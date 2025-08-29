NP Šumava: Krizový štáb končí, návštěvnické centrum Srní se otevře částečně

Tento orgán měl na starosti koordinaci odchytu uniklých vlků z výběhu návštěvnického centra, pravidelné kontroly oplocení a sčítání zvířat v samotném výběhu. „Krizový štáb sice ke dni 29. srpna končí, ale činnosti, které koordinoval, budou pokračovat dále v kompetenci organizačních jednotek Správy. Prioritou je odchyt posledního jedince, který z výběhu unikl. Informace o jeho možném pohybu zoologové Správy NP Šumava stále sbírají, vyhodnocují a na vytypovaných lokalitách probíhá intenzivní fotomonitoring,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
„Kontroly oplocení a sčítání vlků ve výběhu pokračuje v podstatě v takové četnosti, jako tomu bylo před začátkem činnosti krizového štábu. Cílem omezování všech aktivit kolem výběhu je především vytvoření prostoru pro zklidnění celé smečky,“ doplňuje mluvčí.
V průběhu tří týdnů, kdy krizový štáb koordinoval veškeré činnosti spojené s únikem třech vlků z výběhu návštěvnické centra, se podařilo odchytit dvě vlčice. Jedna byla úspěšně navrácena do výběhu, druhá bohužel uhynula. Příčinu úmrtí by mohla určit pitva, která se uskuteční v průběhu září. Zároveň probíhalo prověřování možnosti úniku vlků, při kterém bylo ověřeno, že lze vyloučit samovolný únik zvířat skrze bezpečnostní oplocení. Pracujeme s verzí možného selhání lidského faktoru nebo s úmyslným vypuštěním. Obě varianty vedení Správy NP Šumava prověřuje.
„Správa zároveň zahájila přípravné práce směřující ke zlepšení trvalého monitoringu oplocení a k jeho větší bezpečnosti, zejména s ohledem na riziko pádu okolních stromů,“ uvádí ředitel Pavel Hubený. „K tomu chceme využít období do konce jara příštího roku, aby před hlavní sezónou byl již výběh plně k dispozici návštěvníkům, jak jsou zvyklí.“
V průběhu uzavírky návštěvnického centra nechala Správa prověřit stavební stav staveb a konstrukcí, které slouží už plných deset let návštěvníkům – především 300 metrů dlouhou vyhlídkovou plošinu tyčící se nad výběhem s vlky. Jak se ukázalo, stáří konstrukce ve spojení s náročnými povětrnostními podmínkami způsobily, že některé nosné konstrukce vyhlídkové plošiny jsou na konci své životnosti a bude nutné je vyměnit.
Správa NP Šumava tak nyní již vybírá projektanta, který navrhne postup oprav a případných úprav vyhlídkové lávky. Následně proběhne výběr dodavatele, který bude schopen lávku zrekonstruovat. „My jsme poměrně rozsáhlou rekonstrukci provedli v roce 2022, kdy jsme vyměnili pochozí dřevěné prvky a zábradlí. Nyní přišla na řadu výměna některých dřevěných podpěr a dalších nosných prvků konstrukce. To bude vyžadovat nejen větší investici, ale také více času na realizaci,“ doplňuje mluvčí.
„Samotné centrum se ale návštěvníkům otevře. Od 1. září bude přístupná budova návštěvnického centra a to každý den v době od 8:30 do 16 hodin. Uvnitř centra bude možné shlédnout expozici, ale také krátké filmy o vlkovi. Dále nabízíme objednání přednášky, či výukového programu,“ informuje vedoucí informačních a návštěvnických center Martina Kučerová.
V provozu bude parkoviště, u nějž došlo ke snížení parkovného. Naučná stezka s hravými a vzdělávacími aktivitami v okolí NC bude otevřena do konce října. První půl hodina parkování je zdarma, parkování na 4 hodiny je za 100 Kč a parkovaní na delší dobu než 4 hodiny (maximálně do 21 hodin) bude zpoplatněno částkou 200 Kč.
„Tímto krokem nabízíme návštěvníkům možnost si alespoň prohlédnout expozici Návštěvnického centra Srní, využít sociálního zázemí a odsud vyrazit na výlet. Například od Návštěvnického centra směrem na Srní nebo na Rokytu a třeba dále okolím Vchynicko-Tetovského kanálu, nebo na naučnou stezku Povydřím,“ vysvětluje Jan Dvořák.
