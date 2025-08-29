S koncem prázdnin posílí České dráhy kapacitu svých vlaků

29.08.2025 10:17 | Tisková zpráva

S koncem prázdnin České dráhy tradičně posilují kapacitu spojů. Nejvíc posilových vozů pojede o víkendu.

S koncem prázdnin posílí České dráhy kapacitu svých vlaků
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Cestujícím dopravce doporučuje včasné zajištění rezervací a těm bez rezervace řídit se „semaforem“, který upozorňuje na silně vytížené spoje. Výhodné bude také cestování vlaky mimo přepravní špičku, případně na kratší vzdálenosti využití méně obsazených regionálních spojů. To se týká hlavně cest kolem Prahy, např. do Berouna, Kolína, Benešova u Prahy a do dalších míst v blízkosti hlavního města.

Kromě plánovaných posilových vozů mají České dráhy připraveny ještě další dispečerské pohotovostní vozy, které mohou doplnit kapacitu vlaků odjíždějících z/do Prahy celkově o několik stovek dodatečných míst k sezení. Tyto vozy jsou nejčastěji využívány u spojů na Moravu, např. do Ostravy či na Valašském a Slováckém expresu. Jejich nasazení budou ČD koordinovat dle aktuálního vývoje rezervací a předpokládané obsazenosti.

Přes posílení dopravy doporučuje dopravce včasnou rezervaci míst. Cestující bez rezervace by se měli řídit tzv. semaforem ve vyhledávačích spojení, který upozorňuje ve čtyřech úrovních na očekávané obsazení konkrétního spoje. U vlaků označených červeným symbolem nebo dokonce oznámením, že prakticky všechna místa jsou rezervována, je nutné očekávat velmi vysoké obsazení spoje a minimum volných míst k sezení.

Cestující, kteří mají možnost se vyhnout přepravní špičce, by měli v pátek a první prázdninový víkend volit spoje v sedlových časech. Při cestě na kratší vzdálenosti, hlavně kolem Prahy, např. do Kolína, Benešova, Berouna, doporučuje dopravce využít ve špičce regionální vlaky. Regionální spoje na těchto tratích jezdí často, jízdní doba oproti rychlíkům není o mnoho delší, ale v o posledním prázdninovém víkendu lze očekávat, že budou volnější oproti dálkovým vlakům na Moravu nebo na jih a západ republiky.

Žáci a studenti cestují se slevou 50 procent

Žáci a studenti mohou při cestování vlakem využívat státem garantované zvláštní jízdné se slevou 50 procent. Pro pravidelné cesty mezi domovem a školou mohou využívat také traťové, pásmové nebo časové jízdenky Českých drah a integrovaných dopravních systémů. Ty nabízejí další úsporu při cestování do školy. Výhodnější časové jízdenky Českých drah nebo integrovaných dopravních systémů pro pravidelné cesty např. do zaměstnání mohou využívat i dospělí cestující.

ČD vypravují během roční platnosti jízdního řádu 2024/2025 zhruba 2,4 milionů spojů, které ujedou přibližně 119 milionů kilometrů. Průměrný denní počet vlaků je 6 605. Díky modernizacím vlaků meziročně přibylo např. 439 bezbariérových spojů, 798 spojů s palubní Wi-Fi sítí nebo 1 430 vlaků, ve kterých jsou elektrické zásuvky.

