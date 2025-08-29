Zaorálek nechce Ukrajinu v EU. Není sám

29.08.2025 21:59 | Monitoring

Ukrajina v současné podobě a kondici nemá na to, aby byla kandidátem do Evropské unie. Příští česká vláda by se měla vyjádřit zcela jasně. Ukrajina nemá dobré vztahy se Slovenskem, Maďarskem ani s Polskem. Svůj názor na mezinárodní politickou situaci vyjádřil exministr zahraničních věcí a kultury Lubomír Zaorálek (SOCDEM), kandidát hnutí Stačilo!

Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

„Nesouhlasím s názorem, že Ukrajina patří do Evropské unie,“ napsal na síti X Lubomír Zaorálek, statutární místopředseda Sociální demokracie a kandidát Stačilo! v Moravskoslezském kraji.

V přiloženém videu vysvětluje: „Nesouhlasím s členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Proč? Protože k členství v EU vždy patřilo, že ten dotyčný stát, který chce vstoupit, musí mít dobré vztahy se svými sousedy. A teď mi nejde o vztahy Ukrajiny k Rusku, ale Ukrajina dnes nemá dobré vztahy ani se svými západními sousedy. Slovenskem, Maďarskem, Polskem. Například nedávno ukrajinský prezident prohlásil, že osud pro Maďarsko životně důležitého ropovodu Družba záleží na tom, jestli Maďarsko bude mít pozitivní vztah ke vstupu Ukrajiny do EU. A problémy s ropovodem – ty samozřejmě zvyšují napětí také se Slovenskem. A v případě Polska – tam vlastně už od polských prezidentů, toho minulého i současného – zaznělo, že by se Ukrajina měla omluvit konečně za masakry Poláků, které byly konány na Ukrajině v průběhu druhé světové války. Zároveň požadují zákaz banderovských symbolů, což na Ukrajině vyvolává reakci, že pokud by toto polský parlament odhlasoval, tak to vyvolá vážné napětí a problémy a bude to mít důsledky. Zároveň se dozvídáme jména Ukrajinců, kteří vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream 2. To byl vlastně teroristický čin a vážné narušení kritické energetické infrastruktury Evropy. Něco takového je těžko omluvitelné a pochopitelné.“

 

Trpělivost s Ukrajinci dochází podle Zaorálka i americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. „Ten vlastně řekl, že nevidí žádné kroky k míru ani na straně Ukrajiny, a proto říká, že sankce bude uvalovat nejenom na Rusko, ale dokonce že uvažuje o uvalení sankcí také na Ukrajinu. Co na to Česká republika? Ta nic z toho nereflektuje, a proto by mělo platit, že příští česká vláda by se měla vyjádřit zcela jasně. Ukrajina v současné podobě a kondici nemá na to, aby byla kandidátem do Evropské unie,“ řekl politik.

Maďarsko a Polsko vyjádřily výhrady

Ukrajina dlouhodobě projevuje zájem o členství v Evropské unii. Usilování o vstup do sedmadvacítky výrazně zintenzivnilo po ruské invazi v únoru 2022. Oficiální žádost o členství země podala 28. února 2022, krátce po začátku války. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k urychlenému přijetí prostřednictvím zvláštní procedury. V červnu 2022 získala Ukrajina status kandidátské země EU, což bylo podpořeno Evropskou komisí a Evropskou radou. Přístupová jednání byla formálně zahájena 25. června 2024 na mezivládní konferenci v Lucemburku, což ukrajinský premiér Denys Šmyhal označil za historický den.

 

Podpora členství je na Ukrajině vysoká – průzkumy z roku 2022 ukazují, že vstup do EU podporuje až 91 % Ukrajinců, což je nárůst z 66,4 % v roce 2015. EU podmiňuje přistoupení plněním Kodaňských kritérií, včetně reforem v oblasti justice, boje proti korupci a posílení právního státu. Evropská komise v listopadu 2023 doporučila zahájení přístupových rozhovorů díky pokroku Ukrajiny v těchto reformách, přestože země čelí válečným výzvám.

 

Proces přistoupení je však dlouhodobý a náročný. Ukrajina musí harmonizovat svou legislativu s právem EU a řešit otázky, jako je postavení menšin (např. maďarské) či územní spory vyplývající z konfliktu s Ruskem. Maďarsko a Polsko vyjádřily výhrady, což může komplikovat jednomyslné schválení ze strany členských států.

Psali jsme:

„Kdyby Rusové zabrali Moravu…“ Ministr se zasnil, ale s takovou odpovědí nepočítal
Trump po útoku na Kyjev vzkazuje: Nejsem spokojen
„Zbytečně věří NATO?“ Zelenskyj a okupace Maďarska. Peheho vtip vyděsil
Prezident Pavel: Budoucnost Ukrajiny nám nesmí být lhostejná

 

Zdroje:

autor: Naďa Borská

