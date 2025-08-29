Nerudová se zase rozjela. Stačilo! jí hodně leží v žaludku

Kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny přitvrzuje a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) opět vyrazila do boje.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
V žaludku jí leží především komunisté. Na svém facebookovém účtu napsala: „STAČILO alias RUSKO: vrátíme vám životní úroveň (čtvrtinové důchody jako v Rusku), vrátíme vám spalovací motory (a krvavou ruskou ropu za vysoké ceny), zrušíme diktát EU (protože diktovat budeme s ruským bratrem sami), vrátíme vám svobodu (obušek a nenávist), vrátíme vám blahobyt (a toaleťák bude zase luxusní zboží). Myslete na to při volbách a řekněte komoušům stačilo.“
A na síti X se vyjádřila: „Takhle podle Putina a ruské páté kolony v Česku vypadá Putinova vůle jednat o míru – hořící školka, zničené obytné domy, mrtvé děti. Myslete na to, až tito komouši, prodavači strachu a odborníci na geopolitiku z garáže budou v televizi vypravovat ruské báchorky a obhajovat své proruské hlasování.“
Takhle podle Putina a ruské páté kolony v Česku vypadá Putinova vůle jednat o míru - hořící školka, zničené obytné domy, mrtvé děti. Myslete na to, až tito komouši, prodavači strachu a odborníci na geopolitiku z garáže budou v televizi vypravovat ruské báchorky a obhajovat své… pic.twitter.com/xALqbs6ung— Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 28, 2025
Na kritický komentář reagovala komunistickým pozdravem: „Čest práci, soudruhu!“
Čest práci soudruhu! pic.twitter.com/XzFAhaGt8i— Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 28, 2025
autor: Naďa Borská