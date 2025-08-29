DPP hledá zhotovitele nových tramvajových tratí

Výstavba první zmiňované tratě zabere 26 měsíců, druhé 12 měsíců od předání staveniště. Předpokládaná hodnota první veřejné zakázky činí 1,408 miliardy korun, druhé 709,1 milionů korun bez DPH. Výstavba tratě Olšanská – Habrová je spolufinancována Evropskou Unií z Programu Doprava 2021–2027. DPP předpokládá zahájení výstavby obou tratí na začátku roku 2026.
Tramvajová trať Libuš – Nové Dvory o délce 1,8 kilometru bude začínat ve stávající zastávce Libuš, která během výstavby získá definitivní uspořádání a podobu. Současnou úvrať zde nahradí dvoukolejná trať. DPP zde vybuduje také základy podchodu k budoucí stejnojmenné stanici metra D, aby během její výstavby nebyl přerušován provoz tramvají.
Nová trať dále povede Novodvorskou ulicí severním směrem ke stávajícím autobusovým zastávkám Přírodní. Ty budou nahrazeny novým párem stejnojmenných zastávek sdružených pro odbavování tramvajových a autobusových spojů. Trať bude dále pokračovat severním směrem a za křižovatkou Novodvorské ulice s Chýnovskou bude ukončena blokovou, jednokolejnou, jednosměrnou smyčkou vedenou Novodvorskou, Durychovou, Libušskou a Chýnovskou ulicí. V Durychově ulici DPP vybuduje samostatnou výstupní a samostatnou nástupní konečnou zastávku Nové Dvory v blízkosti vestibulu budoucí stanice metra. V Chýnovské ulici, pouze ve směru do centra, tj. do Modřan, vznikne nácestná zastávka Chýnovská. V blokové smyčce v Novodvorské ulici DPP vybuduje druhou kolej pro odstav tramvají.
Součástí výstavby této tratě bude rozsáhlá přeložka vodovodních přivaděčů DN 1200 v Novodvorské ulici v celkové délce téměř dvou kilometrů potrubí dvou paralelně vedených řadů.
Tramvajová trať Olšanská – Habrová
Zhruba dva kilometry dlouhou tramvajovou trať Olšanská – Habrová DPP vybuduje ve stopě nepoužívané místní dráhy Praha-Žižkov – Praha-Malešice a v oblasti bývalého Nákladového nádraží Žižkov, které postupně vzniká nová čtvrť. DPP pro tramvajovou trať v maximální míře využije jak těleso, tak i samotnou železniční trať.
Tramvajová trať bude začínat mírně severně od křižovatky ulic Jana Želivského s Olšanskou a ukončena bude úvratí u jižního konce Osikové ulice. Až za budoucí zastávku s pracovním jménem Nad Kapličkou bude trať dvoukolejná. Zhruba sto metrů za touto zastávkou se trať změní na jednokolejnou. Trať bude napájena z nové měnírny, kterou DPP vybuduje v ulici Na Viktorce.
Šest nových zastávek
První dvě zastávky ve směru z centra, s pracovními názvy Nový Žižkov a Nákladová, budou situovány v nově založené komunikaci v prostoru bývalého Nákladového nádraží Žižkov a budou sloužit pro dopravní obsluhu nově vznikající čtvrtě.
Další pár zastávek Malešická vznikne v místě, kde původní železniční a nově tramvajová trať podjíždí ulici K Červenému dvoru. Zastávky výrazně zlepší dopravní obslužnost stávající zástavby severně i jižně od nich, která je nyní zajišťována autobusovými spoji.
Čtvrtý pár zastávek s pracovním názvem Nad Kapličkou DPP vybuduje v místě křížení stávající nepoužívané železniční a budoucí tramvajové tratě s pěší trasou spojující ulice Nad Kapličkou s Malešickou. Zastávky výrazně zlepší stávající dopravní obsluhu pro místní obyvatele, rozvíjející se výstavbu i obchodní vybavenost.
Předposlední zastávkou už na jednokolejném úseku tratě bude Habrová, která bude mít pouze jedno nástupiště. Do tramvaje se zde bude nastupovat vždy od severu, bez ohledu na směr jízdy. Zastávka se bude nacházet nedaleko křížení původní železniční a budoucí tramvajové tratě s Malešickou ulicí, zhruba 150 metrů od stávajících autobusových zastávek Habrová. Tato tramvajová zastávka bude sloužit k dopravní obsluze zejména místní zástavby.
Konečnou zastávkou bude Sídliště Jarov. Trať zde bude ukončena úvratí s dvěma kolejemi a ostrovním nástupištěm. Zastávku a úvrať DPP vybuduje na jižním konci Osikové ulice, přístup k nim bude jen od severu.
autor: Tisková zpráva