europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) voličům hnutí Stačilo!. O komunistech se vyjadřuje jako o „komouších“ a označuje je za „prodavače strachu“ a „odborníky na geopolitiku z garáže“, kteří „budou v televizi vypravovat ruské báchorky“. A toho, kdo s ní nesouhlasí, odbude komunistickým pozdravem: „Čest práci, soudruhu!“

Kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny přitvrzuje a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) opět vyrazila do boje.

V žaludku jí leží především komunisté. Na svém facebookovém účtu napsala: „STAČILO alias RUSKO: vrátíme vám životní úroveň (čtvrtinové důchody jako v Rusku), vrátíme vám spalovací motory (a krvavou ruskou ropu za vysoké ceny), zrušíme diktát EU (protože diktovat budeme s ruským bratrem sami), vrátíme vám svobodu (obušek a nenávist), vrátíme vám blahobyt (a toaleťák bude zase luxusní zboží). Myslete na to při volbách a řekněte komoušům stačilo.“

A na síti X se vyjádřila: „Takhle podle Putina a ruské páté kolony v Česku vypadá Putinova vůle jednat o míru – hořící školka, zničené obytné domy, mrtvé děti. Myslete na to, až tito komouši, prodavači strachu a odborníci na geopolitiku z garáže budou v televizi vypravovat ruské báchorky a obhajovat své proruské hlasování.“

 

Na kritický komentář reagovala komunistickým pozdravem: „Čest práci, soudruhu!“

 

autor: Naďa Borská

