Niedermayer (TOP 09): Dotace neměly být Babišovým firmám vypláceny

29.08.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vymáhání dotací, vyplacených Agrofertu

Niedermayer (TOP 09): Dotace neměly být Babišovým firmám vypláceny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Toto se mi jeví jako jedno z největších selhání současné vlády a mělo by být jasné, kdo za něj nese odpovědnost. Především, dotace firmám pana Babiše (těm, z nichž měl prospěch, tedy bez ohledu na to, zda byly či nebyly ve svěřenském fondu) neměly být v daném období vzhledem k jasné unijní i české právní úpravě střetu zájmů vůbec vypláceny.

Sám jsem na to před pěti lety opakovaně písemně upozorňoval ministra zemědělství Tomana i ředitele SZIF Šebestyána. Lidé, kteří nesou odpovědnost za to, že dotace přesto vypláceny byly, by měli být voláni k odpovědnosti. Stejně jako ti, kteří nedůstojně reagovali na dotazy novinářů.

Naše úřady opakovaně prokazovaly velkým "zemědělským" firmám "velkorysost", jdoucí za hranice unijních pravidel omezujících dotace velkým firmám. A není asi náhoda, že zmíněný bývalý šéf SZIF, který dotace administroval, našel po odchodu z fondu místo právě v jednom z velkých zemědělských podniků.

Tím, že Ministerstvo zemědělství tak dlouho váhalo – dle argumentů v textu i mého názoru bez legitimního důvodu – s požadováním vrácení neoprávněně vyplacených dotací, dostává kauza nejen nežádoucí politický nádech, ale fakticky komplikuje i možnost, aby stát miliardy, které nikdy vyplaceny být neměly, získal zpět.

PS: V této situaci není relevantní do jisté míry morální diskuze o tom, zda mají či nemají být tzv. "nárokové dotace" poskytnuty osobám se specifikovaným konfliktem zájmů. Pokud je právní stav zcela jasný a byl opakovaně potvrzen soudy, nemá to smysl. Právně vzato totiž v případě existence konfliktu zájmů nárok na dotace vůbec nevzniká. A pro ty, kteří v platné právní úpravě vidí útok jedné části politického spektra na představitele druhé, je třeba zopakovat, že jasná úprava konfliktu zájmů u dotací je součástí práva EU a jako taková je u nás rovněž závazná.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
autor: PV

Další články z rubriky

